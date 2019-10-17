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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4315431643174318
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:13

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:не в пример российскому, где в 99% населенных пунктах не было в принципе продаж колбасных изделий по госценам, а в 90% - и любых видов мяса.

Ты определись уже, то у тебя в совке 5 сортов колбасы было всё время, то вообще ничего.
Совок он был большой и разный, кто на обкомовских пайках сидел, а кто на лагерных за политику вплоть до позднего Горбачёва.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:29

Re: Політичні дискусії

Взагалі-то з молоддю про СРСР взагалі не варто говорити . По-перше - це вже далеке минуле , а по-друге - вони інформацію беруть з мережі - а це завжди якісь тендеційності . Максимум , що дехто бачив - період розвалу - ну про що можна в такому випадку говорити ? Об"єктивно було як багато плюсів , так і мінусів . Чого більше - залежить від конкретної людини . У мене був знайомий , який категорично був проти СРСР весь час , хоча все , що він мав - отримав якраз під час : і квартиру , і вищу освіту , і нормальну роботу з кар"єрою ; а сам з глухого села , батьки жили бідно і важко ...
Хоч об"єктивно при капіталізмі всі живуть багатше . Можливостей більше . Свободи . У нас основний мінус - відсутність стабільності у всьому . І в таких умовах треба жити сьогодняшнім днем . А там буде видно . Хто так не може - у нього проблеми ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:29

  ЛАД написав:Не буду заниматься здесь расчетами, но 10000 грн это меньше, чем 150 сов.рублей.


Смотря что сравнивать. Если популярные на форуме яйца, то нынче люди живут побогаче).
А вообще-то эти две цифры четко дают понимания что люди продолжают жить так же "хорошо" как и при СССР.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:36

  Aps написав:
  ЛАД написав:Не буду заниматься здесь расчетами, но 10000 грн это меньше, чем 150 сов.рублей.


Смотря что сравнивать. Если популярные на форуме яйца, то нынче люди живут побогаче).
А вообщето эти две цифры четко дают понимания что люди продолжают жить так же "хорошо" как и при СССР.

Так ото ж - просто бідні ... Можна брати цитату з класики - "... є дуже багаті люди" . Є - можна навіть прикинути , скільки . Але переважна більшість з такої точки зору - просто бідні ... Тому що все визначається загальними доходами . Але якщо навіть доходи олігархів ( можна помножити на 2 ) досумувати з доходами всіх останніх - все одно бідні . І просто так - поділити на всіх ( чи там змусити не красти , чи платити всі податки ) - толку не дасть ...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:37

  ЛАД написав:
  Волгарь написав:......
Согласно расчетам нынешних экономистов 100 советских рублей по НОМИНАЛЬНОЙ покупательной способности - это 17 500 нынешних российских. Т.е. 150 советских рублей 1980-го года - 26 300 рублей или 10 000 гривен. А 200 рублей (средняя з/п 1985-го) - 35 000 рублей или 14 000 гривен (на 40% больше нынешней среднеукраинской) ....

Это "лукавые" цифры от современных "экономистов", чтобы доказать, что сегодня мы живём не хуже, чем 40 лет назад. :lol:
И этому надо радоваться!
Не буду заниматься здесь расчетами, но 10000 грн это меньше, чем 150 сов.рублей.

10000 грн. сейчас у всех равные, каждый может купить одинаковые наименования по одинаковой цене.
А в совке 150 руб. зависели от местонахождения и местоположения, завмаг, завсклад, и т.д. и т.п. номенклатура и закрытый городок, Москва или Задрыщенск.
В рядовом посёлке весь ассортимент - хлеб одного вида, кильки, гуталин, пластиковая расческа и газета "НЕправда" ну разве на рынке у бабулек чего купишь.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:50

  andrijk777 написав:............
ДЕ ТУТ НАПИСАНО ЩО ЦЕ 60-80-ті?
І Турція в часи СССР не була на периферії "европейской цивилизации".
Ну фантазер на фантазері на цьому форумі...

А в 90-е ещё был Союз? :lol:
Да и конец 80-х тоже вряд ли стоит принимать во внимание, если говорить о Союзе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:51

  Васенька написав:ми всі зараз живем просто акуєнно :mrgreen:
для прикладу: візьмемо касира чи охоронця супермаркету типу атб. з переработками в місяць легко можна заробити 15000-18000грн
за ці гроші можна купити ЖИЛИЙ БУДИНОК з документами, комунікаціями в пару годин їзди від Києва, 2-3 РОБОЧИХ автомобіля типу москвич, одну хорошу євробляху початку 2000років, зїздити пару разів в єгипет чи турції по гарячій путівці...

