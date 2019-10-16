RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4310431143124313>
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:46

  ЛАД написав:
  19yuriy91 написав:............
не знал, шо на форуме есть адвокаты "Богдана" :shock:
а шо они могли написать другого?
Гладковский не является фигурантом ни одного уголовного дела
- это всего лишь недоработки органов :mrgreen:

Может, и недоработки.
Но какие в таком случае основания для задержания?
По такому принципу можно задерживать любого.

сарказм, понимаете ли
19yuriy91
 
Повідомлень: 2143
З нами з: 15.09.12
Подякував: 214 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:47

faceless
Как и ожидалось, Schmit уточнять свои посты не стал.
Так что Вы можете продолжать считать, что "за ЖЫДЯ" он имел ввиду оппоблок, а я буду настаивать на том, что это примитивный антисемитизм.
Если у Вас среди знакомых есть евреи, предложите им прочитать его пост без предварительных комментариев и спросите их мнение.

Зато shapo в очередной раз заблокирован "за разжигание ..." :evil:
Полагаю, стараниями Ирины.
Не видел у него "разжигания" ни разу.

Пост Волгаря с признанием ряда положительных черт Союза (читал в цитатах), вроде, не нес никакого антиукраинского подтекста. Зачем его было удалять не понятно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14458
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4286 раз.
Подякували: 3977 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:03

  19yuriy91 написав:............
анекдотов, действительно, много.
а у агента задача одна - воспевать сэрзсзр и его правоприемницу и хаять всё вокруг.
типа, тока он знает некую сакральную правду.

Что он знает или не знает, это его проблемы.
Каждый из пишущих, считает, что он знает "сакральную правду" (если пишет искренне,"по зову души", а не по "работе").
А те достоинства Союза, о кот. он писал, отсутствуют и в "правопреемнице", и во всех остальных "наследницах". Так что это никак не воспевание РФии. И эти достоинства реально были. Как и целый ряд недостатков.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14458
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4286 раз.
Подякували: 3977 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:06

Так это - где страдальцы по 90-м? Жду-жду - хоть бы один нувориш написал. Нифига...

Плачущих по "пустым прилавкам 80-х" - хоть отбавляй, а по "неслыханным перспективам 90-х" - :?: :?: :?:

Такое чувство, что дискуссия снова скатилась к заключению "в клятом СССР даже айфонов не было" :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3859
З нами з: 02.05.18
Подякував: 809 раз.
Подякували: 1902 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:22

  ЛАД написав:
  19yuriy91 написав:............
анекдотов, действительно, много.
а у агента задача одна - воспевать сэрзсзр и его правоприемницу и хаять всё вокруг.
типа, тока он знает некую сакральную правду.

Что он знает или не знает, это его проблемы.
Каждый из пишущих, считает, что он знает "сакральную правду" (если пишет искренне,"по зову души", а не по "работе").
А те достоинства Союза, о кот. он писал, отсутствуют и в "правопреемнице", и во всех остальных "наследницах". Так что это никак не воспевание РФии. И эти достоинства реально были. Как и целый ряд недостатков.

вы его адвокат?
не понимаю, почему я должен о нём с кем то спорить
19yuriy91
 
Повідомлень: 2143
З нами з: 15.09.12
Подякував: 214 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:23

Гладковский - узник совести?)))

Дядя объявил голодовку!
Ну это уже пошел какой-то сюрреализм :D
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8802
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 2316 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:24

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 643
З нами з: 08.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:25

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2019-10-17

1) В НАБУ подтвердили задержание Гладковского и назвали причину

"Против произвола": Гладковский объявил голодовку
«За последние полгода, когда я вернулся в корпорацию «Богдан», я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину», – отметил он, называя сегодняшнее задержание «грязным пиаром».

НАБУ устраивает шоу, а не расследования

2) Хозяйственный суд Киева в 10:30 четверга планировал перейти к последней стадии рассмотрения иска экс-акционеров ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о нарушениях в ходе национализации банка и возврате им акций – судебным дебатам, однако в 9:45 поступило сообщение о минировании суда.
Сперва "заминировали"
О потом оказалось, что ешё вчера
Судья хозсуда Киева Людмила Шкурдова 16 октября приостановила рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций

3) Государство начнет платить за доносы на коррупционеров: Рада приняла закон
Законом предусмотрено предоставление обличителям коррупционных преступлений вознаграждения, гарантии социальной защиты обличителей.

Немного попозже
"Слуга народа" инициирует криминализацию клеветы о якобы совершении коррупционных действий
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал законопроект об уголовной ответственности за клевету о якобы совершении коррупционных действий.

Сперва принимают, что обличителям ничего не будет. А вот чего именно им не будет, примут немного попозже

4) «Наша группа министров вместе с представителями Национального банка поедет в Соединенные Штаты Америки, чтобы продолжить переговоры с Международным валютным фондом относительно программы, которая, по нашим ожиданиям и оценкам, должна начаться уже в этом году», — сказал премьер.

Глава Нацбанка рассказал о переговорах с МВФ в Вашингтоне
Что-то мне подсказывает, что это НБУ ведёт переговоры с МВФ, а министры в качестве экпертов, а не наоборот.

5) Россия хочет выйти из соглашения о наказании за преступления в международных конфликтах
Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица считает, что таким образом РФ пытается избежать ответственности за свои преступления в иностранных конфликтах.

"Миролюбивая" Россия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3183
З нами з: 31.08.09
Подякував: 241 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:26

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать!


Вроді всі чи майже всі наші доларові мільярдери старші за 67 р.н. і навряд чи так шкодують за срсром, та і серед багаточисельних громадян з меншими статками, але на порядки більшими ніж навіть по максимуму можна уявити в срср сумніваюсь по жалям за тією формацією. А скільки людей активно боролись проти того устрою? Також не приємлють?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2863
З нами з: 19.04.12
Подякував: 36 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:29

  Волгарь написав:
  komp написав:Волгарь
Ты эти байки (не потому ч
И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать!

А ты за всё население не расписывайся. Тебе корона вЯличия весь мозг уже сдавила
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3183
З нами з: 31.08.09
Подякував: 241 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 4310431143124313>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13636)
17.10.2019 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.