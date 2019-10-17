1)сохранена независимость Украины;2)сохранена и продолжила развиваться демократия в стране;3)развивается и «медленно институционализируется» гражданское общество;4)подписано Соглашение об ассоциации Украина – ЕС;5)введен безвизовый режим между Украиной и ЕС;6)в Конституции закреплен вектор на присоединение к ЕС и НАТО;7)начат глубокий процесс политической и экономической децентрализации;армия реформируется в боеспособную силу, противостоящую врагу;9)создана единая поместная церковь в Украине;10)создана и сохраняется международная коалиция в поддержку санкций против России;11)проведена декоммунизация;12)усилена украинизация государства;13)тысячи патриотически настроенных молодых людей впервые пришли на госслужбу;14)достигнута макростабильность: инфляция снижается по траектории НБУ, госдолг снижается, сокращается дефицит бюджета, а ВВП и валютные резервы растут;плавающий валютный курс является отличным буфером для потенциальных внешних шоков (экономика стала стрессоустойчивее);15)усилена и сохранена институциональная независимость НБУ;проведена реформа банковского сектора и обеспечена финансовая стабильность (банковский сектор показал рекордную прибыль в 2018 году);16)введена электронная система госзакупок ProZorro;17)проведена первая стадия пенсионной реформы;18)принято новое законодательство о приватизации;19)снижена коррупция в энергетической сфере – «Нафтогаз» стал прибыльным;20)начата глубокая медицинская реформа;21)начата реформа корпоративного управления на госпредприятиях;22)введено электронное декларирование для госчиновников;23)созданы Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), завершается запуск Высшего антикоррупционного суда;24)запускается среднесрочное бюджетирование;25)открыты сотни госреестров и петабайты открытых данных;26)проведены своевременные демократические законные выборы в 2019 году.А – Ассоциация с ЕС, Антипутинская коалиция ЕС и США, автокефалия, автоматическое возмещение НДСБ – безвиз, банковская система очищена от банков-пылесосов, бюджеты областных центров выросли в два раза, бытовая коррупция снижена, бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания;В – внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС), введение Европой и США санкций против РФ, выход из нефте- и газозависимости РФ, выход из экономического кризиса, возобновление экономического роста, восстановление предприятий военно-промышленного комплекса;Г – геополитическая ориентация на цивилизованный Запад, Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта;Д – децентрализация, декоммунизация, деолигархизация, дерусификация, дипломатические победы, дороги, «Джавелины» (американский переносной противотанковый ракетный комплекс);З – золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов;И – инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство аэропортов, железных дорог, электростанций, школ и детских садиков;К – крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину, крылатые ракеты «Нептун»;Л – летальное оружие из США;М – мир в подавляющем большинстве областей, международный авторитет Украины и президента как главного дипломата, медицинская реформа;Н – независимость украинской церкви, новая украинская школа, «Нафтогаз» выиграл суд у «Газпрома»;О – освобождение 2/3 Донбасса, обновление системы противовоздушной обороны Киева личными деньгами Порошенко, онлайн-услуги, официальные зарплаты выросли в три раза, открытые реестры собственности;П – патрульная полиция, ProZorro, приговор беглому экс-президенту Виктору Януковичу;Р – реформа Вооруженных сил Украины;С – силы специальных операций, сотрудничество с МВФ, стабилизация ситуации на фронте, субсидии для нуждающихся, спецконфискация;У – «Укрнафта», «Укртатнафта» возвращены государству;Ц – центры предоставления админуслуг;Э – экономическая независимость от страны-оккупанта, экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года), электронные декларации чиновников;Я – «Я – украинец» стало звучать гордо.«для истории»: основные социальные, политические и экономические показатели в стране.налог для физлиц-предпринимателей – 5%;единый социальный взнос (22% от «минималки», или от 4173 грн) – 918,06 грн (30 долларов);курс доллара – 27 грн, курс евро – 30 грн;бензин – 26-30 грн, газ авто – 13 грн;газ – 8,5 грн за кубометр;проезд в метро – 8 грн;билет на «Интерсити» – 600 грн;минимальная пенсия – 1497 грн;кофе в парке – 22 грн, салат «Цезарь» в «среднем ресторане» – 90-120 грн;зарплата рядового солдата с надбавками на первой линии в зоне проведения операции Объединенных сил – 24 000 грн;внешний долг – 50,07 млрд долларов;общий долг – 78,23 млрд долларов;золотовалютные резервы – 20,64 млрд долларов;карта административно-территориального устройства Украины НЕ подлежит сомнению;безвиз, билет на лоукост в испанскую Барселону туда и обратно – 1800 грн;МВФ дает кредиты;США поставляет летальное оружие.