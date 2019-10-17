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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4314431543164317
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:55

  mephala написав:
  ЛАД написав:............
Например, то, что Вы процитировали в своём посте viewtopic.php?p=4773098#p4773098.
Или хотите сказать, что в процитированном Вами ложь?

Кстати, честно говоря, не помню, когда появились киоски с талонами. Но, по-моему, уже в самом конце Союза. Возможно, ошибаюсь.

як можна прожити життя в СРСР і як ви кажете гарно пам’ятаєте як там жилося але не знати коли відмінили самостійне придбання квитків?
ви були партійний функціонер і вас возили на автомобілі? чи у вас був власний автомобіль з 20 років? так тоді зрозуміло чому ви сумуєте за СРСР - вам там гарно жилося на відміну від інших людей.

В порядке исключения последний раз Вам отвечаю.
"Птица говорун отличается умом и сообразительностью".
Вы по малолетству наверно не знаете, что билет в трамвае стоил 3 коп., в троллейбусе 4 коп., в автобусе - 5 коп. При зарплатах 150-200 руб. это достаточно дёшево.
+ с учётом весьма редкого контроля замена касс на киоски для нечестных людей особого значения не имела.
При таких ценах и при том, что я за билеты платил, не удивительно, что я не помню, когда это произошло.
Чтобы не было демагогии, добавлю - ср. зарплата в УССР в 1980 составляла 146 руб. с учётом КСП (если правильно понимаю, КСП это колхозы) - https://i.factor.ua/info/pension/avg-ua/. Без колхозов цифра была бы заметно выше.
Свою краткую биографию когда-то излагал, повторять для Вас не буду.
А Вам проще было не умничать, а просто написать, когда заменили кассы на киоски.
Кстати, насколько помню, это происходило постепенно. Сначала они существовали параллельно. Возможно, ошибаюсь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:59

  sequence написав:
  Перес де Куэльяр написав:.. бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави, а відносяться до бездіяльного непотребу, який пристосується до всього що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті, наче раба. 20% так-так %20 відсотків свідомих українців більше принесуть користі в побудові нової вільної України, ніж армія паразитів без мізків.

дико извиняюсь, видимо как раз вы активными валютными спекуляциями занимаетесь "творением истории"? Еще одно замечание - вы что-то путаете, нихера вас не 20%. Ваши 8% - как раз ваш удел нерабов с армовиром

Вы преувеличиваете. :)
Поддержка таких "умников" 2-3%. Больше они, по-моему, ни на одних выборах не набирали.
Далеко не все "поклонники армовира" подпишутся под его хамством.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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  #<1 ... 4314431543164317
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