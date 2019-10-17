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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 жов, 2019 22:32
Перес де Куэльяр
многа букафф...
Результати повинні відчуватися, хоча б якщо не в кишенях і шлунках, то в душах конкретних людей. Оцінка людьми вже дадена на виборах. І душа болить, і в шлунках бурчить...
А намалювати можна будь яку статистику і досягнення.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Чет 17 жов, 2019 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 22:33
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Додано: Чет 17 жов, 2019 22:38
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 22:45
freeze написав: mephala написав: freeze написав:
Судя по тому, что Кучма вчера заявил, что условием выполнения минских соглашений является роспуск ДНР и ЛНР, а только потом что то пойдет, то обсуждение всяких изменений на Дрнбассе ближайшие четыре года можно закрывать.
те що ви написали ці утворення без лапок вже цікаво. це по перше.
а по друге - а як ви уявляєте що вони залишаться? паралельно будуть існувати з української владою? чи податки будуть платити в два бюджети. щось мені підказує що ви таки палкий прихильник федералізації раз у вас викликає подив розпуск "днр" та "лнр"
Вы реально не понимаете, что начинать переговоры с роспуска субъекта переговоров это бред сивой кобылы ? Или прикидывайтесь малограмотным ?
Для начала переговоров вы должны застрелиться, если вы не согласны застрелиться, то мы не будем вести никакие переговоры. Дурдом солнышко.
А когда это донбабве с лугандой стали субъектом переговоров?
Вот это новость
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 01:17
vano80 написав:
Скажем как советские люди опередили американцев в телевизорах, холодильниках, авто.
Мне всегда удивляло, почему сравнивали СССР с США - наиболее передовой страной капиталистического мира. Или другими передовыми странами. Почему бы не сравнить к примеру с Грецией, Турцией, Болгарией, Португалией, которые как и мы находятся по периферии европейской цивилизации. Советские люди жили получше большинства жителей этих стран. А сейчас Украина на пару с Молдовой - самые бедные страны Европы.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:29
ЛАД написав: 19yuriy91 написав:
ЛАД писал
......
То, о чём писал Волгарь, было везде.
уточните - что было везде
?
Например, то, что Вы процитировали в своём посте viewtopic.php?p=4773098#p4773098
.
Или хотите сказать, что в процитированном Вами ложь?
Кстати, честно говоря, не помню, когда появились киоски с талонами. Но, по-моему, уже в самом конце Союза. Возможно, ошибаюсь.
не совсем понял.
если, как лозунг - Человек человеку — друг, товарищ и брат. (Из программы Коммунистической партии Советского Союза, принятой ХХП съездом КПСС (1961).)
то, извиняюсь, - бред.
одна из сказок совка
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:35
Tegularius написав: vano80 написав:
Скажем как советские люди опередили американцев в телевизорах, холодильниках, авто.
Мне всегда удивляло, почему сравнивали СССР с США - наиболее передовой страной капиталистического мира. Или другими передовыми странами. Почему бы не сравнить к примеру с Грецией, Турцией, Болгарией, Португалией, которые как и мы находятся по периферии европейской цивилизации. Советские люди жили получше большинства жителей этих стран. А сейчас Украина на пару с Молдовой - самые бедные страны Европы.
благодаря руському мірю: ПМР ДНР ЛНР\
п.с.
ще забув про Грузію, і там не без русішів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:41
Tegularius написав: vano80 написав:
Скажем как советские люди опередили американцев в телевизорах, холодильниках, авто.
Мне всегда удивляло, почему сравнивали СССР с США - наиболее передовой страной капиталистического мира. Или другими передовыми странами. Почему бы не сравнить к примеру с Грецией, Турцией, Болгарией, Португалией, которые как и мы находятся по периферии европейской цивилизации. Советские люди жили получше большинства жителей этих стран. А сейчас Украина на пару с Молдовой - самые бедные страны Европы.
жители запада, думаю, должны были быть благодарны существованию союза.
капиталисты вынуждены были повышать уровень их жизни.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:03
ЛАД написав: 19yuriy91 написав:
ЛАД писал
......
То, о чём писал Волгарь, было везде.
уточните - что было везде
?
Например, то, что Вы процитировали в своём посте viewtopic.php?p=4773098#p4773098
.
Или хотите сказать, что в процитированном Вами ложь?
Кстати, честно говоря, не помню, когда появились киоски с талонами. Но, по-моему, уже в самом конце Союза. Возможно, ошибаюсь.
як можна прожити життя в СРСР і як ви кажете гарно пам’ятаєте як там жилося але не знати коли відмінили самостійне придбання квитків?
ви були партійний функціонер і вас возили на автомобілі? чи у вас був власний автомобіль з 20 років? так тоді зрозуміло чому ви сумуєте за СРСР - вам там гарно жилося на відміну від інших людей.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:06
airmax78 написав:
Я удивляюсь, как в shapo уживаются любовь к Израилю и любовь к СССР и России и всему советскому/русскому. Какая-то разновидность Стокгольмского синдрома.
Стокгольмский синдром это синдром заложника коим я никогда не был в отличие от бывших коммунистов перед развалом Союза быстро перекрасившихся в националистов.
Советское государство было за что любить и за что ненавидеть, а в русской культуре я просто воспитан из-за специфической истории своей семьи и процессов ассимиляции
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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