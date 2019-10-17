Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:29

Взагалі-то з молоддю про СРСР взагалі не варто говорити . По-перше - це вже далеке минуле , а по-друге - вони інформацію беруть з мережі - а це завжди якісь тендеційності . Максимум , що дехто бачив - період розвалу - ну про що можна в такому випадку говорити ? Об"єктивно було як багато плюсів , так і мінусів . Чого більше - залежить від конкретної людини . У мене був знайомий , який категорично був проти СРСР весь час , хоча все , що він мав - отримав якраз під час : і квартиру , і вищу освіту , і нормальну роботу з кар"єрою ; а сам з глухого села , батьки жили бідно і важко ...

Хоч об"єктивно при капіталізмі всі живуть багатше . Можливостей більше . Свободи . У нас основний мінус - відсутність стабільності у всьому . І в таких умовах треба жити сьогодняшнім днем . А там буде видно . Хто так не може - у нього проблеми ...