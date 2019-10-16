ЛАД написав:
Может, и недоработки.
Но какие в таком случае основания для задержания?
По такому принципу можно задерживать любого.
сарказм, понимаете ли
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 жов, 2019 16:46
сарказм, понимаете ли
Додано: Чет 17 жов, 2019 16:47
faceless
Как и ожидалось, Schmit уточнять свои посты не стал.
Так что Вы можете продолжать считать, что "за ЖЫДЯ" он имел ввиду оппоблок, а я буду настаивать на том, что это примитивный антисемитизм.
Если у Вас среди знакомых есть евреи, предложите им прочитать его пост без предварительных комментариев и спросите их мнение.
Зато shapo в очередной раз заблокирован "за разжигание ..."
Полагаю, стараниями Ирины.
Не видел у него "разжигания" ни разу.
Пост Волгаря с признанием ряда положительных черт Союза (читал в цитатах), вроде, не нес никакого антиукраинского подтекста. Зачем его было удалять не понятно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 17 жов, 2019 17:03
Что он знает или не знает, это его проблемы.
Каждый из пишущих, считает, что он знает "сакральную правду" (если пишет искренне,"по зову души", а не по "работе").
А те достоинства Союза, о кот. он писал, отсутствуют и в "правопреемнице", и во всех остальных "наследницах". Так что это никак не воспевание РФии. И эти достоинства реально были. Как и целый ряд недостатков.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 17 жов, 2019 17:06
Так это - где страдальцы по 90-м? Жду-жду - хоть бы один нувориш написал. Нифига...
Плачущих по "пустым прилавкам 80-х" - хоть отбавляй, а по "неслыханным перспективам 90-х" -
Такое чувство, что дискуссия снова скатилась к заключению "в клятом СССР даже айфонов не было"
Додано: Чет 17 жов, 2019 17:22
вы его адвокат?
не понимаю, почему я должен о нём с кем то спорить
Додано: Чет 17 жов, 2019 17:23
Гладковский - узник совести?)))
Дядя объявил голодовку!
Ну это уже пошел какой-то сюрреализм
Додано: Чет 17 жов, 2019 17:25
Re: Політичні дискусії
Ітогі подвєдьом. 2019-10-17
1)
НАБУ устраивает шоу, а не расследования
2)
Сперва "заминировали"
О потом оказалось, что ешё вчера
3)
Немного попозже
Сперва принимают, что обличителям ничего не будет. А вот чего именно им не будет, примут немного попозже
4)
Что-то мне подсказывает, что это НБУ ведёт переговоры с МВФ, а министры в качестве экпертов, а не наоборот.
5)
"Миролюбивая" Россия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 17 жов, 2019 17:26
Re: Політичні дискусії
Вроді всі чи майже всі наші доларові мільярдери старші за 67 р.н. і навряд чи так шкодують за срсром, та і серед багаточисельних громадян з меншими статками, але на порядки більшими ніж навіть по максимуму можна уявити в срср сумніваюсь по жалям за тією формацією. А скільки людей активно боролись проти того устрою? Також не приємлють?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 17 жов, 2019 17:29
А ты за всё население не расписывайся. Тебе корона вЯличия весь мозг уже сдавила
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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