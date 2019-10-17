Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Перес де Куэльяр написав:.. бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави, а відносяться до бездіяльного непотребу, який пристосується до всього що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті, наче раба. 20% так-так %20 відсотків свідомих українців більше принесуть користі в побудові нової вільної України, ніж армія паразитів без мізків.
дико извиняюсь, видимо как раз вы активными валютными спекуляциями занимаетесь "творением истории"? Еще одно замечание - вы что-то путаете, нихера вас не 20%. Ваши 8% - как раз ваш удел нерабов с армовиром
Вы преувеличиваете. Поддержка таких "умников" 2-3%. Больше они, по-моему, ни на одних выборах не набирали. Далеко не все "поклонники армовира" подпишутся под его хамством.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Во внутренней политике - повсеместно-доступные бесплатные медицина и образование.
Тебя бы сейчас в ту "бесплатную" медицину. И в то "бесплатное" образование
Позвольте с вами не согласиться. Благодаря советскому образованию из 6 Президентов Украины только один писал с ошибками, а Порошенко даже стал лауреатом Государственной премии Украины
За створення науково-промислового комплексу по виробництву свинцево-кислотних акумуляторних батарей
(ранее уже писал об этом - Політичні дискусії), все Премьер-министры Украины (кроме Гройсмана - он закончил школу уже в независимой Украине, хотя начинал учиться еще в УССР) тоже получили советское образование. И все они в детстве, юности, лечились у советских врачей.
Из наших форумчан, получивших советское образование (и тоже в детстве лечившихся у советских врачей) хочу отметить лауреата Госпремии Украины Starikan'a и полковника ЗСУ Hotab'a.
Кстати, честно говоря, не помню, когда появились киоски с талонами. Но, по-моему, уже в самом конце Союза. Возможно, ошибаюсь.
не совсем понял. если, как лозунг - Человек человеку — друг, товарищ и брат. (Из программы Коммунистической партии Советского Союза, принятой ХХП съездом КПСС (1961).) то, извиняюсь, - бред. одна из сказок совка
Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.). Начнем с того, что СССР у большинства его граждан ВЫЗЫВАЛ ЗАКОННУЮ ГОРДОСТЬ - за ее размеры/экономическую мощь/роль в мире/достижения в культуре/науке и спорте. В те времена было то, что сейчас мы во многом лишены в принципе - 100% занятость и гарантированную работу в 41 час в неделю. Гарантированное место в садике для ребенка, бесплатное высшее образование (если способности позволяли, и Вы не еврей, для которых существовал черный список вузов, том можно было поступить В ЛЮБОЙ ВУЗ). Социальные лифты - человек из народа/глубинки мог продвинуться на любой пост. Гарантированное получение бесплатного жилья (пусть 1 раз в жизни, НО БЕСПЛАТНО) БЕЗОПАСНОСТЬ - дети от 4-5 лет гуляли во дворах без присмотра родителей.
Да и история из "Комсомолки" пусть и не обыденная, но и не удивительная. "Друг, товарищ и брат" - такого, конечно, не было, но всё же к этому было ближе, чем сегодня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
andrijk777 написав:И че? Ви були тоді там і бачили як там жили люди?? НІ? Значить фантазер. Зате на початку 90-х ми масово їздили в Югославію, Угорщину Польщу. Рівень життя(в Югославії і Угорщині) був значно вищий ніж у нас. *Турція яким боком в цьому "списку"? Турція яке відношення до ЕС має?
Початок 90-х і навіть кінець 80-х - це вже зовсім не СРСР ... Ну а про Польщу не треба - якраз тоді у них злидота була покраще , ніж у нас - але якраз починався підйом . Захід вливав купу грошей у все ... А Португалія і зараз мені незрозуміло як живе з таким рівнем освіти ... Будь-який наш "технік" вивчивши мову - робить дуже стрімку кар"єру ...
Востаннє редагувалось Puente в П'ят 18 жов, 2019 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Вот шкварит лаптеногих! Заплатите по решениям судов и спите спокойно! Правильно, Волгарь?
"Газпром" уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.
Об этом в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", - сообщил он, отметив, что подобных споров достаточно много.
Миллер подчеркнул, что главный вопрос, который стоит на повестке дня, - это окончание договора на транзит через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2019 года.
"Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны, и была бы подведена черта под всей этой историей", - заявил Миллер.
не совсем понял. если, как лозунг - Человек человеку — друг, товарищ и брат. (Из программы Коммунистической партии Советского Союза, принятой ХХП съездом КПСС (1961).) то, извиняюсь, - бред. одна из сказок совка
Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.). Начнем с того, что СССР у большинства его граждан ВЫЗЫВАЛ ЗАКОННУЮ ГОРДОСТЬ - за ее размеры/экономическую мощь/роль в мире/достижения в культуре/науке и спорте. В те времена было то, что сейчас мы во многом лишены в принципе - 100% занятость и гарантированную работу в 41 час в неделю. Гарантированное место в садике для ребенка, бесплатное высшее образование (если способности позволяли, и Вы не еврей, для которых существовал черный список вузов, том можно было поступить В ЛЮБОЙ ВУЗ). Социальные лифты - человек из народа/глубинки мог продвинуться на любой пост. Гарантированное получение бесплатного жилья (пусть 1 раз в жизни, НО БЕСПЛАТНО) БЕЗОПАСНОСТЬ - дети от 4-5 лет гуляли во дворах без присмотра родителей.
Да и история из "Комсомолки" пусть и не обыденная, но и не удивительная. "Друг, товарищ и брат" - такого, конечно, не было, но всё же к этому было ближе, чем сегодня.
