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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4310431143124313
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:47

  zРадио написав:Так это - где страдальцы по 90-м? Жду-жду - хоть бы один нувориш написал. Нифига...

Плачущих по "пустым прилавкам 80-х" - хоть отбавляй, а по "неслыханным перспективам 90-х" - :?: :?: :?:

Ты в 90-е, в лучшем случае, в школу ходил. И это в России такой мем "лихие 90-е", откуда ты тащишь свои "познания".
имхо, в Украине ж*** была в 1992-1994 г.г. Потом стало получше. Следующий провал, вторая половина 1998 и 1999 г.г, но здесь уже причина в кризисе в РФ.
Так что, не пиши о том, чего ты не понимаешь

  zРадио написав:Такое чувство, что дискуссия снова скатилась к заключению "в клятом СССР даже айфонов не было" :mrgreen:

Софизмы, софизмы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:49

  antey1969 написав:Дядя объявил голодовку!
Ну это уже пошел какой-то сюрреализм :D

Всем любителям кого-нибудь посадить, предлагаю - а давайте посадим вас :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3183
З нами з: 31.08.09
Подякував: 241 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 4310431143124313
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