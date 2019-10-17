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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 жов, 2019 23:25
Шановні Модератори перевірте будь ласка звідкіля пише це ЗРадіо. На мою думку, ця персона не представляє жодної української позиції ні в одному дописі, десь завжди збоку. Тобто виникає підозра, що засланий бот займається тільки провокуванням, сіє розбрат, та дурить тут мізки сміттям. Зауважу, що при цьому пропагує якусь недолугість українців і нації, та Держави Україна з подачею інформації дієвою на свідомість користувачів форуму з заниженням самоцінки, як українця. Зверніть увагу.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 17 жов, 2019 23:45
Перес де Куэльяр написав:
Шановні Модератори перевірте будь ласка звідкіля пише це ЗРадіо. На мою думку, ця персона не представляє жодної української позиції ні в одному дописі, десь завжди збоку. Тобто виникає підозра, що засланий бот займається тільки провокуванням, сіє розбрат, та дурить тут мізки сміттям. Зауважу, що при цьому пропагує якусь недолугість українців і нації, та Держави Україна з подачею інформації дієвою на свідомість користувачів форуму з заниженням самоцінки, як українця. Зверніть увагу.
Из Киева, тролль, из Киева. Твои односельчане уже интересовались, кстати. Стрелку даже забивали, но... не явились. Оно и понятно - ночь в плацкарте, день в столице на ногах, снова ночь в плацкарте... неудобно...
Что же касается самосознания и самооценки - вот как раз с троллями вроде тебя, разжигающими ненависть между украинцами, я и борюсь! Не я, а вы выставляете страну заповедником ксенофобии и сюрреализма!
Как ты не понимаешь, что оскорбляя украинцев словами "непотріб" и "сміття" ты оказываешь нашей общей родине самую настоящую медвежью услугу! Такие как ты - не меньшие вредители, чем кисельТВ, подрываюшие государственность и провоцирующие внутринациональную вражду!!!
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zРадио
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 00:15
zРадио написав: Перес де Куэльяр написав:
Шановні Модератори перевірте будь ласка звідкіля пише це ЗРадіо. На мою думку, ця персона не представляє жодної української позиції ні в одному дописі, десь завжди збоку. Тобто виникає підозра, що засланий бот займається тільки провокуванням, сіє розбрат, та дурить тут мізки сміттям. Зауважу, що при цьому пропагує якусь недолугість українців і нації, та Держави Україна з подачею інформації дієвою на свідомість користувачів форуму з заниженням самоцінки, як українця. Зверніть увагу.
Из Киева, тролль, из Киева. Твои односельчане уже интересовались, кстати. Стрелку даже забивали, но... не явились. Оно и понятно - ночь в плацкарте, день в столице на ногах, снова ночь в плацкарте... неудобно...
Что же касается самосознания и самооценки - вот как раз с троллями вроде тебя, разжигающими ненависть между украинцами, я и борюсь! Не я, а вы выставляете страну заповедником ксенофобии и сюрреализма!
Как ты не понимаешь, что оскорбляя украинцев словами "непотріб" и "сміття" ты оказываешь нашей общей родине самую настоящую медвежью услугу! Такие как ты - не меньшие вредители, чем кисельТВ, подрываюшие государственность и провоцирующие внутринациональную вражду!!!
Тобто київський троль, я так зрозумів? Латентний півень роздає тут блакитні поради українцям, а не вчить як сокиру тримати. Бо ви ж дурні, захищатися не потрібно, нехай вас тихенько в лапті взують, навіщо спротив, насолоджуйтесь. Мені начхати хто ти є, хоч кацап, чи ічкерієць, або єврей, якщо ти з українським мисленням, то автоматично ти українець в іншому випадку непотріб на кшталт тебе, від якого користі ніякої, нуль, шкода тільки.
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Перес де Куэльяр
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