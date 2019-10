Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Чет 17 жов, 2019 22:24 Аlександр написав: А ведь действительно, эти дикие Pork и Лим ПоПо в предвкушении хруста, уже много-много тысяч страниц, аппетитно по лизывают дупу zРадио

You made my day



You made my day You made my day zРадио

Додано: Чет 17 жов, 2019 22:25 Козак-характерник написав: Перес де Куэльяр написав: Мені сподобалась ваша відповідь, як сивочолого немічного українця. Але, доля України залежить не від тих 73 відсотка аморфної маси населення, я спілкуюся з багатьма і їм начхати що буде завтра, поки лихо не прийде в їх дім. Спиратися на всіляких Ладів, Шапо і Зрадіо і так далі- це мертві душі і їхня думка не повинна зовсім цікавити патріота-українця, бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави , а відносяться до бездіяльного непотребу, який пристосується до всього що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті, наче раба. 20% так-так %20 відсотків свідомих українців більше принесуть користі в побудові нової вільної України, ніж армія паразитів без мізків.

Я б залюбки погодився з Вами, але є одне "але". Я виділив червоним. Як я вже наголошував, критерій істини - практика. Що ми побачили на практиці? Яку історію нам створили ці 20%? Виграли війну? Ні. Зберегли територіальну цілісність? Ні. Крим втрачений і взагалі за дужками обговорення. Донбас, теж нав'язують думку, що треба позбутися нього. Якийсь дивний вид патріотизму... Як зрозуміти головнокомандувача, що підставив солдат, не оголосивши військовий стан? Як зрозуміти торгівлю на крові? Як зрозуміти мародерство? Я того не розумію. Результати їх діяльності мене обурюють. Я навіть не кажу про економіку, лише моральний аспект. Та влада була аморальна. І більшість винесла ту владу на смітник історії. Бо ті хто рвали тельняху на собі, просто брехали. Іліта виявилася не елітою, кесар не кесарем. Що робити? Далі терпіти самозванців? Ні. Назвався груздем, стрибай в короб. Не можеш, звільни місце іншим. Якщо б та меншість показала більшості приклад величи духу, самопожертви, я б зрозумів і народ простив би якісь грішки маленькі. А так лише...Був даний час проявити себе, показати результат. Результату немає, точніше є, але результат негативний. Все закономірно. Після бійки кулаками не машуть. Змирися і не дерися!



П.С. А народ є таким як є...Яким його виховали. Що посієш, те й пожнеш. Значить батьки (іліта) погані, не так виховували. Не треба на дзеркало скаржитися, коли пика крива. Я б залюбки погодився з Вами, але є одне "але".Я виділив червоним. Як я вже наголошував, критерій істини - практика. Що ми побачили на практиці? Яку історію нам створили ці 20%? Виграли війну? Ні. Зберегли територіальну цілісність? Ні. Крим втрачений і взагалі за дужками обговорення. Донбас, теж нав'язують думку, що треба позбутися нього. Якийсь дивний вид патріотизму...Як зрозуміти головнокомандувача, що підставив солдат, не оголосивши військовий стан? Як зрозуміти торгівлю на крові? Як зрозуміти мародерство? Я того не розумію. Результати їх діяльності мене обурюють. Я навіть не кажу про економіку, лише моральний аспект. Та влада була аморальна. І більшість винесла ту владу на смітник історії. Бо ті хто рвали тельняху на собі, просто брехали. Іліта виявилася не елітою, кесар не кесарем. Що робити? Далі терпіти самозванців? Ні. Назвався груздем, стрибай в короб. Не можеш, звільни місце іншим. Якщо б та меншість показала більшості приклад величи духу, самопожертви, я б зрозумів і народ простив би якісь грішки маленькі. А так лише...Був даний час проявити себе, показати результат. Результату немає, точніше є, але результат негативний. Все закономірно. Після бійки кулаками не машуть. Змирися і не дерися!П.С. А народ є таким як є...Яким його виховали. Що посієш, те й пожнеш. Значить батьки (іліта) погані, не так виховували. Не треба на дзеркало скаржитися, коли пика крива. Звісно що Вам цього не видно, але є, що є, хотілося б більше. Досягнення України за часу Порошенко. Економіка та реформи в Україні.

