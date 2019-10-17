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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 жов, 2019 21:23
Перес де Куэльяр написав:
Спиратися на всіляких Ладів, Шапо і Зрадіо і так далі- це мертві душі і їхня думка не повинна зовсім цікавити патріота-українця, бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави, тобто непотріб, який пристосується до всого що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті наче раба.
Ой-ей
Историю, может, и пишут бездельники вроде тебя на майданах. Но кто создает рабочие места и добавленную стоимость? Кто платит налоги? Не уж то ксенофобы?
Да, и какую ты там границу защищал, трепло? Почему сейчас не защищаешь?..
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Додано: Чет 17 жов, 2019 21:30
такую же ахинею нес Грымчак с Пашинским - известные патриоты, а сейчас и Свинарчук присоединится.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 21:36
zРадио написав: flyman написав:
роблю висновок,в Україні ти не жив,
картину життя склав по графічках,
однозначно з ольгіно.
в 1996 було нормально, дно було 1998-2000 а до того дно 1992-1994 +-
Когда у тебя были донья, никого здесь, кроме тебя, не волнует
Чтобы не обмениваться неуместными личными ощущениями, я показал объективные макропоказатели.
Так что вывод свой оставь неграмотным, как ты сам, бабушкам на остановках - им твои "картини життя" покажутся интересными
ти живеш картінками з ППС, а я тим що тоді можна реально було купити на ральну з.п.
скажімо 160грн у 1996 і 230грн у 1999 зовсім різні реальні гроші (при девалі майже в 2 рази), але на "картінці рост жиров в маслах" і дно у 1996.
спалився ти і палаєш дальше
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Чет 17 жов, 2019 21:48
zРадио написав: vano80 написав: zРадио написав:
Да речь не о тебе - никому здесь неинтересно, почему тебя определили в ПТУ. Речь о среднем уровне образования. Ты скажи, как советские неучи смогли опередить американцев в космосе? Какой тогда уровень образования был у последних?
Если вопрос про среднее то расскажи про среднее. Скажем как советские люди опередили американцев в телевизорах, холодильниках, авто.
А где я говорил, что по качеству жизни опережали? Я, наоборот, писал, что отставали.
Да-да. Образование хорошее было, вот и сидели с этим образованием в бараках. Да все чугун с танками лили. Другому то партия не научила.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 21:49
zРадио написав: Перес де Куэльяр написав:
Спиратися на всіляких Ладів, Шапо і Зрадіо і так далі- це мертві душі і їхня думка не повинна зовсім цікавити патріота-українця, бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави, тобто непотріб, який пристосується до всого що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті наче раба.
Ой-ей
Историю, может, и пишут бездельники вроде тебя на майданах. Но кто создает рабочие места и добавленную стоимость? Кто платит налоги? Не уж то ксенофобы?
Да, и какую ты там границу защищал, трепло? Почему сейчас не защищаешь?..
Зачепив тебе ватан, палаєш і це добре. Пам"ятаєш казочку про Колобка, ти Колобок і я тебе з"їм. Повір мені, жер не таких.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 21:57
Перес де Куэльяр написав:
Мені сподобалась ваша відповідь, як сивочолого немічного українця. Але, доля України залежить не від тих 73 відсотка аморфної маси населення, я спілкуюся з багатьма і їм начхати що буде завтра, поки лихо не прийде в їх дім. Спиратися на всіляких Ладів, Шапо і Зрадіо і так далі- це мертві душі і їхня думка не повинна зовсім цікавити патріота-українця, бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави
, а відносяться до бездіяльного непотребу, який пристосується до всього що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті, наче раба. 20% так-так %20 відсотків свідомих українців більше принесуть користі в побудові нової вільної України, ніж армія паразитів без мізків.
Я б залюбки погодився з Вами, але є одне "але".
Я виділив червоним. Як я вже наголошував, критерій істини - практика. Що ми побачили на практиці? Яку історію нам створили ці 20%? Виграли війну? Ні. Зберегли територіальну цілісність? Ні. Крим втрачений і взагалі за дужками обговорення. Донбас, теж нав'язують думку, що треба позбутися нього. Якийсь дивний вид патріотизму...
Як зрозуміти головнокомандувача, що підставив солдат, не оголосивши військовий стан? Як зрозуміти торгівлю на крові? Як зрозуміти мародерство? Я того не розумію. Результати їх діяльності мене обурюють. Я навіть не кажу про економіку, лише моральний аспект. Та влада була аморальна. І більшість винесла ту владу на смітник історії. Бо ті хто рвали тельняху на собі, просто брехали. Іліта виявилася не елітою, кесар не кесарем. Що робити? Далі терпіти самозванців? Ні. Назвався груздем, стрибай в короб. Не можеш, звільни місце іншим. Якщо б та меншість показала більшості приклад величи духу, самопожертви, я б зрозумів і народ простив би якісь грішки маленькі. А так лише...Був даний час проявити себе, показати результат. Результату немає, точніше є, але результат негативний. Все закономірно. Після бійки кулаками не машуть. Змирися і не дерися!
П.С. А народ є таким як є...Яким його виховали. Що посієш, те й пожнеш. Значить батьки (іліта) погані, не так виховували. Не треба на дзеркало скаржитися, коли пика крива. А якщо хочуть повернути довіру, то в перших рядах у черзі в військоматах всі повинні стояти.
От як Ви, пишете зараз із окопу.
Одразу видно, що справжній патріот.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Чет 17 жов, 2019 22:13, всього редагувалось 5 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 22:00
"Лысого из БПП" (Кононенка) тоже задержали при попытке вылететь из Украины.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 17 жов, 2019 22:13
Adios, тролльчики с маргарином вместо мозгов
Зачем, блин, я с вами дискутирую??
Один в бараках вырос.
Второй вообще не вырос - сказкой "Колобок" пугает (к слову, русской народной сказкой, но весь из себя русофоб).
Третий искренне считает историю своих неудач историей Украины...
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Додано: Чет 17 жов, 2019 22:17
Перес де Куэльяр написав: zРадио написав: Перес де Куэльяр написав:
Спиратися на всіляких Ладів, Шапо і Зрадіо і так далі- це мертві душі і їхня думка не повинна зовсім цікавити патріота-українця, бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави, тобто непотріб, який пристосується до всого що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті наче раба.
Ой-ей
Историю, может, и пишут бездельники вроде тебя на майданах. Но кто создает рабочие места и добавленную стоимость? Кто платит налоги? Не уж то ксенофобы?
Да, и какую ты там границу защищал, трепло? Почему сейчас не защищаешь?..
Зачепив тебе ватан, палаєш і це добре. Пам"ятаєш казочку про Колобка, ти Колобок і я тебе з"їм. Повір мені, жер не таких.
А ведь действительно, эти дикие Pork
и ЛимПоПо
в предвкушении хруста, уже много-много тысяч страниц, аппетитно по
лизывают дупу zРадио
Востаннє редагувалось Аlександр
в Чет 17 жов, 2019 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 22:17
19yuriy91 написав:
ЛАД писал
......
То, о чём писал Волгарь, было везде.
уточните - что было везде
?
Например, то, что Вы процитировали в своём посте viewtopic.php?p=4773098#p4773098
.
Или хотите сказать, что в процитированном Вами ложь?
Кстати, честно говоря, не помню, когда появились киоски с талонами. Но, по-моему, уже в самом конце Союза. Возможно, ошибаюсь.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 17 жов, 2019 22:30, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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