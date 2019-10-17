Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:не в пример российскому, где в 99% населенных пунктах не было в принципе продаж колбасных изделий по госценам, а в 90% - и любых видов мяса.
Ты определись уже, то у тебя в совке 5 сортов колбасы было всё время, то вообще ничего. Совок он был большой и разный, кто на обкомовских пайках сидел, а кто на лагерных за политику вплоть до позднего Горбачёва.
Взагалі-то з молоддю про СРСР взагалі не варто говорити . По-перше - це вже далеке минуле , а по-друге - вони інформацію беруть з мережі - а це завжди якісь тендеційності . Максимум , що дехто бачив - період розвалу - ну про що можна в такому випадку говорити ? Об"єктивно було як багато плюсів , так і мінусів . Чого більше - залежить від конкретної людини . У мене був знайомий , який категорично був проти СРСР весь час , хоча все , що він мав - отримав якраз під час : і квартиру , і вищу освіту , і нормальну роботу з кар"єрою ; а сам з глухого села , батьки жили бідно і важко ... Хоч об"єктивно при капіталізмі всі живуть багатше . Можливостей більше . Свободи . У нас основний мінус - відсутність стабільності у всьому . І в таких умовах треба жити сьогодняшнім днем . А там буде видно . Хто так не може - у нього проблеми ...
ЛАД написав:Не буду заниматься здесь расчетами, но 10000 грн это меньше, чем 150 сов.рублей.
Смотря что сравнивать. Если популярные на форуме яйца, то нынче люди живут побогаче). А вообщето эти две цифры четко дают понимания что люди продолжают жить так же "хорошо" как и при СССР.
Так ото ж - просто бідні ... Можна брати цитату з класики - "... є дуже багаті люди" . Є - можна навіть прикинути , скільки . Але переважна більшість з такої точки зору - просто бідні ... Тому що все визначається загальними доходами . Але якщо навіть доходи олігархів ( можна помножити на 2 ) досумувати з доходами всіх останніх - все одно бідні . І просто так - поділити на всіх ( чи там змусити не красти , чи платити всі податки ) - толку не дасть ...
Волгарь написав:...... Согласно расчетам нынешних экономистов 100 советских рублей по НОМИНАЛЬНОЙ покупательной способности - это 17 500 нынешних российских. Т.е. 150 советских рублей 1980-го года - 26 300 рублей или 10 000 гривен. А 200 рублей (средняя з/п 1985-го) - 35 000 рублей или 14 000 гривен (на 40% больше нынешней среднеукраинской) ....
Это "лукавые" цифры от современных "экономистов", чтобы доказать, что сегодня мы живём не хуже, чем 40 лет назад. И этому надо радоваться! Не буду заниматься здесь расчетами, но 10000 грн это меньше, чем 150 сов.рублей.
10000 грн. сейчас у всех равные, каждый может купить одинаковые наименования по одинаковой цене. А в совке 150 руб. зависели от местонахождения и местоположения, завмаг, завсклад, и т.д. и т.п. номенклатура и закрытый городок, Москва или Задрыщенск. В рядовом посёлке весь ассортимент - хлеб одного вида, кильки, гуталин, пластиковая расческа и газета "НЕправда" ну разве на рынке у бабулек чего купишь.
Васенька написав:ми всі зараз живем просто акуєнно для прикладу: візьмемо касира чи охоронця супермаркету типу атб. з переработками в місяць легко можна заробити 15000-18000грн за ці гроші можна купити ЖИЛИЙ БУДИНОК з документами, комунікаціями в пару годин їзди від Києва, 2-3 РОБОЧИХ автомобіля типу москвич, одну хорошу євробляху початку 2000років, зїздити пару разів в єгипет чи турції по гарячій путівці...
На цьому форумі точно одні фантазери. А ти Васенька жив в "славнозвісних" 70-х в СССР в селі? Яку там зарплату отримували в колгоспі? 150 рублів? І квартири в селах роздавали безплатно і путьовки на моря в єгипти і турції І євробляхи в селах роздавали ... А пахати в селах потрібно було так само багато як сьогодні охоронець в АТБ "паше"(збирає корзинки по залу). Так? А в селах в 70-х жило майже 50% населення і виїхати з села було дуже важко. Коротше "сказочніки" всі ті що тут СССР прославляють.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 18 жов, 2019 14:20, всього редагувалось 2 разів.
Волгарь написав:Радист упрекнул меня в преувеличении - де, компашка, возглавляющая Нафтогаз, заставляет переплачивать страну не 60, а всего 20 долларов за 1000 м3 ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗА. Спешу разочаровать Russian Natural Gas Monthly Price - US Dollars per Million Metric British Thermal Unit May 2019 4.34 https://www.indexmundi.com/commodities/ ... atural-gas Цена колеблется от 3,6 до 5,2 доллара за 1 млн. Btu (130- 180 долларов за 1000 м3) Конкретно в мае 156 долларов за 1000 м3 Украина потратила $800 млн на импорт газа с начала года
За январь — май 2019 года Украина потратила на импорт газа из-за границы $800,3 млн, приобретено 3,49 млрд кубометров. Средняя стоимость 1000 кубометров импортного газа для Украины в мае 2019 года составила $205,3. За месяц она упала на 2,4%.
https://russian.rt.com/ussr/news/652146 ... gaz-import Т.е. маржа европейцев за перепродажу газпромовского газа Украине, идущего по ГТС!!!, составила 50 долларов за 1000 м3. При расходах ТОЛЬКО на премию пане Агнешке/Барабаре или Эльжбете (в зависимости от страны)за оформление экспортной декларации на этот газ и доставку ее через DHL в офис Нафтогаза в Киев. И ФСЕ!!! Тут пожалуй совокупно не 2-мя миллиардами украденных долларов пахнет, а поболе, и значительно. Причем на глазах у всей страны под крики в стиле МЫ НЕ ПОКУПАЕМ ГАЗА У РОССИИ 250/500/1000 дней! А чего же не кричать - ГАЗПРОМ полностью получает свое уже 4 года подряд, а таинственные европейские трейдеры - минимум 50 млн. долларов чистой прибыли!