На цьому форумі точно одні фантазери.
А ти Васенька жив в "славнозвісних" 70-х в СССР в селі?
Яку там зарплату отримували в колгоспі? 150 рублів? :mrgreen:
І квартири в селах роздавали безплатно і путьовки на моря в єгипти і турції :mrgreen:
І євробляхи в селах роздавали ...
А пахати в селах потрібно було так само багато як сьогодні охоронець в АТБ "паше"(збирає корзинки по залу). Так? :mrgreen: :mrgreen:
А в селах в 70-х жило майже 50% населення і виїхати з села було дуже важко.
Коротше "сказочніки" всі ті що тут СССР прославляють.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 18 жов, 2019 14:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:54

Re: Політичні дискусії

Волгарь написав:Радист упрекнул меня в преувеличении - де, компашка, возглавляющая Нафтогаз, заставляет переплачивать страну не 60, а всего 20 долларов за 1000 м3 ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗА. Спешу разочаровать
Russian Natural Gas Monthly Price - US Dollars per Million Metric British Thermal Unit
May 2019 4.34
https://www.indexmundi.com/commodities/ ... atural-gas
Цена колеблется от 3,6 до 5,2 доллара за 1 млн. Btu (130- 180 долларов за 1000 м3) Конкретно в мае 156 долларов за 1000 м3
Украина потратила $800 млн на импорт газа с начала года
За январь — май 2019 года Украина потратила на импорт газа из-за границы $800,3 млн, приобретено 3,49 млрд кубометров.
Средняя стоимость 1000 кубометров импортного газа для Украины в мае 2019 года составила $205,3. За месяц она упала на 2,4%.

https://russian.rt.com/ussr/news/652146 ... gaz-import
Т.е. маржа европейцев за перепродажу газпромовского газа Украине, идущего по ГТС!!!, составила 50 долларов за 1000 м3. При расходах ТОЛЬКО на премию пане Агнешке/Барабаре или Эльжбете (в зависимости от страны)за оформление экспортной декларации на этот газ и доставку ее через DHL в офис Нафтогаза в Киев. И ФСЕ!!! Тут пожалуй совокупно не 2-мя миллиардами украденных долларов пахнет, а поболе, и значительно. Причем на глазах у всей страны под крики в стиле МЫ НЕ ПОКУПАЕМ ГАЗА У РОССИИ 250/500/1000 дней!
А чего же не кричать - ГАЗПРОМ полностью получает свое уже 4 года подряд, а таинственные европейские трейдеры - минимум 50 млн. долларов чистой прибыли!

ач як у мокшандії підгорає. приємно. приємно.
а тепер перейдемо до деталей.

1) декотрі думають що ми забули як Німеччині продавали газ по 380 а Україні за 400 з гаком. При тому що до Німеччини ще пхати й пхати було потрібно газ по трубам.
але ми па’ятаємо як мокші нам газ продають як би солодко вони тепер не співали про якісь такісь десь там середні в когось ціни.

2)так файно розказує що десь там скількись там коштує мокшанський газ але нічічірк по якій саме ціні Словакія купляє газ у мокші. А саме цю ціну потрібно брати для визначення націнки а не десь там якусь такусь середню температуру по лікарні.

ЗЫ
ось посилання волгараям іКо. хай коментують.
Если бы Молдова покупала газ в Словакии и импортировала через Украину, цена на входе составляла бы около 190 долларов за 1000 куб. м...... "РФ, как опытный политический менеджер, вновь предложила скидку, которая не является скидкой… "Братская цена со скидкой" от "Газпрома" – 237 долларов, что на 20% выше рыночной, доступной для Молдовы"
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:10

  mephala написав:
Волгарь написав:Радист упрекнул меня в преувеличении - де, компашка, возглавляющая Нафтогаз, заставляет переплачивать страну не 60, а всего 20 долларов за 1000 м3 ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗА. Спешу разочаровать
Russian Natural Gas Monthly Price - US Dollars per Million Metric British Thermal Unit
May 2019 4.34
https://www.indexmundi.com/commodities/ ... atural-gas
Цена колеблется от 3,6 до 5,2 доллара за 1 млн. Btu (130- 180 долларов за 1000 м3) Конкретно в мае 156 долларов за 1000 м3
Украина потратила $800 млн на импорт газа с начала года
За январь — май 2019 года Украина потратила на импорт газа из-за границы $800,3 млн, приобретено 3,49 млрд кубометров.
Средняя стоимость 1000 кубометров импортного газа для Украины в мае 2019 года составила $205,3. За месяц она упала на 2,4%.

