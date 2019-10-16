Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
komp написав:Волгарь Ты эти байки (не потому что неправда, а потому что только та правда которую нужно было знать) можешь пионэрам в волжских плавнях рассказывать. Жившие в ЭсЭсЭсрЭ тебе много чего другого могут рассказать, только зачем, кто хочет и так знает, а кто не хочет и тогда знать не хотел.
ТЫ МНЕ НЕ ТЫЧЬ- Я С ТАКИМИ КАК ТЫ НА..... А про СССР мне ничего рассказывать НЕ НАДО. Я ТАМ прожил достаточно, чтобы рассказать тебе и тебе подобным, ЧТО ЭТОТ СЛУЧАЙ - ЧИСТАЯ ПРАВДА! И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать! В то же время СССР был тоталитарной страной, где правящая чекистско-партийная верхушка с 18-го по по 54-ый год прошлого века ВЕЛА ВОЙНУ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА, в которой погибли МИЛЛИОНЫ.
Волгарь написав:А про СССР мне ничего рассказывать НЕ НАДО. Я ТАМ прожил достаточно, чтобы рассказать тебе и тебе подобным, ЧТО ЭТОТ СЛУЧАЙ - ЧИСТАЯ ПРАВДА! И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать! В то же время СССР был тоталитарной страной, где правящая чекистско-партийная верхушка с 18-го по по 54-ый год прошлого века ВЕЛА ВОЙНУ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА, в которой погибли МИЛЛИОНЫ.
Очень жалко, что Вы так ничего и не поняли. Я так понимаю, для Вашего рода с 54го наступил КОММУНИЗЬМ?(А как же для остальных?) А жизнь прошла по бумажным лекалам(пропаганде) и "по телевизору". Вероятно мало бываете "в поле"?(та же РФ, это не просто "страна противоречий") А жиСТь, она батенька, немного(хотя для большинства кардинально) имеет другие оттенки.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 17 жов, 2019 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:А про СССР мне ничего рассказывать НЕ НАДО. Я ТАМ прожил достаточно, чтобы рассказать тебе и тебе подобным, ЧТО ЭТОТ СЛУЧАЙ - ЧИСТАЯ ПРАВДА! И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать! В то же время СССР был тоталитарной страной, где правящая чекистско-партийная верхушка с 18-го по по 54-ый год прошлого века ВЕЛА ВОЙНУ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА, в которой погибли МИЛЛИОНЫ.
Очень жалко, что Вы так ничего и не поняли. Я так понимаю, для Вашего рода с 54го наступил КОММУНИЗЬМ?(А как же для остальных?) А жизнь прошла по бумажным лекалам(пропаганде) и "по телевизору". Вероятно мало бываете "в поле"?(та же РФ, это не просто "страна противоречий") А жиСТь она батенька немного(хотя для большинства кардинально) имеет другие оттенки.
Ну, Вы, как человек, родившийся, видимо, в середине 50-х, и проживший в СССР целую жизнь, можете немало рассказать о ней. 54-ый был рубежом, когда власть в стране отбросила ТЕРРОР ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ, как метода управления. И это был первый год с 28-го, когда в стране реально появилась СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА ХЛЕБА без талонов/списков и очередей. И пошло поехало - и неплохо, по крайней мере для городских жителей (в деревне до середины 60-х годовой доход равнялся МЕСЯЧНОМУ в городе). Уже в 56-57-ом (по рассказам родителей) в не слишком сытном до того момента Горьком врач на 1,5 ставки получал 990 рублей, а кг телятины на рынке стоил 12, свинины 10. Все овощи стоили меньше полтинника кг. С 59-го начали давать квартиры. Мои родители на троих БЕСПЛАТНО получили 2-х комнатную хрущевку, И ЭТО КАЗАЛОСЬ ЧУДОМ - дрова не носи/печь не топи/в баню не ходи. Потом начались хрущевские эксперименты, с продуктами стало хуже, но с 65-го в магазинах (по позднесовестким меркам было ФСЕ) - 4-5 сортов сыра/колбасы/мясо/молочные продукты. В КАЖДУЮ СЕМЬЮ пришли телевизор/холодильник/стиралка/пылесос, в магазинах без очередей одежда/обувь, сложнее с мебелью. Путевка в