Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4314431543164317 Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:59 sequence написав: Перес де Куэльяр написав: .. бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави, а відносяться до бездіяльного непотребу, який пристосується до всього що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті, наче раба. 20% так-так %20 відсотків свідомих українців більше принесуть користі в побудові нової вільної України, ніж армія паразитів без мізків. .. бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави, а відносяться до бездіяльного непотребу, який пристосується до всього що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті, наче раба. 20% так-так %20 відсотків свідомих українців більше принесуть користі в побудові нової вільної України, ніж армія паразитів без мізків.

дико извиняюсь, видимо как раз вы активными валютными спекуляциями занимаетесь "творением истории"? Еще одно замечание - вы что-то путаете, нихера вас не 20%. Ваши 8% - как раз ваш удел нерабов с армовиром дико извиняюсь, видимо как раз вы активными валютными спекуляциями занимаетесь "творением истории"? Еще одно замечание - вы что-то путаете, нихера вас не 20%.- как раз ваш удел нерабов с армовиром

Вы преувеличиваете.

Поддержка таких "умников" 2-3%. Больше они, по-моему, ни на одних выборах не набирали.

Далеко не все "поклонники армовира" подпишутся под его хамством. Вы преувеличиваете.Поддержка таких "умников" 2-3%. Больше они, по-моему, ни на одних выборах не набирали.Далеко не все "поклонники армовира" подпишутся под его хамством. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14466 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:23 pesikot написав: zРадио написав: Во внутренней политике - повсеместно-доступные бесплатные медицина и образование. Во внутренней политике - повсеместно-доступные бесплатные медицина и образование.

Тебя бы сейчас в ту "бесплатную" медицину.

И в то "бесплатное" образование Тебя бы сейчас в ту "бесплатную" медицину.И в то "бесплатное" образование

Позвольте с вами не согласиться. Благодаря советскому образованию из 6 Президентов Украины только один писал с ошибками, а Порошенко даже стал лауреатом Государственной премии Украины За створення науково-промислового комплексу по виробництву свинцево-кислотних акумуляторних батарей (ранее уже писал об этом -



Из наших форумчан, получивших советское образование (и тоже в детстве лечившихся у советских врачей) хочу отметить лауреата Госпремии Украины Starikan'a и полковника ЗСУ Hotab'a. Позвольте с вами не согласиться. Благодаря советскому образованию из 6 Президентов Украины только один писал с ошибками, а Порошенко даже стал лауреатом Государственной премии Украины(ранее уже писал об этом - Політичні дискусії ), все Премьер-министры Украины (кроме Гройсмана - он закончил школу уже в независимой Украине, хотя начинал учиться еще в УССР) тоже получили советское образование. И все они в детстве, юности, лечились у советских врачей.Из наших форумчан, получивших советское образование (и тоже в детстве лечившихся у советских врачей) хочу отметить лауреата Госпремии Украины'a и полковника ЗСУ'a. yanyura Повідомлень: 4954 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:39 19yuriy91 написав: ЛАД написав: 19yuriy91 написав: ----------

ЛАД писал

......

То, о чём писал Волгарь, было везде .

-----------

уточните - что было везде ? ----------писал......То, о чём писал Волгарь, было-----------уточните - что было

Например, то, что Вы процитировали в своём посте

Или хотите сказать, что в процитированном Вами ложь?



Кстати, честно говоря, не помню, когда появились киоски с талонами. Но, по-моему, уже в самом конце Союза. Возможно, ошибаюсь. Например, то, что Вы процитировали в своём посте viewtopic.php?p=4773098#p4773098 Или хотите сказать, что в процитированном Вами ложь?Кстати, честно говоря, не помню, когда появились киоски с талонами. Но, по-моему, уже в самом конце Союза. Возможно, ошибаюсь.



не совсем понял.

если, как лозунг - Человек человеку — друг, товарищ и брат. (Из программы Коммунистической партии Советского Союза, принятой ХХП съездом КПСС (1961).)

то, извиняюсь, - бред.