https://russian.rt.com/ussr/news/652146 ... gaz-import
Т.е. маржа европейцев за перепродажу газпромовского газа Украине, идущего по ГТС!!!, составила 50 долларов за 1000 м3. При расходах ТОЛЬКО на премию пане Агнешке/Барабаре или Эльжбете (в зависимости от страны)за оформление экспортной декларации на этот газ и доставку ее через DHL в офис Нафтогаза в Киев. И ФСЕ!!! Тут пожалуй совокупно не 2-мя миллиардами украденных долларов пахнет, а поболе, и значительно. Причем на глазах у всей страны под крики в стиле МЫ НЕ ПОКУПАЕМ ГАЗА У РОССИИ 250/500/1000 дней!
А чего же не кричать - ГАЗПРОМ полностью получает свое уже 4 года подряд, а таинственные европейские трейдеры - минимум 50 млн. долларов чистой прибыли!

ач як у мокшандії підгорає. приємно. приємно.
а тепер перейдемо до деталей.

1) декотрі думають що ми забули як Німеччині продавали газ по 380 а Україні за 400 з гаком. При тому що до Німеччини ще пхати й пхати було потрібно газ по трубам.
але ми па’ятаємо як мокші нам газ продають як би солодко вони тепер не співали про якісь такісь десь там середні в когось ціни.

2)так файно розказує що десь там скількись там коштує мокшанський газ але нічічірк по якій саме ціні Словакія купляє газ у мокші. А саме цю ціну потрібно брати для визначення націнки а не десь там якусь такусь середню температуру по лікарні.

ЗЫ
ось посилання волгараям іКо. хай коментують.
Если бы Молдова покупала газ в Словакии и импортировала через Украину, цена на входе составляла бы около 190 долларов за 1000 куб. м...... "РФ, как опытный политический менеджер, вновь предложила скидку, которая не является скидкой… "Братская цена со скидкой" от "Газпрома" – 237 долларов, что на 20% выше рыночной, доступной для Молдовы"

Набор пустопорожней ерунды. А по факту уже весной 20-го Украина через физический ревер будет получать (наконец-то) настоящий европейский газ по цене + 50-60 долларов за 1000 м3 к цене хаба на побережье Северного моря.
А главный вопрос по прежнему остается открытым - сможет ли ГТС В ПРИНЦИПЕ работать, прокачивая всего 1 млрд. м3 в месяц вместо 7,5 нынешних. Ведь для работы трубы нужно заполнить техническим газом под давлением в 55 атмосфер и стабильно поддерживать это давление.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:10

  Puente написав:Початок 90-х і навіть кінець 80-х - це вже зовсім не СРСР ... Ну а про Польщу не треба - якраз тоді у них злидота була покраще , ніж у нас - але якраз починався підйом . Захід вливав купу грошей у все ...
А Португалія і зараз мені незрозуміло як живе з таким рівнем освіти ... Будь-який наш "технік" вивчивши мову - робить дуже стрімку кар"єру ...

А що це???
Ро́зпад СРСР — процеси системної дезінтеграції, що відбувалися в державі, суспільстві, народному господарстві, соціальній структурі, громадській і політичній сфері Радянського Союзу, що призвели до припинення існування СРСР 26 грудня 1991 року.

Українські парламентські вибори 1994 рокуперші вибори до Верховної Ради України в незалежній Україні.

Кравчук - член Політбюро ЦК КПУ.
У 1989 відстоював ухвалення постанови Політбюро ЦК КПУ про заборону Народного руху України, проте зазнав невдачі.

Потім "перекрасився" і став президентом.
Вчіть історію шановний.
А про Польшу не треба. Польша на початку 90-х проходила шлях, який Україна проходить десь з 1995 по сьогодні. І ніхто Польшу грошима не заливав, не фантазуйте.
andrijk777
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