1)сохранена независимость Украины;

2)сохранена и продолжила развиваться демократия в стране;

3)развивается и «медленно институционализируется» гражданское общество;

4)подписано Соглашение об ассоциации Украина – ЕС;

5)введен безвизовый режим между Украиной и ЕС;

6)в Конституции закреплен вектор на присоединение к ЕС и НАТО;

7)начат глубокий процесс политической и экономической децентрализации;

армия реформируется в боеспособную силу, противостоящую врагу;

9)создана единая поместная церковь в Украине;

10)создана и сохраняется международная коалиция в поддержку санкций против России;

11)проведена декоммунизация;

12)усилена украинизация государства;

13)тысячи патриотически настроенных молодых людей впервые пришли на госслужбу;

14)достигнута макростабильность: инфляция снижается по траектории НБУ, госдолг снижается, сокращается дефицит бюджета, а ВВП и валютные резервы растут;

плавающий валютный курс является отличным буфером для потенциальных внешних шоков (экономика стала стрессоустойчивее);

15)усилена и сохранена институциональная независимость НБУ;

проведена реформа банковского сектора и обеспечена финансовая стабильность (банковский сектор показал рекордную прибыль в 2018 году);

16)введена электронная система госзакупок ProZorro;

17)проведена первая стадия пенсионной реформы;

18)принято новое законодательство о приватизации;

19)снижена коррупция в энергетической сфере – «Нафтогаз» стал прибыльным;

20)начата глубокая медицинская реформа;

21)начата реформа корпоративного управления на госпредприятиях;

22)введено электронное декларирование для госчиновников;

23)созданы Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), завершается запуск Высшего антикоррупционного суда;

24)запускается среднесрочное бюджетирование;

25)открыты сотни госреестров и петабайты открытых данных;

26)проведены своевременные демократические законные выборы в 2019 году.



Достижения Порошенко в алфавитном порядке.

А – Ассоциация с ЕС, Антипутинская коалиция ЕС и США, автокефалия, автоматическое возмещение НДС

Б – безвиз, банковская система очищена от банков-пылесосов, бюджеты областных центров выросли в два раза, бытовая коррупция снижена, бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания;

В – внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС), введение Европой и США санкций против РФ, выход из нефте- и газозависимости РФ, выход из экономического кризиса, возобновление экономического роста, восстановление предприятий военно-промышленного комплекса;

Г – геополитическая ориентация на цивилизованный Запад, Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта;

Д – децентрализация, декоммунизация, деолигархизация, дерусификация, дипломатические победы, дороги, «Джавелины» (американский переносной противотанковый ракетный комплекс);

З – золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов;

И – инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство аэропортов, железных дорог, электростанций, школ и детских садиков;

К – крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину, крылатые ракеты «Нептун»;

Л – летальное оружие из США;

М – мир в подавляющем большинстве областей, международный авторитет Украины и президента как главного дипломата, медицинская реформа;

Н – независимость украинской церкви, новая украинская школа, «Нафтогаз» выиграл суд у «Газпрома»;

О – освобождение 2/3 Донбасса, обновление системы противовоздушной обороны Киева личными деньгами Порошенко, онлайн-услуги, официальные зарплаты выросли в три раза, открытые реестры собственности;

П – патрульная полиция, ProZorro, приговор беглому экс-президенту Виктору Януковичу;

Р – реформа Вооруженных сил Украины;

С – силы специальных операций, сотрудничество с МВФ, стабилизация ситуации на фронте, субсидии для нуждающихся, спецконфискация;

У – «Укрнафта», «Укртатнафта» возвращены государству;

Ц – центры предоставления админуслуг;

Э – экономическая независимость от страны-оккупанта, экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года), электронные декларации чиновников;

Я – «Я – украинец» стало звучать гордо.

«для истории»: основные социальные, политические и экономические показатели в стране.