одна из сказок совка не совсем понял.если, как лозунг - Человек человеку — друг, товарищ и брат. (Из программы Коммунистической партии Советского Союза, принятой ХХП съездом КПСС (1961).)то, извиняюсь, - бред.одна из сказок совка

Простите, неточно дал ссылку на Ваш пост -

Вот всё, что там до истории из "Комсомолки":

Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.). Начнем с того, что СССР у большинства его граждан ВЫЗЫВАЛ ЗАКОННУЮ ГОРДОСТЬ - за ее размеры/экономическую мощь/роль в мире/достижения в культуре/науке и спорте. В те времена было то, что сейчас мы во многом лишены в принципе - 100% занятость и гарантированную работу в 41 час в неделю. Гарантированное место в садике для ребенка, бесплатное высшее образование (если способности позволяли, и Вы не еврей, для которых существовал черный список вузов, том можно было поступить В ЛЮБОЙ ВУЗ). Социальные лифты - человек из народа/глубинки мог продвинуться на любой пост. Гарантированное получение бесплатного жилья (пусть 1 раз в жизни, НО БЕСПЛАТНО) БЕЗОПАСНОСТЬ - дети от 4-5 лет гуляли во дворах без присмотра родителей.

Да и история из "Комсомолки" пусть и не обыденная, но и не удивительная.

"Друг, товарищ и брат" - такого, конечно, не было, но всё же к этому было ближе, чем сегодня. Простите, неточно дал ссылку на Ваш пост - viewtopic.php?p=4773101#p4773101 Вот всё, что тамистории из "Комсомолки":Да и история из "Комсомолки" пусть и не обыденная, но и не удивительная."Друг, товарищ и брат" - такого, конечно, не было, но всё же к этому было ближе, чем сегодня. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14466 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:43 andrijk777 написав: И че? Ви були тоді там і бачили як там жили люди?? НІ? Значить фантазер.

Зате на початку 90-х ми масово їздили в Югославію, Угорщину Польщу. Рівень життя(в Югославії і Угорщині) був значно вищий ніж у нас.

*Турція яким боком в цьому "списку"? Турція яке відношення до ЕС має? И че? Ви були тоді там і бачили як там жили люди?? НІ? Значить фантазер.Зате на початку 90-х ми масово їздили в Югославію, Угорщину Польщу. Рівень життя(в Югославії і Угорщині) був значно вищий ніж у нас.*Турція яким боком в цьому "списку"? Турція яке відношення до ЕС має?

Початок 90-х і навіть кінець 80-х - це вже зовсім не СРСР ... Ну а про Польщу не треба - якраз тоді у них злидота була покраще , ніж у нас - але якраз починався підйом . Захід вливав купу грошей у все ...

А Португалія і зараз мені незрозуміло як живе з таким рівнем освіти ... Будь-який наш "технік" вивчивши мову - робить дуже стрімку кар"єру ... Початок 90-х і навіть кінець 80-х - це вже зовсім не СРСР ... Ну а про Польщу не треба - якраз тоді у них злидота була покраще , ніж у нас - але якраз починався підйом . Захід вливав купу грошей у все ...А Португалія і зараз мені незрозуміло як живе з таким рівнем освіти ... Будь-який наш "технік" вивчивши мову - робить дуже стрімку кар"єру ... Востаннє редагувалось Puente в П'ят 18 жов, 2019 11:46, всього редагувалось 1 раз. Puente Повідомлень: 1919 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:45

Правильно, Волгарь?

"Газпром" уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.



Об этом в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.



"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", - сообщил он, отметив, что подобных споров достаточно много.



Миллер подчеркнул, что главный вопрос, который стоит на повестке дня, - это окончание договора на транзит через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2019 года.



"Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны, и была бы подведена черта под всей этой историей", - заявил Миллер. Вот шкварит лаптеногих! Заплатите по решениям судов и спите спокойно!Правильно, Волгарь? komp 1 Повідомлень: 7936 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3083 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:23 ЛАД написав: 19yuriy91 написав:





не совсем понял.

если, как лозунг - Человек человеку — друг, товарищ и брат. (Из программы Коммунистической партии Советского Союза, принятой ХХП съездом КПСС (1961).)

то, извиняюсь, - бред.

