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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 43094310431143124313>
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:48

  komp написав:Волгарь
Ты эти байки (не потому что неправда, а потому что только та правда которую нужно было знать) можешь пионэрам в волжских плавнях рассказывать.
Жившие в ЭсЭсЭсрЭ тебе много чего другого могут рассказать, только зачем, кто хочет и так знает, а кто не хочет и тогда знать не хотел.

ТЫ МНЕ НЕ ТЫЧЬ- Я С ТАКИМИ КАК ТЫ НА.....
А про СССР мне ничего рассказывать НЕ НАДО. Я ТАМ прожил достаточно, чтобы рассказать тебе и тебе подобным, ЧТО ЭТОТ СЛУЧАЙ - ЧИСТАЯ ПРАВДА!
И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать!
В то же время СССР был тоталитарной страной, где правящая чекистско-партийная верхушка с 18-го по по 54-ый год прошлого века ВЕЛА ВОЙНУ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА, в которой погибли МИЛЛИОНЫ.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:07

  Волгарь написав:И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать!


Из Горького конечно виднее что там приемлет "все население Украины" от 52-лет отроду.
А у тех кому 51 уже с новыми реалиями все ОК? )
Востаннє редагувалось Aps в Чет 17 жов, 2019 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:27

  Волгарь написав:А про СССР мне ничего рассказывать НЕ НАДО. Я ТАМ прожил достаточно, чтобы рассказать тебе и тебе подобным, ЧТО ЭТОТ СЛУЧАЙ - ЧИСТАЯ ПРАВДА!
И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать!
В то же время СССР был тоталитарной страной, где правящая чекистско-партийная верхушка с 18-го по по 54-ый год прошлого века ВЕЛА ВОЙНУ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА, в которой погибли МИЛЛИОНЫ.

Очень жалко, что Вы так ничего и не поняли.
Я так понимаю, для Вашего рода с 54го наступил КОММУНИЗЬМ?(А как же для остальных?)
А жизнь прошла по бумажным лекалам(пропаганде) и "по телевизору".
Вероятно мало бываете "в поле"?(та же РФ, это не просто "страна противоречий")
А жиСТь, она батенька, немного(хотя для большинства кардинально) имеет другие оттенки.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 17 жов, 2019 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:39

  19yuriy91 написав: - это всего лишь недоработки органов :mrgreen:

https://strana.ua/news/227964-andrej-ne ... ojny-.html
Ключевые слова в последнем абзаце.
Хотя:
https://gordonua.com/news/money/osuzhde ... 32756.html

http://www.dsnews.ua/politics/nabu-pyta ... 2018151600
Хотя, ни для кого не секрет, что все стремятся к
https://strana.ua/news/227983-jurij-kri ... ukash.html
Острова по Океании, виллы в Новой Зеландии, .... это хорошо, но хорошо жить и здесь - ещё лучше!


Да, так о каких Вы "органах"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:02

  Kudrjavuy написав:
  Волгарь написав:А про СССР мне ничего рассказывать НЕ НАДО. Я ТАМ прожил достаточно, чтобы рассказать тебе и тебе подобным, ЧТО ЭТОТ СЛУЧАЙ - ЧИСТАЯ ПРАВДА!
И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать!
В то же время СССР был тоталитарной страной, где правящая чекистско-партийная верхушка с 18-го по по 54-ый год прошлого века ВЕЛА ВОЙНУ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА, в которой погибли МИЛЛИОНЫ.

Очень жалко, что Вы так ничего и не поняли.
Я так понимаю, для Вашего рода с 54го наступил КОММУНИЗЬМ?(А как же для остальных?)
А жизнь прошла по бумажным лекалам(пропаганде) и "по телевизору".
Вероятно мало бываете "в поле"?(та же РФ, это не просто "страна противоречий")
А жиСТь она батенька немного(хотя для большинства кардинально) имеет другие оттенки.

