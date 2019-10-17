Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:31

komp написав: Вот шкварит лаптеногих! Заплатите по решениям судов и спите спокойно!

Правильно, Волгарь?

"Газпром" уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.



Об этом в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.



"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", - сообщил он, отметив, что подобных споров достаточно много.



Миллер подчеркнул, что главный вопрос, который стоит на повестке дня, - это окончание договора на транзит через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2019 года.



"Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны, и была бы подведена черта под всей этой историей", - заявил Миллер. Вот шкварит лаптеногих! Заплатите по решениям судов и спите спокойно!Правильно, Волгарь?

Russian Natural Gas Monthly Price - US Dollars per Million Metric British Thermal Unit

May 2019 4.34

Украина потратила $800 млн на импорт газа с начала года

За январь — май 2019 года Украина потратила на импорт газа из-за границы $800,3 млн, приобретено 3,49 млрд кубометров.

Средняя стоимость 1000 кубометров импортного газа для Украины в мае 2019 года составила $205,3. За месяц она упала на 2,4%.

Конечно, правильно. НИКАКОЙ ОПЛАТЫ СО СТОРОНЫ ГАЗПРОМА НЕ БУДЕТ.Европа спокойно перезимует зиму 19-20 без транзита. А Украина в зиму 20-21 начнет заполнять хранилища газпромовским газом из Германии - физический реверс с плечом в 1000 км+. Кстати, пан Радист упрекнул меня в преувеличении - де, компашка, возглавляющая Нафтогаз, заставляет переплачивать страну не 60, а всего 20 долларов за 1000 м3 ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗА. Спешу разочароватьЦена колеблется от 3,6 до 5,2 доллара за 1 млн. Btu (130- 180 долларов за 1000 м3) Конкретно в мае 156 долларов за 1000 м3Т.е. маржа европейцев за перепродажу газпромовского газа Украине, идущего по ГТС!!!, составила 50 долларов за 1000 м3. При расходах ТОЛЬКО на премию пане Агнешке/Барабаре или Эльжбете (в зависимости от страны)за оформление экспортной декларации на этот газ и доставку ее через DHL в офис Нафтогаза в Киев. И ФСЕ!!! Тут пожалуй совокупно не 2-мя миллиардами украденных долларов пахнет, а поболе, и значительно. Причем на глазах у всей страны под крики в стиле МЫ НЕ ПОКУПАЕМ ГАЗА У РОССИИ 250/500/1000 дней!А чего же не кричать - ГАЗПРОМ полностью получает свое уже 4 года подряд, а таинственные европейские трейдеры - минимум 50 млн. долларов чистой прибыли!