весь мир тада был другой.... напишу по-настоящему, не из газет, реалстори. в 70-х годах к родне, в том числе, и к моей бабуле, приезжала какая-то сестра из франции. во время 3мв её увезли в германию, куда точно уже не помню (лагерь или что) и спросить уже не у кого, там она познакомилась с французом, то ли пленным, то ли ещё каким и после войны уехала с ним во францию. привезла гостинцы, рассказывала разное про жизнь "на чужбине", отнюдь не прозябавшую, но очень удивил бывших односельчан рассказ о том, шо молочнику они оставляют с вечера возле дома бидон под молоко и деньги под ним. и никто этого не трогает. молочник утром приезжал наливал молоко и брал деньги. так шо не надо этих басен про особенность савецких людей.
komp написав:Вот шкварит лаптеногих! Заплатите по решениям судов и спите спокойно! Правильно, Волгарь?
"Газпром" уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.
Об этом в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", - сообщил он, отметив, что подобных споров достаточно много.
Миллер подчеркнул, что главный вопрос, который стоит на повестке дня, - это окончание договора на транзит через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2019 года.
"Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны, и была бы подведена черта под всей этой историей", - заявил Миллер.
Конечно, правильно. НИКАКОЙ ОПЛАТЫ СО СТОРОНЫ ГАЗПРОМА НЕ БУДЕТ. Европа спокойно перезимует зиму 19-20 без транзита. А Украина в зиму 20-21 начнет заполнять хранилища газпромовским газом из Германии - физический реверс с плечом в 1000 км+. Кстати, пан Радист упрекнул меня в преувеличении - де, компашка, возглавляющая Нафтогаз, заставляет переплачивать страну не 60, а всего 20 долларов за 1000 м3 ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗА. Спешу разочаровать Russian Natural Gas Monthly Price - US Dollars per Million Metric British Thermal Unit May 2019 4.34 https://www.indexmundi.com/commodities/ ... atural-gas Цена колеблется от 3,6 до 5,2 доллара за 1 млн. Btu (130- 180 долларов за 1000 м3) Конкретно в мае 156 долларов за 1000 м3 Украина потратила $800 млн на импорт газа с начала года
За январь — май 2019 года Украина потратила на импорт газа из-за границы $800,3 млн, приобретено 3,49 млрд кубометров. Средняя стоимость 1000 кубометров импортного газа для Украины в мае 2019 года составила $205,3. За месяц она упала на 2,4%.
https://russian.rt.com/ussr/news/652146 ... gaz-import Т.е. маржа европейцев за перепродажу газпромовского газа Украине, идущего по ГТС!!!, составила 50 долларов за 1000 м3. При расходах ТОЛЬКО на премию пане Агнешке/Барабаре или Эльжбете (в зависимости от страны)за оформление экспортной декларации на этот газ и доставку ее через DHL в офис Нафтогаза в Киев. И ФСЕ!!! Тут пожалуй совокупно не 2-мя миллиардами украденных долларов пахнет, а поболе, и значительно. Причем на глазах у всей страны под крики в стиле МЫ НЕ ПОКУПАЕМ ГАЗА У РОССИИ 250/500/1000 дней! А чего же не кричать - ГАЗПРОМ полностью получает свое уже 4 года подряд, а таинственные европейские трейдеры - минимум 50 млн. долларов чистой прибыли!
ЛАД написав:............ Например, то, что Вы процитировали в своём посте viewtopic.php?p=4773098#p4773098. Или хотите сказать, что в процитированном Вами ложь?
Кстати, честно говоря, не помню, когда появились киоски с талонами. Но, по-моему, уже в самом конце Союза. Возможно, ошибаюсь.
як можна прожити життя в СРСР і як ви кажете гарно пам’ятаєте як там жилося але не знати коли відмінили самостійне придбання квитків? ви були партійний функціонер і вас возили на автомобілі? чи у вас був власний автомобіль з 20 років? так тоді зрозуміло чому ви сумуєте за СРСР - вам там гарно жилося на відміну від інших людей.
В порядке исключения последний раз Вам отвечаю. "Птица говорун отличается умом и сообразительностью". Вы по малолетству наверно не знаете, что билет в трамвае стоил 3 коп., в троллейбусе 4 коп., в автобусе - 5 коп. При зарплатах 150-200 руб. это достаточно дёшево. + с учётом весьма редкого контроля замена касс на киоски для нечестных людей особого значения не имела. При таких ценах и при том, что я за билеты платил, не удивительно, что я не помню, когда это произошло. Чтобы не было демагогии, добавлю - ср. зарплата в УССР в 1980 составляла 146 руб. с учётом КСП (если правильно понимаю, КСП это колхозы) - https://i.factor.ua/info/pension/avg-ua/. Без колхозов цифра была бы заметно выше. Свою краткую биографию когда-то излагал, повторять для Вас не буду. А Вам проще было не умничать, а просто написать, когда заменили кассы на киоски. Кстати, насколько помню, это происходило постепенно. Сначала они существовали параллельно. Возможно, ошибаюсь.
цікави реверанси. тобто середня 146 карбованців а ви розказуєте який дешевий проїзд був для тих хто отримував 150-200. звісно для таких які жили на 150-200 карбованців СРСР було добре. а от для тих хто жеврів на 80 карбованців (лаборанти, комірнити та інші подібні професії) СРСР був далеко не таким райдужним як ви малюєте. доречі більшість інженерів та викладачів отримували 120 карбованців а не ваші міфічні 150-200. А каси самообслуговування на кіоски замінили в середині 70х. Бо виявилося що мотають талончиків більше ніж туди складають грошей.