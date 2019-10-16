Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Так это - где страдальцы по 90-м? Жду-жду - хоть бы один нувориш написал. Нифига...
Плачущих по "пустым прилавкам 80-х" - хоть отбавляй, а по "неслыханным перспективам 90-х" -
Ты в 90-е, в лучшем случае, в школу ходил. И это в России такой мем "лихие 90-е", откуда ты тащишь свои "познания". имхо, в Украине ж*** была в 1992-1994 г.г. Потом стало получше. Следующий провал, вторая половина 1998 и 1999 г.г, но здесь уже причина в кризисе в РФ. Так что, не пиши о том, чего ты не понимаешь
zРадио написав:Такое чувство, что дискуссия снова скатилась к заключению "в клятом СССР даже айфонов не было"
Софизмы, софизмы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Ты в 90-е, в лучшем случае, в школу ходил. И это в России такой мем "лихие 90-е", откуда ты тащишь свои "познания". имхо, в Украине ж*** была в 1992-1994 г.г. Потом стало получше. Следующий провал, вторая половина 1998 и 1999 г.г, но здесь уже причина в кризисе в РФ. Так что, не пиши о том, чего ты не понимаешь
Написал глупой отсебятины, и обвинил оппонента в непонимании... Узнаю песикота
Дно днищенское - это 1995-1999, а не 1992-1994. В первые годы независимости экономика еще хоть как то держалась на старой инфраструктуре и контрактах. Новая заработала лишь с началом 2000-х.
Напомню тебе, знающему о 90-х по рассказам родителей, что в 1994-м не было еще ни Конституции, ни гривны!
Ну а по поводу кризиса 1998-го - это вообще перл. Он даже название носил "Asian Financial Crisis", тинейджер ты наш Последствия одинаково тяжело затронули Украину, РФ и 2 десятка других развивающихся стран... А началось все с Тайланда!
zРадио написав:Дно днищенское - это 1995-1999, а не 1992-1994. В первые годы независимости экономика еще хоть как то держалась на старой инфраструктуре и контрактах. Новая заработала лишь с началом 2000-х.
"Топ-менеджер", если чего-то не знаешь, лучше не позорься, пытаясь что-то доказать
zРадио написав:Напомню тебе, знающему о 90-х по рассказам родителей, что в 1994-м не было еще ни Конституции, ни гривны!
Ты, как обычно, спрыгиваешь с темы. Приплетаешь Конституцию, гривны. Я 1990-е уже в сознательном возрасте прожил, в отличии от тебя
zРадио написав:Ну а по поводу кризиса 1998-го - это вообще перл. Он даже название носил "Asian Financial Crisis", тинейджер ты наш Последствия одинаково тяжело затронули Украину, РФ и 2 десятка других развивающихся стран... А началось все с Тайланда!
ГКО РФ, дефолт РФ. Где не было никакого Таиланда. Но ты всегда натягиваешь сову на глобус
PS. ВВП по ППС очень любят упоминать в РФ тот же Волгарь.
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 17 жов, 2019 18:48, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
19yuriy91 написав:....... вы его адвокат? не понимаю, почему я должен о нём с кем то спорить
Я писал не о нём, а только об его удалённом посте о достоинствах Союза.
Достоинства УССР по сравнению с западными демократиями того времени скромны. В международном разделении труда это космос, авиация, металлургия. Во внутренней политике - повсеместно-доступные бесплатные медицина и образование.
Достоинства сегодняшней Украины по сравнению с западными демократиями ничтожны. В международном разделении труда - это пшеница, подсолнух и рабочая сила. Во внутренней политике - дешевые услуги и недвижимость как результат низкой стоимости труда.
Отставание УССР по средней продолжительности жизни от западных демократий того времени - 5 лет.
Отставание современной Украины по средней продолжительности жизни от западных демократий - 11 лет.
19yuriy91 написав:....... вы его адвокат? не понимаю, почему я должен о нём с кем то спорить
Я писал не о нём, а только об его удалённом посте о достоинствах Союза.
если о "достоинствах Союза"..... его достоинства были в незнании жизни в "цивилизации". друг, сын дипломатов из гдр, приезжал, ходили по "валютным барам" подруга, родители работали за бугром в разных странах, часто у неё бывал.
да и совок - он был ОЧЕНЬ РАЗНЫЙ, и масква и урал и дальше. и Украина тоже
pesikot написав: PS. ВВП по ППС очень любят упоминать в РФ тот же Волгарь.
Ухаха - не позорься, ты ж уже рыть начал
ППС - это шведское изобретение 100-летней давности. А используют его сегодня в своих бенчмарках ВБ, МВФ, Евростат, ЦРУ и все рейтинговые агентства. Британское издание The Economist вообще изобрело свой упрощенный аналог показателя - индекс Биг-Мака.
Но ты продолжай-продолжай на волгарей ориентироваться
PS: остальной твой бред даже комментировать не хочется - контр-аргументов ноль, один троллинг...