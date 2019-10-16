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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4311431243134314>
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:47

  zРадио написав:Так это - где страдальцы по 90-м? Жду-жду - хоть бы один нувориш написал. Нифига...

Плачущих по "пустым прилавкам 80-х" - хоть отбавляй, а по "неслыханным перспективам 90-х" - :?: :?: :?:

Ты в 90-е, в лучшем случае, в школу ходил. И это в России такой мем "лихие 90-е", откуда ты тащишь свои "познания".
имхо, в Украине ж*** была в 1992-1994 г.г. Потом стало получше. Следующий провал, вторая половина 1998 и 1999 г.г, но здесь уже причина в кризисе в РФ.
Так что, не пиши о том, чего ты не понимаешь

  zРадио написав:Такое чувство, что дискуссия снова скатилась к заключению "в клятом СССР даже айфонов не было" :mrgreen:

Софизмы, софизмы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:49

  antey1969 написав:Дядя объявил голодовку!
Ну это уже пошел какой-то сюрреализм :D

Всем любителям кого-нибудь посадить, предлагаю - а давайте посадим вас :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:21

Re: Політичні дискусії

Тепер кожна область має чіткий дедлайн — до 10 грудня кожна ОДА має змоделювати власну інфраструктурну мережу, яка має бути у кожній області. З чіткими позначками, де потрібно створити школу, де дитячий садочок, а де поліцейську дільницю.
У меня нет слов прилично это комментировать ...
Так вы до обсуждения необходимости каждого туалета в сельской школе скатитесь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:30

  pesikot написав:Ты в 90-е, в лучшем случае, в школу ходил. И это в России такой мем "лихие 90-е", откуда ты тащишь свои "познания".
имхо, в Украине ж*** была в 1992-1994 г.г. Потом стало получше. Следующий провал, вторая половина 1998 и 1999 г.г, но здесь уже причина в кризисе в РФ.
Так что, не пиши о том, чего ты не понимаешь


Написал глупой отсебятины, и обвинил оппонента в непонимании... Узнаю песикота :mrgreen:

Дно днищенское - это 1995-1999, а не 1992-1994. В первые годы независимости экономика еще хоть как то держалась на старой инфраструктуре и контрактах. Новая заработала лишь с началом 2000-х.

Напомню тебе, знающему о 90-х по рассказам родителей, что в 1994-м не было еще ни Конституции, ни гривны!

Ну а по поводу кризиса 1998-го - это вообще перл. Он даже название носил "Asian Financial Crisis", тинейджер ты наш :mrgreen: Последствия одинаково тяжело затронули Украину, РФ и 2 десятка других развивающихся стран... А началось все с Тайланда!

ВВП на душу по ППС
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:32

  19yuriy91 написав:.......
вы его адвокат?
не понимаю, почему я должен о нём с кем то спорить

Я писал не о нём, а только об его удалённом посте о достоинствах Союза.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:47

  zРадио написав:Дно днищенское - это 1995-1999, а не 1992-1994. В первые годы независимости экономика еще хоть как то держалась на старой инфраструктуре и контрактах. Новая заработала лишь с началом 2000-х.

"Топ-менеджер", если чего-то не знаешь, лучше не позорься, пытаясь что-то доказать

  zРадио написав:Напомню тебе, знающему о 90-х по рассказам родителей, что в 1994-м не было еще ни Конституции, ни гривны!

Ты, как обычно, спрыгиваешь с темы. Приплетаешь Конституцию, гривны. Я 1990-е уже в сознательном возрасте прожил, в отличии от тебя

  zРадио написав:Ну а по поводу кризиса 1998-го - это вообще перл. Он даже название носил "Asian Financial Crisis", тинейджер ты наш :mrgreen: Последствия одинаково тяжело затронули Украину, РФ и 2 десятка других развивающихся стран... А началось все с Тайланда!

ГКО РФ, дефолт РФ. Где не было никакого Таиланда. Но ты всегда натягиваешь сову на глобус :)

PS. ВВП по ППС очень любят упоминать в РФ :) тот же Волгарь.
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 17 жов, 2019 18:48, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:48

  ЛАД написав:
  19yuriy91 написав:.......
вы его адвокат?
не понимаю, почему я должен о нём с кем то спорить

Я писал не о нём, а только об его удалённом посте о достоинствах Союза.


Достоинства УССР по сравнению с западными демократиями того времени скромны. В международном разделении труда это космос, авиация, металлургия. Во внутренней политике - повсеместно-доступные бесплатные медицина и образование.

Достоинства сегодняшней Украины по сравнению с западными демократиями ничтожны. В международном разделении труда - это пшеница, подсолнух и рабочая сила. Во внутренней политике - дешевые услуги и недвижимость как результат низкой стоимости труда.

Отставание УССР по средней продолжительности жизни от западных демократий того времени - 5 лет.

Отставание современной Украины по средней продолжительности жизни от западных демократий - 11 лет.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:53

  zРадио написав:Во внутренней политике - повсеместно-доступные бесплатные медицина и образование.

Тебя бы сейчас в ту "бесплатную" медицину.
И в то "бесплатное" образование
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:55

  ЛАД написав:
  19yuriy91 написав:.......
вы его адвокат?
не понимаю, почему я должен о нём с кем то спорить

Я писал не о нём, а только об его удалённом посте о достоинствах Союза.

если о "достоинствах Союза".....
его достоинства были в незнании жизни в "цивилизации".
друг, сын дипломатов из гдр, приезжал, ходили по "валютным барам" :mrgreen:
подруга, родители работали за бугром в разных странах, часто у неё бывал. :mrgreen:

да и совок - он был ОЧЕНЬ РАЗНЫЙ, и масква и урал и дальше.
и Украина тоже
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:00

  pesikot написав:
PS. ВВП по ППС очень любят упоминать в РФ :) тот же Волгарь.


Ухаха - не позорься, ты ж уже рыть начал :mrgreen:

ППС - это шведское изобретение 100-летней давности. А используют его сегодня в своих бенчмарках ВБ, МВФ, Евростат, ЦРУ и все рейтинговые агентства. Британское издание The Economist вообще изобрело свой упрощенный аналог показателя - индекс Биг-Мака.

Но ты продолжай-продолжай на волгарей ориентироваться :mrgreen:

PS: остальной твой бред даже комментировать не хочется - контр-аргументов ноль, один троллинг...
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