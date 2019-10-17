Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Ничего удивительного - как для любого еврея/полуеврея НЕ ЖИВШЕГО В ИЗРАИЛЕ, сам Израиль является почти идеальным государством, осуществлением мечты (люди, пожившие там, воспринимают эту страну куда более здраво).
Во как. Уже 10 лет туда езжу практически каждый год, жена последние 3 года оттуда не вылазит, сын живет столько же,многочисленные знакомые и часть родственников уехавших туда в 90-х ,конечно, тоже ничего не рассказывали, а я ничего не понял в Израиле. Израиль совсем не идеальное (правда, я не знаю где такие находятся)государство с множеством проблем, но оно достойно уважения хотя бы потому, что там сын получил квалификацию по профессии которую выбрал,но вряд ли осуществил бы в Украине, за нее достойно платят так, что можно рожать детей, содержать семью и планировать будущее - все, что невозможно ни в нынешней Украине, ни вообще в СНГ.
zРадио написав:Отставание УССР по средней продолжительности жизни от западных демократий того времени - 5 лет.
Отставание современной Украины по средней продолжительности жизни от западных демократий - 11 лет.
А чого так мало "фактів"? Подані факти, які вигідні кремлеботам тільки? "Отставание УССР по средней продолжительности жизни от западных демократий" в 1965 році - опа-опа: менше одного року. Так що виходить? В 1965 рівень життя у нас і в Франції майже рівний!! Ура, товарищи!!
Дальше: Тривалість життя в Україні майже постійно вища ніж в Росії, хоча в 1986-1991 роках вони майже рівні. Так що виходить? Ми живемо краще ніж Росія!! Ура, товарищи!! В мене залізобетонні аргументи? Можете їх заперечити?
Tegularius написав:Почему бы не сравнить к примеру с Грецией, Турцией, Болгарией, Португалией, которые как и мы находятся по периферии европейской цивилизации. Советские люди жили получше большинства жителей этих стран.
Бывший народный депутат Украины Игорь Кононенко опроверг информацию о том, что был временно задержан в аэропорту Борисполь при попытке покинуть страну.
«А какие были основания меня задерживать? У нас же еще не сталинский режим. Докладываю: сейчас я в Стамбуле. Далее лечу в Гонконг затем — в Китай в Чэнду. Там начинается чемпионат мира по большому теннису — Junior Masters. У меня есть официальное приглашение», — заявил Кононенко.
Перес де Куэльяр написав:.. бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави, а відносяться до бездіяльного непотребу, який пристосується до всього що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті, наче раба. 20% так-так %20 відсотків свідомих українців більше принесуть користі в побудові нової вільної України, ніж армія паразитів без мізків.
дико извиняюсь, видимо как раз вы активными валютными спекуляциями занимаетесь "творением истории"? Еще одно замечание - вы что-то путаете, нихера вас не 20%. Ваши 8% - как раз ваш удел нерабов с армовиром
Tegularius написав:Почему бы не сравнить к примеру с Грецией, Турцией, Болгарией, Португалией, которые как и мы находятся по периферии европейской цивилизации. Советские люди жили получше большинства жителей этих стран.
Фантазёр.
Чем? Турция цвела в 60-80-х годах прошлого века или Португалия в которой до начала 2000-х когда ЕС начал туда большие вливания не выпускала своих специалистов с высшим образованием почти во всех областях и поэтому там на ура идут наши врачи? Или 16-я республика Болгария? Греция периода "черных полковников"?
Tegularius написав:Почему бы не сравнить к примеру с Грецией, Турцией, Болгарией, Португалией, которые как и мы находятся по периферии европейской цивилизации. Советские люди жили получше большинства жителей этих стран.
Фантазёр.
Чем? Турция цвела в 60-80-х годах прошлого века или Португалия в которой до начала 2000-х когда ЕС начал туда большие вливания не выпускала своих специалистов с высшим образованием почти во всех областях и поэтому там на ура идут наши врачи? Или 16-я республика Болгария? Греция периода "черных полковников"?
И че? Ви були тоді там і бачили як там жили люди?? НІ? Значить фантазер. Зате на початку 90-х ми масово їздили в Югославію, Угорщину Польщу. Рівень життя(в Югославії і Угорщині) був значно вищий ніж у нас. *Турція яким боком в цьому "списку"? Турція яке відношення до ЕС має?
Дехто ніяк не може зрозуміти, що це за проросійські терористи воюють в ОРДЛО?
Ось пояснення для недалеких і волгарів:
"Варто придивитися, що становить собою донбаська армія чи угруповання ЗС Російської Федерації. Це так звані "1-й" і "2-й армійські корпуси" російських окупантів і колаборантів ОРДіЛО, які підпорядковуються безпосередньо штабові Південного військового округу російських Збройних сил у Ростові-на-Дону. Це типові колоніальні армійські формування, де рядовий склад вербують із місцевого населення, а всі офіцерські посади в руках військових метрополій."
"У "1-му" та "2-му армійських корпусах" загарбників, починаючи з роти, на чолі батальйонів, полків і бригад стоять російські кадрові офіцери. Усі команди вони отримують із Москви та Ростова. Із Росії їм надходить зброя, матеріально-технічне забезпечення, гроші на виплати військовослужбовцям тощо. "1-й" і "2-й армійські корпуси" є органічною частиною військової машини Росії. Це приблизно 30–40 тис. озброєних людей із добряче промитими російською пропагандою мізками."