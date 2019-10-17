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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4315431643174318 Додано: Чет 17 жов, 2019 23:25 Re: Політичні дискусії Шановні Модератори перевірте будь ласка звідкіля пише це ЗРадіо. На мою думку, ця персона не представляє жодної української позиції ні в одному дописі, десь завжди збоку. Тобто виникає підозра, що засланий бот займається тільки провокуванням, сіє розбрат, та дурить тут мізки сміттям. Зауважу, що при цьому пропагує якусь недолугість українців і нації, та Держави Україна з подачею інформації дієвою на свідомість користувачів форуму з заниженням самоцінки, як українця. Зверніть увагу. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2422 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1019 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 23:45 Перес де Куэльяр написав: Шановні Модератори перевірте будь ласка звідкіля пише це ЗРадіо. На мою думку, ця персона не представляє жодної української позиції ні в одному дописі, десь завжди збоку. Тобто виникає підозра, що засланий бот займається тільки провокуванням, сіє розбрат, та дурить тут мізки сміттям. Зауважу, що при цьому пропагує якусь недолугість українців і нації, та Держави Україна з подачею інформації дієвою на свідомість користувачів форуму з заниженням самоцінки, як українця. Зверніть увагу. Шановні Модератори перевірте будь ласка звідкіля пише це ЗРадіо. На мою думку, ця персона не представляє жодної української позиції ні в одному дописі, десь завжди збоку. Тобто виникає підозра, що засланий бот займається тільки провокуванням, сіє розбрат, та дурить тут мізки сміттям. Зауважу, що при цьому пропагує якусь недолугість українців і нації, та Держави Україна з подачею інформації дієвою на свідомість користувачів форуму з заниженням самоцінки, як українця. Зверніть увагу.



Из Киева, тролль, из Киева. Твои односельчане уже интересовались, кстати. Стрелку даже забивали, но... не явились. Оно и понятно - ночь в плацкарте, день в столице на ногах, снова ночь в плацкарте... неудобно...



Что же касается самосознания и самооценки - вот как раз с троллями вроде тебя, разжигающими ненависть между украинцами, я и борюсь! Не я, а вы выставляете страну заповедником ксенофобии и сюрреализма!



Как ты не понимаешь, что оскорбляя украинцев словами "непотріб" и "сміття" ты оказываешь нашей общей родине самую настоящую медвежью услугу! Такие как ты - не меньшие вредители, чем кисельТВ, подрываюшие государственность и провоцирующие внутринациональную вражду!!! Из Киева, тролль, из Киева. Твои односельчане уже интересовались, кстати. Стрелку даже забивали, но... не явились. Оно и понятно - ночь в плацкарте, день в столице на ногах, снова ночь в плацкарте... неудобно...Что же касается самосознания и самооценки - вот как раз с троллями вроде тебя, разжигающими ненависть между украинцами, я и борюсь! Не я, а вы выставляете страну заповедником ксенофобии и сюрреализма!Как ты не понимаешь, что оскорбляя украинцев словами "непотріб" и "сміття" ты оказываешь нашей общей родине самую настоящую медвежью услугу! Такие как ты - не меньшие вредители, чем кисельТВ, подрываюшие государственность и провоцирующие внутринациональную вражду!!! zРадио

Повідомлень: 3872 З нами з: 02.05.18 Подякував: 809 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 00:15 zРадио написав: Перес де Куэльяр написав: Шановні Модератори перевірте будь ласка звідкіля пише це ЗРадіо. На мою думку, ця персона не представляє жодної української позиції ні в одному дописі, десь завжди збоку. Тобто виникає підозра, що засланий бот займається тільки провокуванням, сіє розбрат, та дурить тут мізки сміттям. Зауважу, що при цьому пропагує якусь недолугість українців і нації, та Держави Україна з подачею інформації дієвою на свідомість користувачів форуму з заниженням самоцінки, як українця. Зверніть увагу. Шановні Модератори перевірте будь ласка звідкіля пише це ЗРадіо. На мою думку, ця персона не представляє жодної української позиції ні в одному дописі, десь завжди збоку. Тобто виникає підозра, що засланий бот займається тільки провокуванням, сіє розбрат, та дурить тут мізки сміттям. Зауважу, що при цьому пропагує якусь недолугість українців і нації, та Держави Україна з подачею інформації дієвою на свідомість користувачів форуму з заниженням самоцінки, як українця. Зверніть увагу.



Из Киева, тролль, из Киева. Твои односельчане уже интересовались, кстати. Стрелку даже забивали, но... не явились. Оно и понятно - ночь в плацкарте, день в столице на ногах, снова ночь в плацкарте... неудобно...



Что же касается самосознания и самооценки - вот как раз с троллями вроде тебя, разжигающими ненависть между украинцами, я и борюсь! Не я, а вы выставляете страну заповедником ксенофобии и сюрреализма!



Как ты не понимаешь, что оскорбляя украинцев словами "непотріб" и "сміття" ты оказываешь нашей общей родине самую настоящую медвежью услугу! Такие как ты - не меньшие вредители, чем кисельТВ, подрываюшие государственность и провоцирующие внутринациональную вражду!!! Из Киева, тролль, из Киева. Твои односельчане уже интересовались, кстати. Стрелку даже забивали, но... не явились. Оно и понятно - ночь в плацкарте, день в столице на ногах, снова ночь в плацкарте... неудобно...Что же касается самосознания и самооценки - вот как раз с троллями вроде тебя, разжигающими ненависть между украинцами, я и борюсь! Не я, а вы выставляете страну заповедником ксенофобии и сюрреализма!Как ты не понимаешь, что оскорбляя украинцев словами "непотріб" и "сміття" ты оказываешь нашей общей родине самую настоящую медвежью услугу! Такие как ты - не меньшие вредители, чем кисельТВ, подрываюшие государственность и провоцирующие внутринациональную вражду!!! Тобто київський троль, я так зрозумів? Латентний півень роздає тут блакитні поради українцям, а не вчить як сокиру тримати. Бо ви ж дурні, захищатися не потрібно, нехай вас тихенько в лапті взують, навіщо спротив, насолоджуйтесь. Мені начхати хто ти є, хоч кацап, чи ічкерієць, або єврей, якщо ти з українським мисленням, то автоматично ти українець в іншому випадку непотріб на кшталт тебе, від якого користі ніякої, нуль, шкода тільки. Тобто київський троль, я так зрозумів? Латентний півень роздає тут блакитні поради українцям, а не вчить як сокиру тримати. Бо ви ж дурні, захищатися не потрібно, нехай вас тихенько в лапті взують, навіщо спротив, насолоджуйтесь. Мені начхати хто ти є, хоч кацап, чи ічкерієць, або єврей, якщо ти з українським мисленням, то автоматично ти українець в іншому випадку непотріб на кшталт тебе, від якого користі ніякої, нуль, шкода тільки. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2422 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1019 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4315431643174318 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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