одна из сказок совка не совсем понял.если, как лозунг - Человек человеку — друг, товарищ и брат. (Из программы Коммунистической партии Советского Союза, принятой ХХП съездом КПСС (1961).)то, извиняюсь, - бред.одна из сказок совка

Простите, неточно дал ссылку на Ваш пост -

Вот всё, что там до истории из "Комсомолки":

Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.). Начнем с того, что СССР у большинства его граждан ВЫЗЫВАЛ ЗАКОННУЮ ГОРДОСТЬ - за ее размеры/экономическую мощь/роль в мире/достижения в культуре/науке и спорте. В те времена было то, что сейчас мы во многом лишены в принципе - 100% занятость и гарантированную работу в 41 час в неделю. Гарантированное место в садике для ребенка, бесплатное высшее образование (если способности позволяли, и Вы не еврей, для которых существовал черный список вузов, том можно было поступить В ЛЮБОЙ ВУЗ). Социальные лифты - человек из народа/глубинки мог продвинуться на любой пост. Гарантированное получение бесплатного жилья (пусть 1 раз в жизни, НО БЕСПЛАТНО) БЕЗОПАСНОСТЬ - дети от 4-5 лет гуляли во дворах без присмотра родителей.

Да и история из "Комсомолки" пусть и не обыденная, но и не удивительная.

"Друг, товарищ и брат" - такого, конечно, не было, но всё же к этому было ближе, чем сегодня. Простите, неточно дал ссылку на Ваш пост - viewtopic.php?p=4773101#p4773101 Вот всё, что тамистории из "Комсомолки":Да и история из "Комсомолки" пусть и не обыденная, но и не удивительная."Друг, товарищ и брат" - такого, конечно, не было, но всё же к этому было ближе, чем сегодня.

весь мир тада был другой....

напишу по-настоящему, не из газет, реалстори.

в 70-х годах к родне, в том числе, и к моей бабуле, приезжала какая-то сестра из франции. во время 3мв её увезли в германию, куда точно уже не помню (лагерь или что) и спросить уже не у кого, там она познакомилась с французом, то ли пленным, то ли ещё каким и после войны уехала с ним во францию.

привезла гостинцы, рассказывала разное про жизнь "на чужбине", отнюдь не прозябавшую, но очень удивил бывших односельчан рассказ о том, шо молочнику они оставляют с вечера возле дома бидон под молоко и деньги под ним.

и никто этого не трогает.

молочник утром приезжал наливал молоко и брал деньги.

так шо не надо этих басен про особенность савецких людей. весь мир тада был другой....напишу по-настоящему, не из газет, реалстори.в 70-х годах к родне, в том числе, и к моей бабуле, приезжала какая-то сестра из франции. во время 3мв её увезли в германию, куда точно уже не помню (лагерь или что) и спросить уже не у кого, там она познакомилась с французом, то ли пленным, то ли ещё каким и после войны уехала с ним во францию.привезла гостинцы, рассказывала разное про жизнь "на чужбине", отнюдь не прозябавшую,бывших односельчан рассказ о том, шо молочнику они оставляют с вечера возле дома бидон под молоко и деньги под ним.и никто этого не трогает.молочник утром приезжал наливал молоко и брал деньги.так шо не надо этих басен про особенность савецких людей. 19yuriy91 Повідомлень: 2147 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:31 komp написав: Вот шкварит лаптеногих! Заплатите по решениям судов и спите спокойно!

Правильно, Волгарь?

"Газпром" уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.



Об этом в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.



"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", - сообщил он, отметив, что подобных споров достаточно много.



Миллер подчеркнул, что главный вопрос, который стоит на повестке дня, - это окончание договора на транзит через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2019 года.



"Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны, и была бы подведена черта под всей этой историей", - заявил Миллер. Вот шкварит лаптеногих! Заплатите по решениям судов и спите спокойно!Правильно, Волгарь?

Конечно, правильно. НИКАКОЙ ОПЛАТЫ СО СТОРОНЫ ГАЗПРОМА НЕ БУДЕТ.

Европа спокойно перезимует зиму 19-20 без транзита. А Украина в зиму 20-21 начнет заполнять хранилища газпромовским газом из Германии - физический реверс с плечом в 1000 км+. Кстати, пан Радист упрекнул меня в преувеличении - де, компашка, возглавляющая Нафтогаз, заставляет переплачивать страну не 60, а всего 20 долларов за 1000 м3 ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗА. Спешу разочаровать

Russian Natural Gas Monthly Price - US Dollars per Million Metric British Thermal Unit

May 2019 4.34

https://www.indexmundi.com/commodities/ ... atural-gas

Цена колеблется от 3,6 до 5,2 доллара за 1 млн. Btu (130- 180 долларов за 1000 м3) Конкретно в мае 156 долларов за 1000 м3

Украина потратила $800 млн на импорт газа с начала года

За январь — май 2019 года Украина потратила на импорт газа из-за границы $800,3 млн, приобретено 3,49 млрд кубометров.

