Додано: Чет 17 жов, 2019 19:34

В случае, если Донбасс получит особый статус, антиукраински настроенные правоохранители смогут преследовать военных, которые защищали Украину. Этот момент «ФАКТАМ» прокомментировал бывший министр юстиции Александр Лавринович.



«Я хочу сказать, что законы Украины в этом плане абсолютно правильные. Да, они не предусматривают применение оружия Вооруженными Силами Украины на своей территории в мирное время и запрещают незаконные вооруженные формирования В этом плане изменять ничего не нужно», — говорит Александр Лавринович .



Он утверждает, раз в 2014 году высшее руководство государства не приняло решений, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, относительно объявления военного положения, то необходим другой выход.



«Определенная аналогия тут — принятый в 2014 году закон о недопущении уголовного преследования участников протестов на Майдане, причем по таким статьям, что… даже удивительно было читать: за разбой, за грабеж, за умышленное убийство и так далее, там большой перечень.



Сейчас, с моей точки зрения, стоит принять отдельный закон, которым предусмотреть невозможность привлечения к уголовной ответственности военнослужащих Вооруженных Сил Украины за участие в АТО. Ведь действующим законодательством запрещено использование ВСУ в таких антитеррористических операциях — для этого существуют специальные антитеррористические подразделения Службы безопасности Украины и Национальной полиции", — считает опытный юрист.



Александр Лавринович говорит: «Очевидно, что нужно уже сейчас в юридическом плане сделать шаги, которые бы сделали невозможным преследование в уголовном порядке (и на абсолютно законных основаниях) как тех людей, которые были в ВСУ, так и добровольцев, которые тоже взяли оружие и в добровольческих батальонах защищали свою страну».



Однако, по его словам, пока необходимые действия не производятся, и законодательство дает возможность признавать уголовными преступниками тех, кто защищал свою страну.





Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 17 жов, 2019 19:39, всього редагувалось 1 раз.

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