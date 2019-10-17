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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4314431543164317 Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:55 mephala написав: ЛАД написав: ............

Например, то, что Вы процитировали в своём посте

Или хотите сказать, что в процитированном Вами ложь?



Кстати, честно говоря, не помню, когда появились киоски с талонами. Но, по-моему, уже в самом конце Союза. Возможно, ошибаюсь. ............Например, то, что Вы процитировали в своём посте viewtopic.php?p=4773098#p4773098 Или хотите сказать, что в процитированном Вами ложь?Кстати, честно говоря, не помню, когда появились киоски с талонами. Но, по-моему, уже в самом конце Союза. Возможно, ошибаюсь.

як можна прожити життя в СРСР і як ви кажете гарно пам’ятаєте як там жилося але не знати коли відмінили самостійне придбання квитків?

ви були партійний функціонер і вас возили на автомобілі? чи у вас був власний автомобіль з 20 років? так тоді зрозуміло чому ви сумуєте за СРСР - вам там гарно жилося на відміну від інших людей. як можна прожити життя в СРСР і як ви кажете гарно пам’ятаєте як там жилося але не знати коли відмінили самостійне придбання квитків?ви були партійний функціонер і вас возили на автомобілі? чи у вас був власний автомобіль з 20 років? так тоді зрозуміло чому ви сумуєте за СРСР - вам там гарно жилося на відміну від інших людей.

В порядке исключения последний раз Вам отвечаю.

"Птица говорун отличается умом и сообразительностью".

Вы по малолетству наверно не знаете, что билет в трамвае стоил 3 коп., в троллейбусе 4 коп., в автобусе - 5 коп. При зарплатах 150-200 руб. это достаточно дёшево.

+ с учётом весьма редкого контроля замена касс на киоски для нечестных людей особого значения не имела.

При таких ценах и при том, что я за билеты платил, не удивительно, что я не помню, когда это произошло.

Чтобы не было демагогии, добавлю - ср. зарплата в УССР в 1980 составляла 146 руб. с учётом КСП (если правильно понимаю, КСП это колхозы) - https://i.factor.ua/info/pension/avg-ua/ . Без колхозов цифра была бы заметно выше.

Свою краткую биографию когда-то излагал, повторять для Вас не буду.

А Вам проще было не умничать, а просто написать, когда заменили кассы на киоски.

Кстати, насколько помню, это происходило постепенно. Сначала они существовали параллельно. Возможно, ошибаюсь. В порядке исключения последний раз Вам отвечаю."Птица говорун отличается умом и сообразительностью".Вы по малолетству наверно не знаете, что билет в трамвае стоил 3 коп., в троллейбусе 4 коп., в автобусе - 5 коп. При зарплатах 150-200 руб. это достаточно дёшево.+ с учётом весьма редкого контроля замена касс на киоски для нечестных людей особого значения не имела.При таких ценах и при том, что я за билеты платил, не удивительно, что я не помню, когда это произошло.Чтобы не было демагогии, добавлю - ср. зарплата в УССР в 1980 составляла 146 руб. с учётом КСП (если правильно понимаю, КСП это колхозы) -. Без колхозов цифра была бы заметно выше.Свою краткую биографию когда-то излагал, повторять для Вас не буду.А Вам проще было не умничать, а просто написать, когда заменили кассы на киоски.Кстати, насколько помню, это происходило постепенно. Сначала они существовали параллельно. Возможно, ошибаюсь. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14464 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:59 sequence написав: Перес де Куэльяр написав: .. бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави, а відносяться до бездіяльного непотребу, який пристосується до всього що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті, наче раба. 20% так-так %20 відсотків свідомих українців більше принесуть користі в побудові нової вільної України, ніж армія паразитів без мізків. .. бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави, а відносяться до бездіяльного непотребу, який пристосується до всього що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті, наче раба. 20% так-так %20 відсотків свідомих українців більше принесуть користі в побудові нової вільної України, ніж армія паразитів без мізків.

дико извиняюсь, видимо как раз вы активными валютными спекуляциями занимаетесь "творением истории"? Еще одно замечание - вы что-то путаете, нихера вас не 20%. Ваши 8% - как раз ваш удел нерабов с армовиром дико извиняюсь, видимо как раз вы активными валютными спекуляциями занимаетесь "творением истории"? Еще одно замечание - вы что-то путаете, нихера вас не 20%.- как раз ваш удел нерабов с армовиром

Вы преувеличиваете.

Поддержка таких "умников" 2-3%. Больше они, по-моему, ни на одних выборах не набирали.

Далеко не все "поклонники армовира" подпишутся под его хамством. Вы преувеличиваете.Поддержка таких "умников" 2-3%. Больше они, по-моему, ни на одних выборах не набирали.Далеко не все "поклонники армовира" подпишутся под его хамством. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14464 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4314431543164317 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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