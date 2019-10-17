Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:О, а вот и аргумент "в клятом СССР даже айфонов не было". Конечно, сравнил - ни КТ тебе, ни лазерной терапии, ни противовирусных препаратов, ни статинов. Ох уж этот клятый совок
Продолжай софизмы. Аргументов у тебя нет.
Аргументы у меня железобетонные и единственно объективные! Средняя продолжительность жизни была на 5 лет меньше, чем на Западе. Стала - на 11 лет меньше, чем на Западе.
Софизмы, троллинги, глупости - это все у тебя.
pesikot написав:"школота" - опять российский термин. Что же ты так палишься.
Российский термин? Думаю, ты звездишь, не зная ничего о происхождении этого слова. В Киеве используется повсеместно. А откуда произошло - ХЗ. Неологизмы вообще происходят из интернета, тролльчик, который не имеет того пещерного представления о границах стран, которым мы живешь...
pesikot написав:Средний выпускник советской школы с трудом 2+2 сложить мог без списывания. Среднего выпускника сплавляли в ПТУ после 9-го класса. Поэтому ПТУ, так были заполнены Не пиши о том, где ты не имеешь ни малейшего представления
Да речь не о тебе - никому здесь неинтересно, почему тебя определили в ПТУ. Речь о среднем уровне образования. Ты скажи, как советские неучи смогли опередить американцев в космосе? Какой тогда уровень образования был у последних?
Перес де Куэльяр написав:Козак-характерник Послухай козак, мені здається, що ти кізяк. Або ти українець, або ганчірка на узбіччі, об яку ноги будуть витирати після лайна. Позицію свою прийми нарешті, бо казочки і я вмію писати для діточок наніч.
Так позиція моя зрозуміла, хто читав. Душею, та й за законом вважаю, що треба було одразу оголосити військовий стан, як того вимагає Конституція і битися до останнього. Але ситуація вийшла вже за межи законодавства, бо кесаря не було і лицарів круглого столу. А той, що назвався кесарем, був лише баригою. І барижив для бариг. Тепер треба розгрібати те, що є на сьогодні. Так як еліти і кесаря в нас немає, а є лише високопосадовці, то народ, точніше його більшість, уповноважив їх на ведення мирних перемовин з ворогом. Не хоче народ битися, а проти більшості не попреш, типа демократія в нас. То треба досягти миру, на більш-менш вигідних умовах для України. Які саме умови компромісу? Політика - мистецтво можливого. Був би кесар звісно, то він би не питав народ, а примусив хочеш-не хочеш воювати, оголосив би повну мобілізацію і мілітарізацію суспільного життя. А так, маємо те, що маємо! Демократія, так демократія!
П.С. Владу кесарів особисто я не визнаю. Лише Царство Боже. Але й кесарів можна поважати, якщо є за що...Але час кесарів минув, мабуть... Лишилася лише казка про минулі часи, бойове братерство, козацьку звитягу, подвиги легенів, як Царьград брали, басурман били...ех!! Діла минулих днів.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 17 жов, 2019 20:27, всього редагувалось 3 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
ЛАД написав:Та "бесплатная" медицина для своего времени была достаточно неплоха. И, главное, ей мог пользоваться любой человек. Сегодняшняя платная не всегда лучше и ей могут пользоваться далеко не все. А то "бесплатное" образование уж точно было лучше сегодняшнего.
А вы пробовали сегодняшнюю медицину, вот только ту самую бесплатную ? ту самую, когда декларацию можно подписать с любым хорошим врачём ? а не с тем, кого тебе назначили на участок ? Попробуйте, очень удивитесь.
Не пробовал. Но попробуйте для начала найти хорошего врача.
То бесплатное образование ? "Заряжалось" от сеансов Чумака и Кашпировского. Но то всё ерунда. То образование совсем не давало понимания.
Думаете, сегодня меньше верят во всякую чушь? Сегодняшнее даёт больше понимания? Всегда были хорошие ученики и недоучки.
P.s. Господа модераторы! Обращаю ваше внимание на посты Переса. Постоянное хамство вас не напрягает? Или ему позволительно? Можете рассматривать как жалобу.
zРадио написав:Да речь не о тебе - никому здесь неинтересно, почему тебя определили в ПТУ. Речь о среднем уровне образования. Ты скажи, как советские неучи смогли опередить американцев в космосе? Какой тогда уровень образования был у последних?
