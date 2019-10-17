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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4313431443154316
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:12

  Волгарь написав:Ничего удивительного - как для любого еврея/полуеврея НЕ ЖИВШЕГО В ИЗРАИЛЕ, сам Израиль является почти идеальным государством, осуществлением мечты (люди, пожившие там, воспринимают эту страну куда более здраво).


Во как.
Уже 10 лет туда езжу практически каждый год, жена последние 3 года оттуда не вылазит, сын живет столько же,многочисленные знакомые и часть родственников уехавших туда в 90-х ,конечно, тоже ничего не рассказывали, а я ничего не понял в Израиле.
Израиль совсем не идеальное (правда, я не знаю где такие находятся)государство с множеством проблем, но оно достойно уважения хотя бы потому, что там сын получил квалификацию по профессии которую выбрал,но вряд ли осуществил бы в Украине, за нее достойно платят так, что можно рожать детей, содержать семью и планировать будущее - все, что невозможно ни в нынешней Украине, ни вообще в СНГ.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:15

  zРадио написав:Отставание УССР по средней продолжительности жизни от западных демократий того времени - 5 лет.

Отставание современной Украины по средней продолжительности жизни от западных демократий - 11 лет.

А чого так мало "фактів"? Подані факти, які вигідні кремлеботам тільки?
"Отставание УССР по средней продолжительности жизни от западных демократий" в 1965 році - опа-опа: менше одного року.
Так що виходить? В 1965 рівень життя у нас і в Франції майже рівний!! Ура, товарищи!!

Дальше:
Тривалість життя в Україні майже постійно вища ніж в Росії, хоча в 1986-1991 роках вони майже рівні.
Так що виходить? Ми живемо краще ніж Росія!! Ура, товарищи!!
В мене залізобетонні аргументи? Можете їх заперечити?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:20

  Tegularius написав:Почему бы не сравнить к примеру с Грецией, Турцией, Болгарией, Португалией, которые как и мы находятся по периферии европейской цивилизации. Советские люди жили получше большинства жителей этих стран.

Фантазёр.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:24

Бывший народный депутат Украины Игорь Кононенко опроверг информацию о том, что был временно задержан в аэропорту Борисполь при попытке покинуть страну.

«А какие были основания меня задерживать? У нас же еще не сталинский режим. Докладываю: сейчас я в Стамбуле. Далее лечу в Гонконг затем — в Китай в Чэнду. Там начинается чемпионат мира по большому теннису — Junior Masters. У меня есть официальное приглашение», — заявил Кононенко.

https://nv.ua/ukraine/politics/kononenk ... 48452.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:30

  Перес де Куэльяр написав:.. бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави, а відносяться до бездіяльного непотребу, який пристосується до всього що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті, наче раба. 20% так-так %20 відсотків свідомих українців більше принесуть користі в побудові нової вільної України, ніж армія паразитів без мізків.

дико извиняюсь, видимо как раз вы активными валютными спекуляциями занимаетесь "творением истории"? Еще одно замечание - вы что-то путаете, нихера вас не 20%. Ваши 8% - как раз ваш удел нерабов с армовиром
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:35

  andrijk777 написав:
  Tegularius написав:Почему бы не сравнить к примеру с Грецией, Турцией, Болгарией, Португалией, которые как и мы находятся по периферии европейской цивилизации. Советские люди жили получше большинства жителей этих стран.

Фантазёр.


Чем?
Турция цвела в 60-80-х годах прошлого века или Португалия в которой до начала 2000-х когда ЕС начал туда большие вливания не выпускала своих специалистов с высшим образованием почти во всех областях и поэтому там на ура идут наши врачи?
Или 16-я республика Болгария?
Греция периода "черных полковников"?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:40

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
  Tegularius написав:Почему бы не сравнить к примеру с Грецией, Турцией, Болгарией, Португалией, которые как и мы находятся по периферии европейской цивилизации. Советские люди жили получше большинства жителей этих стран.

Фантазёр.


Чем?
Турция цвела в 60-80-х годах прошлого века или Португалия в которой до начала 2000-х когда ЕС начал туда большие вливания не выпускала своих специалистов с высшим образованием почти во всех областях и поэтому там на ура идут наши врачи?
Или 16-я республика Болгария?
Греция периода "черных полковников"?

И че? Ви були тоді там і бачили як там жили люди?? НІ? Значить фантазер.
Зате на початку 90-х ми масово їздили в Югославію, Угорщину Польщу. Рівень життя(в Югославії і Угорщині) був значно вищий ніж у нас.
*Турція яким боком в цьому "списку"? Турція яке відношення до ЕС має?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:54

Дехто ніяк не може зрозуміти, що це за проросійські терористи воюють в ОРДЛО?

Ось пояснення для недалеких і волгарів:

"Варто придивитися, що становить собою донбаська армія чи угруповання ЗС Російської Федерації. Це так звані "1-й" і "2-й армійські корпуси" російських окупантів і колаборантів ОРДіЛО, які підпорядковуються безпосередньо штабові Південного військового округу російських Збройних сил у Ростові-на-Дону. Це типові колоніальні армійські формування, де рядовий склад вербують із місцевого населення, а всі офіцерські посади в руках військових метрополій."


"У "1-му" та "2-му армійських корпусах" загарбників, починаючи з роти, на чолі батальйонів, полків і бригад стоять російські кадрові офіцери. Усі команди вони отримують із Москви та Ростова. Із Росії їм надходить зброя, матеріально-технічне забезпечення, гроші на виплати військовослужбовцям тощо. "1-й" і "2-й армійські корпуси" є органічною частиною військової машини Росії. Це приблизно 30–40 тис. озброєних людей із добряче промитими російською пропагандою мізками."

https://uainfo.org/blognews/1571321413- ... basku.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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