Средняя стоимость 1000 кубометров импортного газа для Украины в мае 2019 года составила $205,3. За месяц она упала на 2,4%.

https://russian.rt.com/ussr/news/652146 ... gaz-import

Т.е. маржа европейцев за перепродажу газпромовского газа Украине, идущего по ГТС!!!, составила 50 долларов за 1000 м3. При расходах ТОЛЬКО на премию пане Агнешке/Барабаре или Эльжбете (в зависимости от страны)за оформление экспортной декларации на этот газ и доставку ее через DHL в офис Нафтогаза в Киев. И ФСЕ!!! Тут пожалуй совокупно не 2-мя миллиардами украденных долларов пахнет, а поболе, и значительно. Причем на глазах у всей страны под крики в стиле МЫ НЕ ПОКУПАЕМ ГАЗА У РОССИИ 250/500/1000 дней!

А чего же не кричать - ГАЗПРОМ полностью получает свое уже 4 года подряд, а таинственные европейские трейдеры - минимум 50 млн. долларов чистой прибыли! Конечно, правильно. НИКАКОЙ ОПЛАТЫ СО СТОРОНЫ ГАЗПРОМА НЕ БУДЕТ.Европа спокойно перезимует зиму 19-20 без транзита. А Украина в зиму 20-21 начнет заполнять хранилища газпромовским газом из Германии - физический реверс с плечом в 1000 км+. Кстати, пан Радист упрекнул меня в преувеличении - де, компашка, возглавляющая Нафтогаз, заставляет переплачивать страну не 60, а всего 20 долларов за 1000 м3 ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗА. Спешу разочароватьЦена колеблется от 3,6 до 5,2 доллара за 1 млн. Btu (130- 180 долларов за 1000 м3) Конкретно в мае 156 долларов за 1000 м3Т.е. маржа европейцев за перепродажу газпромовского газа Украине, идущего по ГТС!!!, составила 50 долларов за 1000 м3. При расходах ТОЛЬКО на премию пане Агнешке/Барабаре или Эльжбете (в зависимости от страны)за оформление экспортной декларации на этот газ и доставку ее через DHL в офис Нафтогаза в Киев. И ФСЕ!!! Тут пожалуй совокупно не 2-мя миллиардами украденных долларов пахнет, а поболе, и значительно. Причем на глазах у всей страны под крики в стиле МЫ НЕ ПОКУПАЕМ ГАЗА У РОССИИ 250/500/1000 дней!А чего же не кричать - ГАЗПРОМ полностью получает свое уже 4 года подряд, а таинственные европейские трейдеры - минимум 50 млн. долларов чистой прибыли! Волгарь Повідомлень: 7212 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:44 Re: Політичні дискусії

https://m.facebook.com/babaandkit/photos/a.451544164890400/2749104885134305/?type=3&source=48&ref=bookmarks

"Юзік торгує квитками на "95 квартал" безпосередньо у залі Верховної Ради."

"А кто не будет брать, отключим....чего-нибудь"



Интересно, им там некому подсказать, что давить народ надо разделяя. А то сразу в галоп, и фопы и субсидии, и налоги и таможня "Юзік торгує квитками на "95 квартал" безпосередньо у залі Верховної Ради.""А кто не будет брать, отключим....чего-нибудь"Интересно, им там некому подсказать, что давить народ надо разделяя. А то сразу в галоп, и фопы и субсидии, и налоги и таможня vano80 Повідомлень: 1511 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:56 ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав: ............

Например, то, что Вы процитировали в своём посте

Или хотите сказать, что в процитированном Вами ложь?



Кстати, честно говоря, не помню, когда появились киоски с талонами. Но, по-моему, уже в самом конце Союза. Возможно, ошибаюсь. ............Например, то, что Вы процитировали в своём посте viewtopic.php?p=4773098#p4773098 Или хотите сказать, что в процитированном Вами ложь?Кстати, честно говоря, не помню, когда появились киоски с талонами. Но, по-моему, уже в самом конце Союза. Возможно, ошибаюсь.

