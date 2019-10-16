zРадио
Ух ты, слова умные знаешь "бенчмарк"
Каждый раз, когда ты сливаешься, ты начинаешь обвинять в троллизме.
Нет, я тебя не троллю, я тебя аргументирую
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:07
zРадио
Ух ты, слова умные знаешь "бенчмарк"
Каждый раз, когда ты сливаешься, ты начинаешь обвинять в троллизме.
Нет, я тебя не троллю, я тебя аргументирую
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:23
То, о чём писал Волгарь, было везде.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:24
О, а вот и аргумент "в клятом СССР даже айфонов не было". Конечно, сравнил - ни КТ тебе, ни лазерной терапии, ни противовирусных препаратов, ни статинов. Ох уж этот клятый совок
А вот образование по большинству дисциплин так даже и устареть не успело. По математике средний выпускник советской школы легко положит на лопатки современную школоту. По физике, биологии и химии - то же самое, если отбросить научные открытия последних десятилетий, которые по понятным причинам советская школа преподавать не могла. Астрономия, космология - попробуй сейчас в принципе найти школу, где о таком слышали, не то что преподают...
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:26
Re: Політичні дискусії
Они явно ухи объелись.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:28
Та "бесплатная" медицина для своего времени была достаточно неплоха. И, главное, ей мог пользоваться любой человек. Сегодняшняя платная не всегда лучше и ей могут пользоваться далеко не все.
А то "бесплатное" образование уж точно было лучше сегодняшнего.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:34
В случае, если Донбасс получит особый статус, антиукраински настроенные правоохранители смогут преследовать военных, которые защищали Украину. Этот момент «ФАКТАМ» прокомментировал бывший министр юстиции Александр Лавринович.
«Я хочу сказать, что законы Украины в этом плане абсолютно правильные. Да, они не предусматривают применение оружия Вооруженными Силами Украины на своей территории в мирное время и запрещают незаконные вооруженные формирования В этом плане изменять ничего не нужно», — говорит Александр Лавринович .
Он утверждает, раз в 2014 году высшее руководство государства не приняло решений, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, относительно объявления военного положения, то необходим другой выход.
«Определенная аналогия тут — принятый в 2014 году закон о недопущении уголовного преследования участников протестов на Майдане, причем по таким статьям, что… даже удивительно было читать: за разбой, за грабеж, за умышленное убийство и так далее, там большой перечень.
Сейчас, с моей точки зрения, стоит принять отдельный закон, которым предусмотреть невозможность привлечения к уголовной ответственности военнослужащих Вооруженных Сил Украины за участие в АТО. Ведь действующим законодательством запрещено использование ВСУ в таких антитеррористических операциях — для этого существуют специальные антитеррористические подразделения Службы безопасности Украины и Национальной полиции", — считает опытный юрист.
Александр Лавринович говорит: «Очевидно, что нужно уже сейчас в юридическом плане сделать шаги, которые бы сделали невозможным преследование в уголовном порядке (и на абсолютно законных основаниях) как тех людей, которые были в ВСУ, так и добровольцев, которые тоже взяли оружие и в добровольческих батальонах защищали свою страну».
Однако, по его словам, пока необходимые действия не производятся, и законодательство дает возможность признавать уголовными преступниками тех, кто защищал свою страну.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 17 жов, 2019 19:39, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:37
Продолжай софизмы. Аргументов у тебя нет. Из лекарств - аспирин, анальгин. Всё. Из доступного. Но-шпа - уже достижение.
"школота" - опять российский термин. Что же ты так палишься.
Средний выпускник советской школы с трудом 2+2 сложить мог без списывания.
Среднего выпускника сплавляли в ПТУ после 9-го класса. Поэтому ПТУ, так были заполнены
Не пиши о том, где ты не имеешь ни малейшего представления
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:38
Ох і троляка, заспокойся вже, якщо у тебе немає розуміння, як Україна економічно пережила роки початку розпаду СОВКА. скрізь свого носа всунеш, та маячню плетеш. Череп не тисне? Прислуховуйся, що люди пишуть. Чи ти хворий, аби щось ляпати по клаві мітлою?
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:45
А вы пробовали сегодняшнюю медицину, вот только ту самую бесплатную ? ту самую, когда декларацию можно подписать с любым хорошим врачём ? а не с тем, кого тебе назначили на участок ? Попробуйте, очень удивитесь.
То бесплатное образование ? "Заряжалось" от сеансов Чумака и Кашпировского. Но то всё ерунда. То образование совсем не давало понимания.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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