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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4314431543164317
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:59

  sequence написав:
  Перес де Куэльяр написав:.. бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави, а відносяться до бездіяльного непотребу, який пристосується до всього що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті, наче раба. 20% так-так %20 відсотків свідомих українців більше принесуть користі в побудові нової вільної України, ніж армія паразитів без мізків.

дико извиняюсь, видимо как раз вы активными валютными спекуляциями занимаетесь "творением истории"? Еще одно замечание - вы что-то путаете, нихера вас не 20%. Ваши 8% - как раз ваш удел нерабов с армовиром

Вы преувеличиваете. :)
Поддержка таких "умников" 2-3%. Больше они, по-моему, ни на одних выборах не набирали.
Далеко не все "поклонники армовира" подпишутся под его хамством.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:23

  pesikot написав:
  zРадио написав:Во внутренней политике - повсеместно-доступные бесплатные медицина и образование.

Тебя бы сейчас в ту "бесплатную" медицину.
И в то "бесплатное" образование

Позвольте с вами не согласиться. Благодаря советскому образованию из 6 Президентов Украины только один писал с ошибками, а Порошенко даже стал лауреатом Государственной премии Украины
За створення науково-промислового комплексу по виробництву свинцево-кислотних акумуляторних батарей
(ранее уже писал об этом - Політичні дискусії), все Премьер-министры Украины (кроме Гройсмана - он закончил школу уже в независимой Украине, хотя начинал учиться еще в УССР) тоже получили советское образование. И все они в детстве, юности, лечились у советских врачей.

Из наших форумчан, получивших советское образование (и тоже в детстве лечившихся у советских врачей) хочу отметить лауреата Госпремии Украины Starikan'a и полковника ЗСУ Hotab'a.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:39

  19yuriy91 написав:
  ЛАД написав:
  19yuriy91 написав:----------
ЛАД писал
......
То, о чём писал Волгарь, было везде.
-----------
уточните - что было везде ?

Например, то, что Вы процитировали в своём посте viewtopic.php?p=4773098#p4773098.
Или хотите сказать, что в процитированном Вами ложь?

Кстати, честно говоря, не помню, когда появились киоски с талонами. Но, по-моему, уже в самом конце Союза. Возможно, ошибаюсь.


не совсем понял.
если, как лозунг - Человек человеку — друг, товарищ и брат. (Из программы Коммунистической партии Советского Союза, принятой ХХП съездом КПСС (1961).)
то, извиняюсь, - бред.
одна из сказок совка

Простите, неточно дал ссылку на Ваш пост - viewtopic.php?p=4773101#p4773101.
Вот всё, что там до истории из "Комсомолки":
Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.). Начнем с того, что СССР у большинства его граждан ВЫЗЫВАЛ ЗАКОННУЮ ГОРДОСТЬ - за ее размеры/экономическую мощь/роль в мире/достижения в культуре/науке и спорте. В те времена было то, что сейчас мы во многом лишены в принципе - 100% занятость и гарантированную работу в 41 час в неделю. Гарантированное место в садике для ребенка, бесплатное высшее образование (если способности позволяли, и Вы не еврей, для которых существовал черный список вузов, том можно было поступить В ЛЮБОЙ ВУЗ). Социальные лифты - человек из народа/глубинки мог продвинуться на любой пост. Гарантированное получение бесплатного жилья (пусть 1 раз в жизни, НО БЕСПЛАТНО) БЕЗОПАСНОСТЬ - дети от 4-5 лет гуляли во дворах без присмотра родителей.

Да и история из "Комсомолки" пусть и не обыденная, но и не удивительная.
"Друг, товарищ и брат" - такого, конечно, не было, но всё же к этому было ближе, чем сегодня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:43

  andrijk777 написав:И че? Ви були тоді там і бачили як там жили люди?? НІ? Значить фантазер.
Зате на початку 90-х ми масово їздили в Югославію, Угорщину Польщу. Рівень життя(в Югославії і Угорщині) був значно вищий ніж у нас.
*Турція яким боком в цьому "списку"? Турція яке відношення до ЕС має?

Початок 90-х і навіть кінець 80-х - це вже зовсім не СРСР ... Ну а про Польщу не треба - якраз тоді у них злидота була покраще , ніж у нас - але якраз починався підйом . Захід вливав купу грошей у все ...
А Португалія і зараз мені незрозуміло як живе з таким рівнем освіти ... Будь-який наш "технік" вивчивши мову - робить дуже стрімку кар"єру ...
Востаннє редагувалось Puente в П'ят 18 жов, 2019 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:45

Вот шкварит лаптеногих! Заплатите по решениям судов и спите спокойно!
Правильно, Волгарь?
"Газпром" уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

Об этом в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", - сообщил он, отметив, что подобных споров достаточно много.

Миллер подчеркнул, что главный вопрос, который стоит на повестке дня, - это окончание договора на транзит через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2019 года.

"Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны, и была бы подведена черта под всей этой историей", - заявил Миллер.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:23

  ЛАД написав:
  19yuriy91 написав:


не совсем понял.
если, как лозунг - Человек человеку — друг, товарищ и брат. (Из программы Коммунистической партии Советского Союза, принятой ХХП съездом КПСС (1961).)
то, извиняюсь, - бред.
одна из сказок совка

Простите, неточно дал ссылку на Ваш пост - viewtopic.php?p=4773101#p4773101.
Вот всё, что там до истории из "Комсомолки":
Вы плохо представляете себе советскую жизнь (видимо застали лишь конец 80-х-начало 90-х, когда страна валилась в пропасть.). Начнем с того, что СССР у большинства его граждан ВЫЗЫВАЛ ЗАКОННУЮ ГОРДОСТЬ - за ее размеры/экономическую мощь/роль в мире/достижения в культуре/науке и спорте. В те времена было то, что сейчас мы во многом лишены в принципе - 100% занятость и гарантированную работу в 41 час в неделю. Гарантированное место в садике для ребенка, бесплатное высшее образование (если способности позволяли, и Вы не еврей, для которых существовал черный список вузов, том можно было поступить В ЛЮБОЙ ВУЗ). Социальные лифты - человек из народа/глубинки мог продвинуться на любой пост. Гарантированное получение бесплатного жилья (пусть 1 раз в жизни, НО БЕСПЛАТНО) БЕЗОПАСНОСТЬ - дети от 4-5 лет гуляли во дворах без присмотра родителей.

Да и история из "Комсомолки" пусть и не обыденная, но и не удивительная.
"Друг, товарищ и брат" - такого, конечно, не было, но всё же к этому было ближе, чем сегодня.

весь мир тада был другой....
напишу по-настоящему, не из газет, реалстори.
в 70-х годах к родне, в том числе, и к моей бабуле, приезжала какая-то сестра из франции. во время 3мв её увезли в германию, куда точно уже не помню (лагерь или что) и спросить уже не у кого, там она познакомилась с французом, то ли пленным, то ли ещё каким и после войны уехала с ним во францию.
привезла гостинцы, рассказывала разное про жизнь "на чужбине", отнюдь не прозябавшую, но очень удивил бывших односельчан рассказ о том, шо молочнику они оставляют с вечера возле дома бидон под молоко и деньги под ним.
и никто этого не трогает.
молочник утром приезжал наливал молоко и брал деньги.
так шо не надо этих басен про особенность савецких людей.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:31

  komp написав:Вот шкварит лаптеногих! Заплатите по решениям судов и спите спокойно!
Правильно, Волгарь?
"Газпром" уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

Об этом в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", - сообщил он, отметив, что подобных споров достаточно много.

Миллер подчеркнул, что главный вопрос, который стоит на повестке дня, - это окончание договора на транзит через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2019 года.

"Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны, и была бы подведена черта под всей этой историей", - заявил Миллер.

Конечно, правильно. НИКАКОЙ ОПЛАТЫ СО СТОРОНЫ ГАЗПРОМА НЕ БУДЕТ.
Европа спокойно перезимует зиму 19-20 без транзита. А Украина в зиму 20-21 начнет заполнять хранилища газпромовским газом из Германии - физический реверс с плечом в 1000 км+. Кстати, пан Радист упрекнул меня в преувеличении - де, компашка, возглавляющая Нафтогаз, заставляет переплачивать страну не 60, а всего 20 долларов за 1000 м3 ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗА. Спешу разочаровать
Russian Natural Gas Monthly Price - US Dollars per Million Metric British Thermal Unit
May 2019 4.34
https://www.indexmundi.com/commodities/ ... atural-gas
Цена колеблется от 3,6 до 5,2 доллара за 1 млн. Btu (130- 180 долларов за 1000 м3) Конкретно в мае 156 долларов за 1000 м3
Украина потратила $800 млн на импорт газа с начала года
За январь — май 2019 года Украина потратила на импорт газа из-за границы $800,3 млн, приобретено 3,49 млрд кубометров.
Средняя стоимость 1000 кубометров импортного газа для Украины в мае 2019 года составила $205,3. За месяц она упала на 2,4%.

https://russian.rt.com/ussr/news/652146 ... gaz-import
Т.е. маржа европейцев за перепродажу газпромовского газа Украине, идущего по ГТС!!!, составила 50 долларов за 1000 м3. При расходах ТОЛЬКО на премию пане Агнешке/Барабаре или Эльжбете (в зависимости от страны)за оформление экспортной декларации на этот газ и доставку ее через DHL в офис Нафтогаза в Киев. И ФСЕ!!! Тут пожалуй совокупно не 2-мя миллиардами украденных долларов пахнет, а поболе, и значительно. Причем на глазах у всей страны под крики в стиле МЫ НЕ ПОКУПАЕМ ГАЗА У РОССИИ 250/500/1000 дней!
А чего же не кричать - ГАЗПРОМ полностью получает свое уже 4 года подряд, а таинственные европейские трейдеры - минимум 50 млн. долларов чистой прибыли!
Волгарь
 
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Re: Політичні дискусії

Зображення
https://m.facebook.com/babaandkit/photos/a.451544164890400/2749104885134305/?type=3&source=48&ref=bookmarks
"Юзік торгує квитками на "95 квартал" безпосередньо у залі Верховної Ради."
"А кто не будет брать, отключим....чего-нибудь" :mrgreen:

Интересно, им там некому подсказать, что давить народ надо разделяя. А то сразу в галоп, и фопы и субсидии, и налоги и таможня :mrgreen:
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