налог для физлиц-предпринимателей – 5%;

единый социальный взнос (22% от «минималки», или от 4173 грн) – 918,06 грн (30 долларов);

курс доллара – 27 грн, курс евро – 30 грн;

бензин – 26-30 грн, газ авто – 13 грн;

газ – 8,5 грн за кубометр;

проезд в метро – 8 грн;

билет на «Интерсити» – 600 грн;

минимальная пенсия – 1497 грн;

кофе в парке – 22 грн, салат «Цезарь» в «среднем ресторане» – 90-120 грн;

зарплата рядового солдата с надбавками на первой линии в зоне проведения операции Объединенных сил – 24 000 грн;

внешний долг – 50,07 млрд долларов;

общий долг – 78,23 млрд долларов;

золотовалютные резервы – 20,64 млрд долларов;

карта административно-территориального устройства Украины НЕ подлежит сомнению;

безвиз, билет на лоукост в испанскую Барселону туда и обратно – 1800 грн;

МВФ дает кредиты;

1)сохранена независимость Украины;
2)сохранена и продолжила развиваться демократия в стране;
3)развивается и «медленно институционализируется» гражданское общество;
4)подписано Соглашение об ассоциации Украина – ЕС;
5)введен безвизовый режим между Украиной и ЕС;
6)в Конституции закреплен вектор на присоединение к ЕС и НАТО;
7)начат глубокий процесс политической и экономической децентрализации;
армия реформируется в боеспособную силу, противостоящую врагу;
9)создана единая поместная церковь в Украине;
10)создана и сохраняется международная коалиция в поддержку санкций против России;
11)проведена декоммунизация;
12)усилена украинизация государства;
13)тысячи патриотически настроенных молодых людей впервые пришли на госслужбу;
14)достигнута макростабильность: инфляция снижается по траектории НБУ, госдолг снижается, сокращается дефицит бюджета, а ВВП и валютные резервы растут;
плавающий валютный курс является отличным буфером для потенциальных внешних шоков (экономика стала стрессоустойчивее);
15)усилена и сохранена институциональная независимость НБУ;
проведена реформа банковского сектора и обеспечена финансовая стабильность (банковский сектор показал рекордную прибыль в 2018 году);
16)введена электронная система госзакупок ProZorro;
17)проведена первая стадия пенсионной реформы;
18)принято новое законодательство о приватизации;
19)снижена коррупция в энергетической сфере – «Нафтогаз» стал прибыльным;
20)начата глубокая медицинская реформа;
21)начата реформа корпоративного управления на госпредприятиях;
22)введено электронное декларирование для госчиновников;
23)созданы Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), завершается запуск Высшего антикоррупционного суда;
24)запускается среднесрочное бюджетирование;
25)открыты сотни госреестров и петабайты открытых данных;
26)проведены своевременные демократические законные выборы в 2019 году.

Достижения Порошенко в алфавитном порядке.

А – Ассоциация с ЕС, Антипутинская коалиция ЕС и США, автокефалия, автоматическое возмещение НДС
Б – безвиз, банковская система очищена от банков-пылесосов, бюджеты областных центров выросли в два раза, бытовая коррупция снижена, бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания;
В – внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС), введение Европой и США санкций против РФ, выход из нефте- и газозависимости РФ, выход из экономического кризиса, возобновление экономического роста, восстановление предприятий военно-промышленного комплекса;
Г – геополитическая ориентация на цивилизованный Запад, Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта;
Д – децентрализация, декоммунизация, деолигархизация, дерусификация, дипломатические победы, дороги, «Джавелины» (американский переносной противотанковый ракетный комплекс);
З – золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов;
И – инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство аэропортов, железных дорог, электростанций, школ и детских садиков;
К – крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину, крылатые ракеты «Нептун»;
Л – летальное оружие из США;
М – мир в подавляющем большинстве областей, международный авторитет Украины и президента как главного дипломата, медицинская реформа;
Н – независимость украинской церкви, новая украинская школа, «Нафтогаз» выиграл суд у «Газпрома»;
О – освобождение 2/3 Донбасса, обновление системы противовоздушной обороны Киева личными деньгами Порошенко, онлайн-услуги, официальные зарплаты выросли в три раза, открытые реестры собственности;
П – патрульная полиция, ProZorro, приговор беглому экс-президенту Виктору Януковичу;
Р – реформа Вооруженных сил Украины;
С – силы специальных операций, сотрудничество с МВФ, стабилизация ситуации на фронте, субсидии для нуждающихся, спецконфискация;
У – «Укрнафта», «Укртатнафта» возвращены государству;
Ц – центры предоставления админуслуг;
Э – экономическая независимость от страны-оккупанта, экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года), электронные декларации чиновников;
Я – «Я – украинец» стало звучать гордо.
«для истории»: основные социальные, политические и экономические показатели в стране.

