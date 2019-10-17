Досягнення України за часу Порошенко. Економіка та реформи в Україні.
1)сохранена независимость Украины;
2)сохранена и продолжила развиваться демократия в стране;
3)развивается и «медленно институционализируется» гражданское общество;
4)подписано Соглашение об ассоциации Украина – ЕС;
5)введен безвизовый режим между Украиной и ЕС;
6)в Конституции закреплен вектор на присоединение к ЕС и НАТО;
7)начат глубокий процесс политической и экономической децентрализации;
армия реформируется в боеспособную силу, противостоящую врагу;
9)создана единая поместная церковь в Украине;
10)создана и сохраняется международная коалиция в поддержку санкций против России;
11)проведена декоммунизация;
12)усилена украинизация государства;
13)тысячи патриотически настроенных молодых людей впервые пришли на госслужбу;
14)достигнута макростабильность: инфляция снижается по траектории НБУ, госдолг снижается, сокращается дефицит бюджета, а ВВП и валютные резервы растут;
плавающий валютный курс является отличным буфером для потенциальных внешних шоков (экономика стала стрессоустойчивее);
15)усилена и сохранена институциональная независимость НБУ;
проведена реформа банковского сектора и обеспечена финансовая стабильность (банковский сектор показал рекордную прибыль в 2018 году);
16)введена электронная система госзакупок ProZorro;
17)проведена первая стадия пенсионной реформы;
18)принято новое законодательство о приватизации;
19)снижена коррупция в энергетической сфере – «Нафтогаз» стал прибыльным;
20)начата глубокая медицинская реформа;
21)начата реформа корпоративного управления на госпредприятиях;
22)введено электронное декларирование для госчиновников;
23)созданы Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), завершается запуск Высшего антикоррупционного суда;
24)запускается среднесрочное бюджетирование;
25)открыты сотни госреестров и петабайты открытых данных;
26)проведены своевременные демократические законные выборы в 2019 году.Достижения Порошенко в алфавитном порядке.
А – Ассоциация с ЕС, Антипутинская коалиция ЕС и США, автокефалия, автоматическое возмещение НДС
Б – безвиз, банковская система очищена от банков-пылесосов, бюджеты областных центров выросли в два раза, бытовая коррупция снижена, бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания;
В – внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС), введение Европой и США санкций против РФ, выход из нефте- и газозависимости РФ, выход из экономического кризиса, возобновление экономического роста, восстановление предприятий военно-промышленного комплекса;
Г – геополитическая ориентация на цивилизованный Запад, Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта;
Д – децентрализация, декоммунизация, деолигархизация, дерусификация, дипломатические победы, дороги, «Джавелины» (американский переносной противотанковый ракетный комплекс);
З – золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов;
И – инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство аэропортов, железных дорог, электростанций, школ и детских садиков;
К – крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину, крылатые ракеты «Нептун»;
Л – летальное оружие из США;
М – мир в подавляющем большинстве областей, международный авторитет Украины и президента как главного дипломата, медицинская реформа;
Н – независимость украинской церкви, новая украинская школа, «Нафтогаз» выиграл суд у «Газпрома»;
О – освобождение 2/3 Донбасса, обновление системы противовоздушной обороны Киева личными деньгами Порошенко, онлайн-услуги, официальные зарплаты выросли в три раза, открытые реестры собственности;
П – патрульная полиция, ProZorro, приговор беглому экс-президенту Виктору Януковичу;
Р – реформа Вооруженных сил Украины;
С – силы специальных операций, сотрудничество с МВФ, стабилизация ситуации на фронте, субсидии для нуждающихся, спецконфискация;
У – «Укрнафта», «Укртатнафта» возвращены государству;
Ц – центры предоставления админуслуг;
Э – экономическая независимость от страны-оккупанта, экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года), электронные декларации чиновников;
Я – «Я – украинец» стало звучать гордо.
«для истории»: основные социальные, политические и экономические показатели в стране.
налог для физлиц-предпринимателей – 5%;
единый социальный взнос (22% от «минималки», или от 4173 грн) – 918,06 грн (30 долларов);
курс доллара – 27 грн, курс евро – 30 грн;
бензин – 26-30 грн, газ авто – 13 грн;
газ – 8,5 грн за кубометр;
проезд в метро – 8 грн;
билет на «Интерсити» – 600 грн;
минимальная пенсия – 1497 грн;
кофе в парке – 22 грн, салат «Цезарь» в «среднем ресторане» – 90-120 грн;
зарплата рядового солдата с надбавками на первой линии в зоне проведения операции Объединенных сил – 24 000 грн;
внешний долг – 50,07 млрд долларов;
общий долг – 78,23 млрд долларов;
золотовалютные резервы – 20,64 млрд долларов;
карта административно-территориального устройства Украины НЕ подлежит сомнению;
безвиз, билет на лоукост в испанскую Барселону туда и обратно – 1800 грн;
МВФ дает кредиты;
США поставляет летальное оружие.