Tegularius написав: vano80 написав: Скажем как советские люди опередили американцев в телевизорах, холодильниках, авто. Скажем как советские люди опередили американцев в телевизорах, холодильниках, авто.

Мне всегда удивляло, почему сравнивали СССР с США - наиболее передовой страной капиталистического мира. Или другими передовыми странами. Почему бы не сравнить к примеру с Грецией, Турцией, Болгарией, Португалией, которые как и мы находятся по периферии европейской цивилизации. Советские люди жили получше большинства жителей этих стран. А сейчас Украина на пару с Молдовой - самые бедные страны Европы. Мне всегда удивляло, почему сравнивали СССР с США - наиболее передовой страной капиталистического мира. Или другими передовыми странами. Почему бы не сравнить к примеру с Грецией, Турцией, Болгарией, Португалией, которые как и мы находятся по периферии европейской цивилизации. Советские люди жили получше большинства жителей этих стран. А сейчас Украина на пару с Молдовой - самые бедные страны Европы.

благодаря руському мірю: ПМР ДНР ЛНР благодаря руському мірю: ПМР ДНР ЛНР