як можна прожити життя в СРСР і як ви кажете гарно пам’ятаєте як там жилося але не знати коли відмінили самостійне придбання квитків?

ви були партійний функціонер і вас возили на автомобілі? чи у вас був власний автомобіль з 20 років? так тоді зрозуміло чому ви сумуєте за СРСР - вам там гарно жилося на відміну від інших людей. як можна прожити життя в СРСР і як ви кажете гарно пам’ятаєте як там жилося але не знати коли відмінили самостійне придбання квитків?ви були партійний функціонер і вас возили на автомобілі? чи у вас був власний автомобіль з 20 років? так тоді зрозуміло чому ви сумуєте за СРСР - вам там гарно жилося на відміну від інших людей.

В порядке исключения последний раз Вам отвечаю.

"Птица говорун отличается умом и сообразительностью".

Вы по малолетству наверно не знаете, что билет в трамвае стоил 3 коп., в троллейбусе 4 коп., в автобусе - 5 коп. При зарплатах 150-200 руб. это достаточно дёшево.

+ с учётом весьма редкого контроля замена касс на киоски для нечестных людей особого значения не имела.

При таких ценах и при том, что я за билеты платил, не удивительно, что я не помню, когда это произошло.

Чтобы не было демагогии, добавлю - ср. зарплата в УССР в 1980 составляла 146 руб. с учётом КСП (если правильно понимаю, КСП это колхозы) - https://i.factor.ua/info/pension/avg-ua/ . Без колхозов цифра была бы заметно выше.

Свою краткую биографию когда-то излагал, повторять для Вас не буду.

А Вам проще было не умничать, а просто написать, когда заменили кассы на киоски.

Кстати, насколько помню, это происходило постепенно. Сначала они существовали параллельно. Возможно, ошибаюсь. В порядке исключения последний раз Вам отвечаю."Птица говорун отличается умом и сообразительностью".Вы по малолетству наверно не знаете, что билет в трамвае стоил 3 коп., в троллейбусе 4 коп., в автобусе - 5 коп. При зарплатах 150-200 руб. это достаточно дёшево.+ с учётом весьма редкого контроля замена касс на киоски для нечестных людей особого значения не имела.При таких ценах и при том, что я за билеты платил, не удивительно, что я не помню, когда это произошло.Чтобы не было демагогии, добавлю - ср. зарплата в УССР в 1980 составляла 146 руб. с учётом КСП (если правильно понимаю, КСП это колхозы) -. Без колхозов цифра была бы заметно выше.Свою краткую биографию когда-то излагал, повторять для Вас не буду.А Вам проще было не умничать, а просто написать, когда заменили кассы на киоски.Кстати, насколько помню, это происходило постепенно. Сначала они существовали параллельно. Возможно, ошибаюсь.

цікави реверанси. тобто середня 146 карбованців а ви розказуєте який дешевий проїзд був для тих хто отримував 150-200. звісно для таких які жили на 150-200 карбованців СРСР було добре. а от для тих хто жеврів на 80 карбованців (лаборанти, комірнити та інші подібні професії) СРСР був далеко не таким райдужним як ви малюєте. доречі більшість інженерів та викладачів отримували 120 карбованців а не ваші міфічні 150-200.

А каси самообслуговування на кіоски замінили в середині 70х. Бо виявилося що мотають талончиків більше ніж туди складають грошей. цікави реверанси. тобто середня 146 карбованців а ви розказуєте який дешевий проїзд був для тих хто отримував 150-200. звісно для таких які жили на 150-200 карбованців СРСР було добре. а от для тих хто жеврів на 80 карбованців (лаборанти, комірнити та інші подібні професії) СРСР був далеко не таким райдужним як ви малюєте. доречі більшість інженерів та викладачів отримували 120 карбованців а не ваші міфічні 150-200.А каси самообслуговування на кіоски замінили в середині 70х. Бо виявилося що мотають талончиків більше ніж туди складають грошей. mephala Повідомлень: 5701 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 675 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4314431543164317 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: mephala і 0 гостейМодератори: ТупУм