Если вопрос про среднее то расскажи про среднее. Скажем как советские люди опередили американцев в телевизорах, холодильниках, авто.
pesikot написав:Ты в 90-е, в лучшем случае, в школу ходил. И это в России такой мем "лихие 90-е", откуда ты тащишь свои "познания". имхо, в Украине ж*** была в 1992-1994 г.г. Потом стало получше. Следующий провал, вторая половина 1998 и 1999 г.г, но здесь уже причина в кризисе в РФ. Так что, не пиши о том, чего ты не понимаешь
Написал глупой отсебятины, и обвинил оппонента в непонимании... Узнаю песикота
Дно днищенское - это 1995-1999, а не 1992-1994. В первые годы независимости экономика еще хоть как то держалась на старой инфраструктуре и контрактах. Новая заработала лишь с началом 2000-х.
Напомню тебе, знающему о 90-х по рассказам родителей, что в 1994-м не было еще ни Конституции, ни гривны!
Ну а по поводу кризиса 1998-го - это вообще перл. Он даже название носил "Asian Financial Crisis", тинейджер ты наш Последствия одинаково тяжело затронули Украину, РФ и 2 десятка других развивающихся стран... А началось все с Тайланда!
ВВП на душу по ППС
роблю висновок,в Україні ти не жив, картину життя склав по графічках, однозначно з ольгіно.
в 1996 було нормально, дно було 1998-2000 а до того дно 1992-1994 +-
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zРадио написав:Да речь не о тебе - никому здесь неинтересно, почему тебя определили в ПТУ. Речь о среднем уровне образования. Ты скажи, как советские неучи смогли опередить американцев в космосе? Какой тогда уровень образования был у последних?
Если вопрос про среднее то расскажи про среднее. Скажем как советские люди опередили американцев в телевизорах, холодильниках, авто.
А где я говорил, что по качеству жизни опережали? Я, наоборот, писал, что отставали.
Но ты и подобные тебе на этом ставят точку, забывая о текущем разрыве Украины и развитых стран, который куда более драматичен, чем был во времена УССР.
По уровню человеческого развития, являющегося интегральным показателем, объединяющим в себе уровень доходов, качество образования и ожидаемую продолжительность жизни, Украина занимает 88-е место в мире, пропуская вперед не только страны СНГ Беларусь, РФ, Казахстан, Армению, Азербайджан и Грузию, но и такие островные государства, как Шри Ланка, Гренада, Маврикий и Палау!!!
ЛАД написав:Я писал не о нём, а только об его удалённом посте о достоинствах Союза.
если о "достоинствах Союза"..... его достоинства были в незнании жизни в "цивилизации". друг, сын дипломатов из гдр, приезжал, ходили по "валютным барам" подруга, родители работали за бугром в разных странах, часто у неё бывал.
да и совок - он был ОЧЕНЬ РАЗНЫЙ, и масква и урал и дальше. и Украина тоже
Перес де Куэльяр написав:Козак-характерник Послухай козак, мені здається, що ти кізяк. Або ти українець, або ганчірка на узбіччі, об яку ноги будуть витирати після лайна. Позицію свою прийми нарешті, бо казочки і я вмію писати для діточок наніч.
Так позиція моя зрозуміла, хто читав. Душею, та й за законом вважаю, що треба було одразу оголосити військовий стан, як того вимагає Конституція і битися до останнього. Але ситуація вийшла вже за межи законодавства, бо кесаря не було і лицарів круглого столу. А той, що назвався кесарем, був лише баригою. І барижив для бариг. Тепер треба розгрібати те, що є на сьогодні. Так як еліти і кесаря в нас немає, а є лише високопосадовці, то народ, точніше його більшість, уповноважив їх на ведення мирних перемовин з ворогом. Не хоче народ битися, а проти більшості не попреш, типа демократія в нас. То треба досягти миру, на більш-менш вигідних умовах для України. Які саме умови компромісу? Політика - мистецтво можливого. Був би кесар звісно, то він би не питав народ, а примусив хочеш-не хочеш воювати, оголосив би повну мобілізацію і мілітарізацію суспільного життя. А так, маємо те, що маємо! Демократія, так демократія!
П.С. Владу кесарів особисто я не визнаю. Лише Царство Боже. Але й кесарів можна поважати, якщо є за що...Але час кесарів минув, мабуть... Лишилася лише казка про минулі часи, бойове братерство, козацьку звитягу, подвиги легенів, як Царьград брали, басурман били...ех!! Діла минулих днів.
Мені сподобалась ваша відповідь, як сивочолого немічного українця. Але, доля України залежить не від тих 73 відсотка аморфної маси населення, я спілкуюся з багатьма і їм начхати що буде завтра, поки біда не прийде в їх дім. Спиратися на всіляких Ладів, Шапо і Зрадіо і так далі- це мертві душі і їхня думка не повинна зовсім цікавити патріота-українця, бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави, тобто непотріб, який пристосується до всого що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті наче раба. 20% так-так %20 більше принесуть користі в побудові нової вільної України ніж армія паразитів без мізків.