налог для физлиц-предпринимателей – 5%;
единый социальный взнос (22% от «минималки», или от 4173 грн) – 918,06 грн (30 долларов);
курс доллара – 27 грн, курс евро – 30 грн;
бензин – 26-30 грн, газ авто – 13 грн;
газ – 8,5 грн за кубометр;
проезд в метро – 8 грн;
билет на «Интерсити» – 600 грн;
минимальная пенсия – 1497 грн;
кофе в парке – 22 грн, салат «Цезарь» в «среднем ресторане» – 90-120 грн;
зарплата рядового солдата с надбавками на первой линии в зоне проведения операции Объединенных сил – 24 000 грн;
внешний долг – 50,07 млрд долларов;
общий долг – 78,23 млрд долларов;
золотовалютные резервы – 20,64 млрд долларов;
карта административно-территориального устройства Украины НЕ подлежит сомнению;
безвиз, билет на лоукост в испанскую Барселону туда и обратно – 1800 грн;
МВФ дает кредиты;
США поставляет летальное оружие.

То порівняємо, чого досягне блаЗЕнь, якщо досидить. То порівняємо, чого досягне блаЗЕнь, якщо досидить. Звісно що Вам цього не видно, але є, що є, хотілося б більше.То порівняємо, чого досягне блаЗЕнь, якщо досидить. Перес де Куэльяр

Додано: Чет 17 жов, 2019 22:32 Перес де Куэльяр многа букафф... Результати повинні відчуватися, хоча б якщо не в кишенях і шлунках, то в душах конкретних людей. Оцінка людьми вже дадена на виборах. І душа болить, і в шлунках бурчить... А намалювати можна будь яку статистику і досягнення.

Додано: Чет 17 жов, 2019 22:33 Schmit

Додано: Чет 17 жов, 2019 22:38 За Донбас!

Додано: Чет 17 жов, 2019 22:39 zРадио написав: Аlександр написав: А ведь действительно, эти дикие Pork и Лим ПоПо в предвкушении хруста, уже много-много тысяч страниц, аппетитно по лизывают дупу zРадио

You made my day

Перес де Куэльяр написав: кофе в парке – 22 грн, салат «Цезарь» в «среднем ресторане» – 90-120 грн;

И будет он подан с "Цезарь"-салатом и запит уличным кофе согласно прейскуранту абетцi меню порохобота. Надо бы еще Дубинскому или Шарию по этой абетцi пройтись



You made my day You made my day

Перес де Куэльяр написав: кофе в парке – 22 грн, салат «Цезарь» в «среднем ресторане» – 90-120 грн; кофе в парке – 22 грн, салат «Цезарь» в «среднем ресторане» – 90-120 грн;

Додано: Чет 17 жов, 2019 22:45 Re: Політичні дискусії freeze написав: mephala написав: freeze написав: Судя по тому, что Кучма вчера заявил, что условием выполнения минских соглашений является роспуск ДНР и ЛНР, а только потом что то пойдет, то обсуждение всяких изменений на Дрнбассе ближайшие четыре года можно закрывать.

те що ви написали ці утворення без лапок вже цікаво. це по перше.

а по друге - а як ви уявляєте що вони залишаться? паралельно будуть існувати з української владою? чи податки будуть платити в два бюджети. щось мені підказує що ви таки палкий прихильник федералізації раз у вас викликає подив розпуск "днр" та "лнр"

Вы реально не понимаете, что начинать переговоры с роспуска субъекта переговоров это бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ?

Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко.

А когда это донбабве с лугандой стали субъектом переговоров?

Вот это новость

те що ви написали ці утворення без лапок вже цікаво. це по перше.

а по друге - а як ви уявляєте що вони залишаться? паралельно будуть існувати з української владою? чи податки будуть платити в два бюджети. щось мені підказує що ви таки палкий прихильник федералізації раз у вас викликає подив розпуск "днр" та "лнр" те що ви написали ці утворення без лапок вже цікаво. це по перше.а по друге - а як ви уявляєте що вони залишаться? паралельно будуть існувати з української владою? чи податки будуть платити в два бюджети. щось мені підказує що ви таки палкий прихильник федералізації раз у вас викликає подив розпуск "днр" та "лнр"



Вы реально не понимаете, что начинать переговоры с роспуска субъекта переговоров это бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ?

Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко. Вы реально не понимаете, что начинать переговоры с роспуска субъекта переговоров это бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ?Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко.

А когда это донбабве с лугандой стали субъектом переговоров?

Додано: Чет 17 жов, 2019 22:56 Аlександр написав: zРадio написав: Аlександр написав: А ведь действительно, эти дикие Pork и Лим ПоПо в предвкушении хруста, уже много-много тысяч страниц, аппетитно по лизывают дупу zРадио

You made my day

Перес де Куэльяр написав: кофе в парке – 22 грн, салат «Цезарь» в «среднем ресторане» – 90-120



You made my day You made my day

Перес де Куэльяр написав: кофе в парке – 22 грн, салат «Цезарь» в «среднем ресторане» – 90-120 грн; кофе в парке – 22 грн, салат «Цезарь» в «среднем ресторане» – 90-120 грн;

И будет он подан с "Цезарь"-салатом и запит уличным кофе согласно прейскуранту абетцi меню порохобота. Надо бы еще Дубинскому или Шарию по этой абетцi пройтись И будет он подан с "Цезарь"-салатом и запит уличным кофе согласно прейскуранту абетцi меню порохобота. Надо бы еще Дубинскому или Шариюэтой абетцi пройтись Ти що кловун, що кривляєшся? І до чого ці свинособаки? Чи мені згадати сир по 58грн. за кіло? Ти що кловун, що кривляєшся? І до чого ці свинособаки? Чи мені згадати сир по 58грн. за кіло? Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2422 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1019 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 22:57



Перес, не знаю, из какой провинции ты - предполагаю, что из далекой Но не учи жизни жителей столицы и ее пригородов, ок? Депутат ВР - это свинособака? Причем мажоритарщик Киевской области!Перес, не знаю, из какой провинции ты - предполагаю, что из далекойНо не учи жизни жителей столицы и ее пригородов, ок? Востаннє редагувалось zРадио в Чет 17 жов, 2019 23:26, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 3872 З нами з: 02.05.18 Подякував: 809 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 22:59 Перес де Куэльяр написав: Козак-характерник Послухай козак, мені здається, що ти кізяк. Або ти українець, або ганчірка на узбіччі, об яку ноги будуть витирати після лайна. Позицію свою прийми нарешті, бо казочки і я вмію писати для діточок наніч. Козак-характерник Послухай козак, мені здається, що ти кізяк. Або ти українець, або ганчірка на узбіччі, об яку ноги будуть витирати після лайна. Позицію свою прийми нарешті, бо казочки і я вмію писати для діточок наніч.

Зрада, все пропало, холодильник пуст, в желудке урчыть, душа болыть, надо сдаваться, госпади памилуй – смысл большинства обширных постов Козака. Похоже маскирующийся кремлебот или типичный желудочно кишечный зубожилый электорат.

Зрада, все пропало, холодильник пуст, в желудке урчыть, душа болыть, надо сдаваться, госпади памилуй – смысл большинства обширных постов Козака. Похоже маскирующийся кремлебот или типичный желудочно кишечный зубожилый электорат. Schmit