Ну, Вы, как человек, родившийся, видимо, в середине 50-х, и проживший в СССР целую жизнь, можете немало рассказать о ней. 54-ый был рубежом, когда власть в стране отбросила ТЕРРОР ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ, как метода управления. И это был первый год с 28-го, когда в стране реально появилась СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА ХЛЕБА без талонов/списков и очередей. И пошло поехало - и неплохо, по крайней мере для городских жителей (в деревне до середины 60-х годовой доход равнялся МЕСЯЧНОМУ в городе). Уже в 56-57-ом (по рассказам родителей) в не слишком сытном до того момента Горьком врач на 1,5 ставки получал 990 рублей, а кг телятины на рынке стоил 12, свинины 10. Все овощи стоили меньше полтинника кг. С 59-го начали давать квартиры.
Мои родители на троих БЕСПЛАТНО получили 2-х комнатную хрущевку, И ЭТО КАЗАЛОСЬ ЧУДОМ - дрова не носи/печь не топи/в баню не ходи. Потом начались хрущевские эксперименты, с продуктами стало хуже, но с 65-го в магазинах (по позднесовестким меркам было ФСЕ) - 4-5 сортов сыра/колбасы/мясо/молочные продукты. В КАЖДУЮ СЕМЬЮ пришли телевизор/холодильник/стиралка/пылесос, в магазинах без очередей одежда/обувь, сложнее с мебелью.
Путевка в дом отдыха или на турбазу - 12 рублей на 12 дней. Отправить ребенка в пионерлагерь - те же деньги. Садик - меньше десятки. В Донбассе было еще круче - к середине 70-х шахтеры зашибали по 500 рублей (2,5-ой месячную среднюю по стране з/п). И все это - на фоне огромной тяги к культуре. На 250 млн. тогдашних жителей приходилось до 3 млрд. походов в кино в год (и какого кино!!!). Сейчас трудно поверить, что обычная книга Чехова или Толстого издавалась минимум в 150 тыс. экземплярах, Три мушкетера - 1,5 млн.!!! А самое главное, ЛЮДИ ЧИТАЛИ. Какая-нибудь Литературная газета имела тираж в 1,5 млн.. экземпляров, журнал Юность - те же 1,5 млн., толстые литературные журналы вроде Нового мира - 600 тыс.
Уровень школ был просто несопоставим с нынешним, в вузы шли не 100%, а лишь каждый 6-ой окончивший десятилетку, соответственно совершенно другой уровень специалистов.
Одновременно с этим,в сущности НЕ БЫЛО ТОРГОВЛИ )только Распределение), поэтому гигантская промышленность, производя на 2 порядка больше товаров (по крайней мере УССР против нынешней Украины) не могла обеспечить страну даже ТУАЛЕТНОЙ БУМАГОЙ! Про науку, благодаря которой отправили человека в космос, строили АЭС, самолеты вроде ТУ-144, по сравнению с нынешней просто смешно говорить.
Кроме того, СССР был СВЕРХДЕРЖАВОЙ, и в США на рубеже 70-х-80-х не безоосновательно считали, что к концу века Америка проиграет соревнование с ним по всем позициям.
В итоге не получилось - ДИРЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА сожрала сама себя, похоронив Советский Союз. И СЛАВА БОГУ! В итоге каждая из бывших республик начала жить исключительно на свой счет, и уже на за одно поколение ВСЕ ВСТАЛО С ГОЛОВЫ НА НОГИ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:06

  19yuriy91 написав:
  Волгарь написав:.........
Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.).
...........


Детский сад вpемен застоя. Идет занятие.
Воспитательница (В.) :
- Дети, скажите, где самые хоpошие игpушки?
Машенька:
- В Советском Союзе...
В. : Пpавильно, Машенька. А где самые хоpошие воспитатели?
Иpочка : В Советском Союзе...
В. : Пpавильно, Иpочка. А где самые хоpошие детские вpачи?
Сашенька : В Советском Союзе...
В. : Пpавильно, Сашенька. Ой, Маша, а почему ты плачешь?
Машенька : В Советский Союз хоч-у-у-у-у....

Анекдотов было много. Но анекдот есть анекдот, а Волгарь написал правду.
Не пойму, за что удалили его пост.
Или правда глаза колет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:23

  ЛАД написав:Анекдотов было много. Но анекдот есть анекдот, а Волгарь написал правду.
Не пойму, за что удалили его пост.
Или правда глаза колет?


Волгарь пишет просто. С 56 нам дали жить. И мы гордимся. Ну гордись, тем что твоим родителям, наконец-то позволили жить как людям. Че уж там, достижение.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:30

  Волгарь написав:..........
В итоге каждая из бывших республик начала жить исключительно на свой счет, и уже на за одно поколение ВСЕ ВСТАЛО С ГОЛОВЫ НА НОГИ.

Ваш удалённый пост (прочитал в цитате) вызывал гораздо меньше вопросов.
А это утверждение, мягко говоря, сомнительное.
К примеру, Вы почему-то никогда не вспоминаете, что до освоения сибирских месторождений Россия жила на украинском газе и угле. И газ выкачали чуть ли не полностью. Да и в освоении Сибири украинские специалисты и рабочие сыграли очень важную роль.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 17 жов, 2019 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:33

  19yuriy91 написав:............
не знал, шо на форуме есть адвокаты "Богдана" :shock:
а шо они могли написать другого?
Гладковский не является фигурантом ни одного уголовного дела
- это всего лишь недоработки органов :mrgreen:

Может, и недоработки.
Но какие в таком случае основания для задержания?
По такому принципу можно задерживать любого.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:42

  ЛАД написав:
  19yuriy91 написав:
  Волгарь написав:.........
Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.).
...........


Детский сад вpемен застоя. Идет занятие.
Воспитательница (В.) :
- Дети, скажите, где самые хоpошие игpушки?
Машенька:
- В Советском Союзе...
В. : Пpавильно, Машенька. А где самые хоpошие воспитатели?
Иpочка : В Советском Союзе...
В. : Пpавильно, Иpочка. А где самые хоpошие детские вpачи?
Сашенька : В Советском Союзе...
В. : Пpавильно, Сашенька. Ой, Маша, а почему ты плачешь?
Машенька : В Советский Союз хоч-у-у-у-у....

Анекдотов было много. Но анекдот есть анекдот, а Волгарь написал правду.
Не пойму, за что удалили его пост.
Или правда глаза колет?


анекдотов, действительно, много.
а у агента задача одна - воспевать сэрзсзр и его правоприемницу и хаять всё вокруг.
типа, тока он знает некую сакральную правду.
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