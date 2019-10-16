Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
faceless Как и ожидалось, Schmit уточнять свои посты не стал. Так что Вы можете продолжать считать, что "за ЖЫДЯ" он имел ввиду оппоблок, а я буду настаивать на том, что это примитивный антисемитизм. Если у Вас среди знакомых есть евреи, предложите им прочитать его пост без предварительных комментариев и спросите их мнение.
Зато shapo в очередной раз заблокирован "за разжигание ..." Полагаю, стараниями Ирины. Не видел у него "разжигания" ни разу.
Пост Волгаря с признанием ряда положительных черт Союза (читал в цитатах), вроде, не нес никакого антиукраинского подтекста. Зачем его было удалять не понятно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
19yuriy91 написав:............ анекдотов, действительно, много. а у агента задача одна - воспевать сэрзсзр и его правоприемницу и хаять всё вокруг. типа, тока он знает некую сакральную правду.
Что он знает или не знает, это его проблемы. Каждый из пишущих, считает, что он знает "сакральную правду" (если пишет искренне,"по зову души", а не по "работе"). А те достоинства Союза, о кот. он писал, отсутствуют и в "правопреемнице", и во всех остальных "наследницах". Так что это никак не воспевание РФии. И эти достоинства реально были. Как и целый ряд недостатков.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
19yuriy91 написав:............ анекдотов, действительно, много. а у агента задача одна - воспевать сэрзсзр и его правоприемницу и хаять всё вокруг. типа, тока он знает некую сакральную правду.
Что он знает или не знает, это его проблемы. Каждый из пишущих, считает, что он знает "сакральную правду" (если пишет искренне,"по зову души", а не по "работе"). А те достоинства Союза, о кот. он писал, отсутствуют и в "правопреемнице", и во всех остальных "наследницах". Так что это никак не воспевание РФии. И эти достоинства реально были. Как и целый ряд недостатков.
вы его адвокат? не понимаю, почему я должен о нём с кем то спорить
«За последние полгода, когда я вернулся в корпорацию «Богдан», я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину», – отметил он, называя сегодняшнее задержание «грязным пиаром».
Волгарь написав:И именно поэтому ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ родившееся до 1967-го года не приемлет новых реалий, потому что ему есть с чем сравнивать!
Вроді всі чи майже всі наші доларові мільярдери старші за 67 р.н. і навряд чи так шкодують за срсром, та і серед багаточисельних громадян з меншими статками, але на порядки більшими ніж навіть по максимуму можна уявити в срср сумніваюсь по жалям за тією формацією. А скільки людей активно боролись проти того устрою? Також не приємлють?