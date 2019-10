Додано: Чет 17 жов, 2019 21:36

zРадио написав: flyman написав: роблю висновок,в Україні ти не жив,

картину життя склав по графічках,

однозначно з ольгіно.



в 1996 було нормально, дно було 1998-2000 а до того дно 1992-1994 +- роблю висновок,в Україні ти не жив,картину життя склав по графічках,однозначно з ольгіно.в 1996 було нормально, дно було 1998-2000 а до того дно 1992-1994 +-



Когда у тебя были донья, никого здесь, кроме тебя, не волнует Чтобы не обмениваться неуместными личными ощущениями, я показал объективные макропоказатели.



Так что вывод свой оставь неграмотным, как ты сам, бабушкам на остановках - им твои "картини життя" покажутся интересными Когда у тебя были донья, никого здесь, кроме тебя, не волнуетЧтобы не обмениваться неуместными личными ощущениями, я показал объективные макропоказатели.Так что вывод свой оставь неграмотным, как ты сам, бабушкам на остановках - им твои "картини життя" покажутся интересными

ти живеш картінками з ППС, а я тим що тоді можна реально було купити на ральну з.п.



скажімо 160грн у 1996 і 230грн у 1999 зовсім різні реальні гроші (при девалі майже в 2 рази), але на "картінці рост жиров в маслах" і дно у 1996.



спалився ти і палаєш дальше ти живеш картінками з ППС, а я тим що тоді можна реально було купити на ральну з.п.скажімо 160грн у 1996 і 230грн у 1999 зовсім різні реальні гроші (при девалі майже в 2 рази), але на "картінці рост жиров в маслах" і дно у 1996.спалився ти і палаєш дальше

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/