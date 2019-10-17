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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 жов, 2019 23:25
Шановні Модератори перевірте будь ласка звідкіля пише це ЗРадіо. На мою думку, ця персона не представляє жодної української позиції ні в одному дописі, десь завжди збоку. Тобто виникає підозра, що засланий бот займається тільки провокуванням, сіє розбрат, та дурить тут мізки сміттям. Зауважу, що при цьому пропагує якусь недолугість українців і нації, та Держави Україна з подачею інформації дієвою на свідомість користувачів форуму з заниженням самоцінки, як українця. Зверніть увагу.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 17 жов, 2019 23:45
Перес де Куэльяр написав:
Шановні Модератори перевірте будь ласка звідкіля пише це ЗРадіо. На мою думку, ця персона не представляє жодної української позиції ні в одному дописі, десь завжди збоку. Тобто виникає підозра, що засланий бот займається тільки провокуванням, сіє розбрат, та дурить тут мізки сміттям. Зауважу, що при цьому пропагує якусь недолугість українців і нації, та Держави Україна з подачею інформації дієвою на свідомість користувачів форуму з заниженням самоцінки, як українця. Зверніть увагу.
Из Киева, тролль, из Киева. Твои односельчане уже интересовались, кстати. Стрелку даже забивали, но... не явились. Оно и понятно - ночь в плацкарте, день в столице на ногах, снова ночь в плацкарте... неудобно...
Что же касается самосознания и самооценки - вот как раз с троллями вроде тебя, разжигающими ненависть между украинцами, я и борюсь! Не я, а вы выставляете страну заповедником ксенофобии и сюрреализма!
Как ты не понимаешь, что оскорбляя украинцев словами "непотріб" и "сміття" ты оказываешь нашей общей родине самую настоящую медвежью услугу! Такие как ты - не меньшие вредители, чем кисельТВ, подрываюшие государственность и провоцирующие внутринациональную вражду!!!
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 00:15
zРадио написав: Перес де Куэльяр написав:
Шановні Модератори перевірте будь ласка звідкіля пише це ЗРадіо. На мою думку, ця персона не представляє жодної української позиції ні в одному дописі, десь завжди збоку. Тобто виникає підозра, що засланий бот займається тільки провокуванням, сіє розбрат, та дурить тут мізки сміттям. Зауважу, що при цьому пропагує якусь недолугість українців і нації, та Держави Україна з подачею інформації дієвою на свідомість користувачів форуму з заниженням самоцінки, як українця. Зверніть увагу.
Из Киева, тролль, из Киева. Твои односельчане уже интересовались, кстати. Стрелку даже забивали, но... не явились. Оно и понятно - ночь в плацкарте, день в столице на ногах, снова ночь в плацкарте... неудобно...
Что же касается самосознания и самооценки - вот как раз с троллями вроде тебя, разжигающими ненависть между украинцами, я и борюсь! Не я, а вы выставляете страну заповедником ксенофобии и сюрреализма!
Как ты не понимаешь, что оскорбляя украинцев словами "непотріб" и "сміття" ты оказываешь нашей общей родине самую настоящую медвежью услугу! Такие как ты - не меньшие вредители, чем кисельТВ, подрываюшие государственность и провоцирующие внутринациональную вражду!!!
Тобто київський троль, я так зрозумів? Латентний півень роздає тут блакитні поради українцям, а не вчить як сокиру тримати. Бо ви ж дурні, захищатися не потрібно, нехай вас тихенько в лапті взують, навіщо спротив, насолоджуйтесь. Мені начхати хто ти є, хоч кацап, чи ічкерієць, або єврей, якщо ти з українським мисленням, то автоматично ти українець в іншому випадку непотріб на кшталт тебе, від якого користі ніякої, нуль, шкода тільки.
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 01:16
Перес де Куэльяр написав:
Бо ви ж дурні, захищатися не потрібно, нехай вас тихенько в лапті взують, навіщо спротив, насолоджуйтесь. Мені начхати хто ти є, хоч кацап, чи ічкерієць, або єврей, якщо ти з українським мисленням, то автоматично ти українець в іншому випадку непотріб на кшталт тебе, від якого користі ніякої, нуль, шкода тільки.
Ты лжешь! Вот моя позиция, высказанная не единожды. Твоя нетерпимость не от нее - ты испытываешь ненависть ко всем, кто пишет на русском. Типичный ксенофоб!
zРадио написав: fokus написав:
Сейчас вот формулу Штайнмайера подписал – даже не шаг, а прыжок к прекращению войны.
Петюня, кстати, предсказуемо против – Cui prodest.
Увы, этот прыжок к прекращению войны может обернуться еще большей войной позднее.
РФ НЕ должна отделаться легким испугом за свою агрессию - а ведь к этому все идет. Почему не должна - потому что это откроет ей дорогу к новым актам агрессии - и против Украины, и против других своих соседей. Аппетит приходит во время еды (с) Крыма путину покажется мало!
Безнаказанность порождает еще бОльшую безнаказанность.
А еще сдвиг текущего статуса кво в сторону уступок со стороны Украины спровоцирует внутреннее напряжение.
Вон, народ уже собирается на майдане. Хорошо, если никто никого не спровоцируют - ни силовики митингующих, ни митингующие силовиков. Иначе... сами знаете, что будет...
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 01:17
vano80 написав:
Скажем как советские люди опередили американцев в телевизорах, холодильниках, авто.
Мне всегда удивляло, почему сравнивали СССР с США - наиболее передовой страной капиталистического мира. Или другими передовыми странами. Почему бы не сравнить к примеру с Грецией, Турцией, Болгарией, Португалией, которые как и мы находятся по периферии европейской цивилизации. Советские люди жили получше большинства жителей этих стран. А сейчас Украина на пару с Молдовой - самые бедные страны Европы.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:29
ЛАД написав: 19yuriy91 написав:
ЛАД писал
......
То, о чём писал Волгарь, было везде.
уточните - что было везде
?
Например, то, что Вы процитировали в своём посте viewtopic.php?p=4773098#p4773098
.
Или хотите сказать, что в процитированном Вами ложь?
Кстати, честно говоря, не помню, когда появились киоски с талонами. Но, по-моему, уже в самом конце Союза. Возможно, ошибаюсь.
не совсем понял.
если, как лозунг - Человек человеку — друг, товарищ и брат. (Из программы Коммунистической партии Советского Союза, принятой ХХП съездом КПСС (1961).)
то, извиняюсь, - бред.
одна из сказок совка
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:35
Tegularius написав: vano80 написав:
Скажем как советские люди опередили американцев в телевизорах, холодильниках, авто.
Мне всегда удивляло, почему сравнивали СССР с США - наиболее передовой страной капиталистического мира. Или другими передовыми странами. Почему бы не сравнить к примеру с Грецией, Турцией, Болгарией, Португалией, которые как и мы находятся по периферии европейской цивилизации. Советские люди жили получше большинства жителей этих стран. А сейчас Украина на пару с Молдовой - самые бедные страны Европы.
благодаря руському мірю: ПМР ДНР ЛНР
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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