ач як у мокшандії підгорає. приємно. приємно. а тепер перейдемо до деталей.
1) декотрі думають що ми забули як Німеччині продавали газ по 380 а Україні за 400 з гаком. При тому що до Німеччини ще пхати й пхати було потрібно газ по трубам. але ми па’ятаємо як мокші нам газ продають як би солодко вони тепер не співали про якісь такісь десь там середні в когось ціни.
2)так файно розказує що десь там скількись там коштує мокшанський газ але нічічірк по якій саме ціні Словакія купляє газ у мокші. А саме цю ціну потрібно брати для визначення націнки а не десь там якусь такусь середню температуру по лікарні.
Волгарь написав:Радист упрекнул меня в преувеличении - де, компашка, возглавляющая Нафтогаз, заставляет переплачивать страну не 60, а всего 20 долларов за 1000 м3 ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗА. Спешу разочаровать Russian Natural Gas Monthly Price - US Dollars per Million Metric British Thermal Unit May 2019 4.34 https://www.indexmundi.com/commodities/ ... atural-gas Цена колеблется от 3,6 до 5,2 доллара за 1 млн. Btu (130- 180 долларов за 1000 м3) Конкретно в мае 156 долларов за 1000 м3 Украина потратила $800 млн на импорт газа с начала года
За январь — май 2019 года Украина потратила на импорт газа из-за границы $800,3 млн, приобретено 3,49 млрд кубометров. Средняя стоимость 1000 кубометров импортного газа для Украины в мае 2019 года составила $205,3. За месяц она упала на 2,4%.
https://russian.rt.com/ussr/news/652146 ... gaz-import Т.е. маржа европейцев за перепродажу газпромовского газа Украине, идущего по ГТС!!!, составила 50 долларов за 1000 м3. При расходах ТОЛЬКО на премию пане Агнешке/Барабаре или Эльжбете (в зависимости от страны)за оформление экспортной декларации на этот газ и доставку ее через DHL в офис Нафтогаза в Киев. И ФСЕ!!! Тут пожалуй совокупно не 2-мя миллиардами украденных долларов пахнет, а поболе, и значительно. Причем на глазах у всей страны под крики в стиле МЫ НЕ ПОКУПАЕМ ГАЗА У РОССИИ 250/500/1000 дней! А чего же не кричать - ГАЗПРОМ полностью получает свое уже 4 года подряд, а таинственные европейские трейдеры - минимум 50 млн. долларов чистой прибыли!
ач як у мокшандії підгорає. приємно. приємно. а тепер перейдемо до деталей.
1) декотрі думають що ми забули як Німеччині продавали газ по 380 а Україні за 400 з гаком. При тому що до Німеччини ще пхати й пхати було потрібно газ по трубам. але ми па’ятаємо як мокші нам газ продають як би солодко вони тепер не співали про якісь такісь десь там середні в когось ціни.
2)так файно розказує що десь там скількись там коштує мокшанський газ але нічічірк по якій саме ціні Словакія купляє газ у мокші. А саме цю ціну потрібно брати для визначення націнки а не десь там якусь такусь середню температуру по лікарні.
Набор пустопорожней ерунды. А по факту уже весной 20-го Украина через физический ревер будет получать (наконец-то) настоящий европейский газ по цене + 50-60 долларов за 1000 м3 к цене хаба на побережье Северного моря. А главный вопрос по прежнему остается открытым - сможет ли ГТС В ПРИНЦИПЕ работать, прокачивая всего 1 млрд. м3 в месяц вместо 7,5 нынешних. Ведь для работы трубы нужно заполнить техническим газом под давлением в 55 атмосфер и стабильно поддерживать это давление.
Puente написав:Початок 90-х і навіть кінець 80-х - це вже зовсім не СРСР ... Ну а про Польщу не треба - якраз тоді у них злидота була покраще , ніж у нас - але якраз починався підйом . Захід вливав купу грошей у все ... А Португалія і зараз мені незрозуміло як живе з таким рівнем освіти ... Будь-який наш "технік" вивчивши мову - робить дуже стрімку кар"єру ...
А що це???
Ро́зпад СРСР — процеси системної дезінтеграції, що відбувалися в державі, суспільстві, народному господарстві, соціальній структурі, громадській і політичній сфері Радянського Союзу, що призвели до припинення існування СРСР 26 грудня 1991 року.
Українські парламентські вибори 1994 року — перші вибори до Верховної Ради України в незалежній Україні.
Кравчук - член Політбюро ЦК КПУ. У 1989 відстоював ухвалення постанови Політбюро ЦК КПУ про заборону Народного руху України, проте зазнав невдачі.
Потім "перекрасився" і став президентом. Вчіть історію шановний. А про Польшу не треба. Польша на початку 90-х проходила шлях, який Україна проходить десь з 1995 по сьогодні. І ніхто Польшу грошима не заливав, не фантазуйте.