дом отдыха или на турбазу - 12 рублей на 12 дней. Отправить ребенка в пионерлагерь - те же деньги. Садик - меньше десятки. В Донбассе было еще круче - к середине 70-х шахтеры зашибали по 500 рублей (2,5-ой месячную среднюю по стране з/п). И все это - на фоне огромной тяги к культуре. На 250 млн. тогдашних жителей приходилось до 3 млрд. походов в кино в год (и какого кино!!!). Сейчас трудно поверить, что обычная книга Чехова или Толстого издавалась минимум в 150 тыс. экземплярах, Три мушкетера - 1,5 млн.!!! А самое главное, ЛЮДИ ЧИТАЛИ. Какая-нибудь Литературная газета имела тираж в 1,5 млн.. экземпляров, журнал Юность - те же 1,5 млн., толстые литературные журналы вроде Нового мира - 600 тыс. Уровень школ был просто несопоставим с нынешним, в вузы шли не 100%, а лишь каждый 6-ой окончивший десятилетку, соответственно совершенно другой уровень специалистов. Одновременно с этим,в сущности НЕ БЫЛО ТОРГОВЛИ )только Распределение), поэтому гигантская промышленность, производя на 2 порядка больше товаров (по крайней мере УССР против нынешней Украины) не могла обеспечить страну даже ТУАЛЕТНОЙ БУМАГОЙ! Про науку, благодаря которой отправили человека в космос, строили АЭС, самолеты вроде ТУ-144, по сравнению с нынешней просто смешно говорить. Кроме того, СССР был СВЕРХДЕРЖАВОЙ, и в США на рубеже 70-х-80-х не безоосновательно считали, что к концу века Америка проиграет соревнование с ним по всем позициям. В итоге не получилось - ДИРЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА сожрала сама себя, похоронив Советский Союз. И СЛАВА БОГУ! В итоге каждая из бывших республик начала жить исключительно на свой счет, и уже на за одно поколение ВСЕ ВСТАЛО С ГОЛОВЫ НА НОГИ.
Волгарь написав:......... Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.). ...........
Детский сад вpемен застоя. Идет занятие. Воспитательница (В.) : - Дети, скажите, где самые хоpошие игpушки? Машенька: - В Советском Союзе... В. : Пpавильно, Машенька. А где самые хоpошие воспитатели? Иpочка : В Советском Союзе... В. : Пpавильно, Иpочка. А где самые хоpошие детские вpачи? Сашенька : В Советском Союзе... В. : Пpавильно, Сашенька. Ой, Маша, а почему ты плачешь? Машенька : В Советский Союз хоч-у-у-у-у....
Анекдотов было много. Но анекдот есть анекдот, а Волгарь написал правду. Не пойму, за что удалили его пост. Или правда глаза колет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Волгарь написав:.......... В итоге каждая из бывших республик начала жить исключительно на свой счет, и уже на за одно поколение ВСЕ ВСТАЛО С ГОЛОВЫ НА НОГИ.
Ваш удалённый пост (прочитал в цитате) вызывал гораздо меньше вопросов. А это утверждение, мягко говоря, сомнительное. К примеру, Вы почему-то никогда не вспоминаете, что до освоения сибирских месторождений Россия жила на украинском газе и угле. И газ выкачали чуть ли не полностью. Да и в освоении Сибири украинские специалисты и рабочие сыграли очень важную роль.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 17 жов, 2019 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Волгарь написав:......... Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.). ...........
Детский сад вpемен застоя. Идет занятие. Воспитательница (В.) : - Дети, скажите, где самые хоpошие игpушки? Машенька: - В Советском Союзе... В. : Пpавильно, Машенька. А где самые хоpошие воспитатели? Иpочка : В Советском Союзе... В. : Пpавильно, Иpочка. А где самые хоpошие детские вpачи? Сашенька : В Советском Союзе... В. : Пpавильно, Сашенька. Ой, Маша, а почему ты плачешь? Машенька : В Советский Союз хоч-у-у-у-у....
Анекдотов было много. Но анекдот есть анекдот, а Волгарь написал правду. Не пойму, за что удалили его пост. Или правда глаза колет?
анекдотов, действительно, много. а у агента задача одна - воспевать сэрзсзр и его правоприемницу и хаять всё вокруг. типа, тока он знает некую сакральную правду.