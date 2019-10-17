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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4315431643174318
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 23:25

Re: Політичні дискусії

Шановні Модератори перевірте будь ласка звідкіля пише це ЗРадіо. На мою думку, ця персона не представляє жодної української позиції ні в одному дописі, десь завжди збоку. Тобто виникає підозра, що засланий бот займається тільки провокуванням, сіє розбрат, та дурить тут мізки сміттям. Зауважу, що при цьому пропагує якусь недолугість українців і нації, та Держави Україна з подачею інформації дієвою на свідомість користувачів форуму з заниженням самоцінки, як українця. Зверніть увагу.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 23:45

  Перес де Куэльяр написав:Шановні Модератори перевірте будь ласка звідкіля пише це ЗРадіо. На мою думку, ця персона не представляє жодної української позиції ні в одному дописі, десь завжди збоку. Тобто виникає підозра, що засланий бот займається тільки провокуванням, сіє розбрат, та дурить тут мізки сміттям. Зауважу, що при цьому пропагує якусь недолугість українців і нації, та Держави Україна з подачею інформації дієвою на свідомість користувачів форуму з заниженням самоцінки, як українця. Зверніть увагу.


Из Киева, тролль, из Киева. Твои односельчане уже интересовались, кстати. Стрелку даже забивали, но... не явились. Оно и понятно - ночь в плацкарте, день в столице на ногах, снова ночь в плацкарте... неудобно...

Что же касается самосознания и самооценки - вот как раз с троллями вроде тебя, разжигающими ненависть между украинцами, я и борюсь! Не я, а вы выставляете страну заповедником ксенофобии и сюрреализма!

Как ты не понимаешь, что оскорбляя украинцев словами "непотріб" и "сміття" ты оказываешь нашей общей родине самую настоящую медвежью услугу! Такие как ты - не меньшие вредители, чем кисельТВ, подрываюшие государственность и провоцирующие внутринациональную вражду!!!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 00:15

  zРадио написав:
  Перес де Куэльяр написав:Шановні Модератори перевірте будь ласка звідкіля пише це ЗРадіо. На мою думку, ця персона не представляє жодної української позиції ні в одному дописі, десь завжди збоку. Тобто виникає підозра, що засланий бот займається тільки провокуванням, сіє розбрат, та дурить тут мізки сміттям. Зауважу, що при цьому пропагує якусь недолугість українців і нації, та Держави Україна з подачею інформації дієвою на свідомість користувачів форуму з заниженням самоцінки, як українця. Зверніть увагу.


Из Киева, тролль, из Киева. Твои односельчане уже интересовались, кстати. Стрелку даже забивали, но... не явились. Оно и понятно - ночь в плацкарте, день в столице на ногах, снова ночь в плацкарте... неудобно...

Что же касается самосознания и самооценки - вот как раз с троллями вроде тебя, разжигающими ненависть между украинцами, я и борюсь! Не я, а вы выставляете страну заповедником ксенофобии и сюрреализма!

Как ты не понимаешь, что оскорбляя украинцев словами "непотріб" и "сміття" ты оказываешь нашей общей родине самую настоящую медвежью услугу! Такие как ты - не меньшие вредители, чем кисельТВ, подрываюшие государственность и провоцирующие внутринациональную вражду!!!
Тобто київський троль, я так зрозумів? Латентний півень роздає тут блакитні поради українцям, а не вчить як сокиру тримати. Бо ви ж дурні, захищатися не потрібно, нехай вас тихенько в лапті взують, навіщо спротив, насолоджуйтесь. Мені начхати хто ти є, хоч кацап, чи ічкерієць, або єврей, якщо ти з українським мисленням, то автоматично ти українець в іншому випадку непотріб на кшталт тебе, від якого користі ніякої, нуль, шкода тільки.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 01:16

  Перес де Куэльяр написав:Бо ви ж дурні, захищатися не потрібно, нехай вас тихенько в лапті взують, навіщо спротив, насолоджуйтесь. Мені начхати хто ти є, хоч кацап, чи ічкерієць, або єврей, якщо ти з українським мисленням, то автоматично ти українець в іншому випадку непотріб на кшталт тебе, від якого користі ніякої, нуль, шкода тільки.


Ты лжешь! Вот моя позиция, высказанная не единожды. Твоя нетерпимость не от нее - ты испытываешь ненависть ко всем, кто пишет на русском. Типичный ксенофоб!

  zРадио написав:
  fokus написав: Сейчас вот формулу Штайнмайера подписал – даже не шаг, а прыжок к прекращению войны.
Петюня, кстати, предсказуемо против – Cui prodest.


Увы, этот прыжок к прекращению войны может обернуться еще большей войной позднее.

РФ НЕ должна отделаться легким испугом за свою агрессию - а ведь к этому все идет. Почему не должна - потому что это откроет ей дорогу к новым актам агрессии - и против Украины, и против других своих соседей. Аппетит приходит во время еды (с) Крыма путину покажется мало!

Безнаказанность порождает еще бОльшую безнаказанность.

А еще сдвиг текущего статуса кво в сторону уступок со стороны Украины спровоцирует внутреннее напряжение.

Вон, народ уже собирается на майдане. Хорошо, если никто никого не спровоцируют - ни силовики митингующих, ни митингующие силовиков. Иначе... сами знаете, что будет...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 01:17

  vano80 написав: Скажем как советские люди опередили американцев в телевизорах, холодильниках, авто.

Мне всегда удивляло, почему сравнивали СССР с США - наиболее передовой страной капиталистического мира. Или другими передовыми странами. Почему бы не сравнить к примеру с Грецией, Турцией, Болгарией, Португалией, которые как и мы находятся по периферии европейской цивилизации. Советские люди жили получше большинства жителей этих стран. А сейчас Украина на пару с Молдовой - самые бедные страны Европы.
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