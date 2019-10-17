Перес де Куэльяр написав:

Спиратися на всіляких Ладів, Шапо і Зрадіо і так далі- це мертві душі і їхня думка не повинна зовсім цікавити патріота-українця, бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави

Мені сподобалась ваша відповідь, як сивочолого немічного українця. Але, доля України залежить не від тих 73 відсотка аморфної маси населення, я спілкуюся з багатьма і їм начхати що буде завтра, поки лихо не прийде в їх дім., а відносяться до бездіяльного непотребу, який пристосується до всього що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті, наче раба. 20% так-так %20 відсотків свідомих українців більше принесуть користі в побудові нової вільної України, ніж армія паразитів без мізків.