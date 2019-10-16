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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 жов, 2019 17:47
Ты в 90-е, в лучшем случае, в школу ходил. И это в России такой мем "лихие 90-е", откуда ты тащишь свои "познания".
имхо, в Украине ж*** была в 1992-1994 г.г. Потом стало получше. Следующий провал, вторая половина 1998 и 1999 г.г, но здесь уже причина в кризисе в РФ.
Так что, не пиши о том, чего ты не понимаешь
zРадио написав:
Такое чувство, что дискуссия снова скатилась к заключению "в клятом СССР даже айфонов не было"
Софизмы, софизмы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 17 жов, 2019 17:49
antey1969 написав:
Дядя объявил голодовку!
Ну это уже пошел какой-то сюрреализм
Всем любителям кого-нибудь посадить, предлагаю - а давайте посадим вас
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 3183
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 777 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
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тему
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Відповісти
на тему
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