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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4316431743184319
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:30

andrijk777
Почитайте офіційне :
https://ukrpolnauka.wordpress.com/2014/01/03/ прямі-іноземні-інвестиції-в-країнах-і/
Ну і тут ще немає , скільки боргів їм списали ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:35

  Волгарь написав:Набор пустопорожней ерунды. А по факту уже весной 20-го Украина через физический ревер будет получать (наконец-то) настоящий европейский газ по цене + 50-60 долларов за 1000 м3 к цене хаба на побережье Северного моря.
А главный вопрос по прежнему остается открытым - сможет ли ГТС В ПРИНЦИПЕ работать, прокачивая всего 1 млрд. м3 в месяц вместо 7,5 нынешних. Ведь для работы трубы нужно заполнить техническим газом под давлением в 55 атмосфер и стабильно поддерживать это давление.

говорільня це якраз у вас. не даремно ваш допис видалили.
по суті щось буде сказати - по якій ціні купляє Словаччина газ в мокшандії?
Чому Німеччині продавали по 380 газ а Україні по 420 хоча до Німеччини як ви любите казати крюк в тищу кілометрів?
Чому Молдові запропонували ціну більшу ніж можна купити у Словаччини та пригнати через Україну?
На жодне питання відповіді не було. одне бла бла бла коли ваші фантазії розбили в пух і прах.

ЗІ
а стосовно роботи нашої системи не переймайтеся. аби ваша не луснула.
це в 2009 році була аварійна експлуатація. тепер це вже буде штатна.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:41

  Puente написав:andrijk777
Почитайте офіційне :
https://ukrpolnauka.wordpress.com/2014/01/03/ прямі-іноземні-інвестиції-в-країнах-і/
Ну і тут ще немає , скільки боргів їм списали ...

Тобто "прямі іноземні інвестиції" ви називаєте "Захід вливав купу грошей у все".
Все зрозуміло з вашими "пізнаннями" в економіці і історії.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:52

  mephala написав:
  Волгарь написав:Набор пустопорожней ерунды. А по факту уже весной 20-го Украина через физический ревер будет получать (наконец-то) настоящий европейский газ по цене + 50-60 долларов за 1000 м3 к цене хаба на побережье Северного моря.
А главный вопрос по прежнему остается открытым - сможет ли ГТС В ПРИНЦИПЕ работать, прокачивая всего 1 млрд. м3 в месяц вместо 7,5 нынешних. Ведь для работы трубы нужно заполнить техническим газом под давлением в 55 атмосфер и стабильно поддерживать это давление.

говорільня це якраз у вас. не даремно ваш допис видалили.
по суті щось буде сказати - по якій ціні купляє Словаччина газ в мокшандії?
Чому Німеччині продавали по 380 газ а Україні по 420 хоча до Німеччини як ви любите казати крюк в тищу кілометрів?
Чому Молдові запропонували ціну більшу ніж можна купити у Словаччини та пригнати через Україну?
На жодне питання відповіді не було. одне бла бла бла коли ваші фантазії розбили в пух і прах.

ЗІ
а стосовно роботи нашої системи не переймайтеся. аби ваша не луснула.
це в 2009 році була аварійна експлуатація. тепер це вже буде штатна.

ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ в штатной работе системы. Немного понимаю в этом деле, и есть серьезные сомнения - технологического газа для работы ГТС может элементарно не хватить. Не говоря уже о том, что есть предел в ежесуточных объемах газа из хранилищ - 130 млн. м3. Не дай Бог ударят морозы...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:56

Для тех кто хочет знать как на самом деле жили в СССР, рекомендую почитать Дневники 1972 -1990 г.г. Анатолия Черняева, работавшего в те годы в аппарате ЦК КПСС (легко найти в сети)

Несколько цитат:

22 июля 1972
СССР закупил в США на 750 млн. долларов кормового зерна ("чтобы выполнить обещание кормить советских людей мясом"). В нашей печати, конечно, об этом ничего нет, хотя сделка, которую по величине приравнивают к ленд-лизу, беспрецедентна в истории СССР


2 января 1976
Брежнев <...> "У нас в соцстранах 16 000 танков".


6 января 1976
На Новый год моя секретарша ездила в Кострому на свадьбу дочери своего мужа. Спрашиваю:
– Как там?
– Плохо.
– Что так?
– В магазинах ничего нет.
– Как нет?
– Так вот. Ржавая селёдка. Консервы – "борщ", "щи", знаете? У нас в Москве они годами на полках валяются. Там тоже их никто не берет. Никаких колбас, вообще ничего мясного. Когда мясо появляется – давка. Сыр – только костромской, но, говорят, не тот, что в Москве. У мужа там много родных и знакомых. За неделю мы обошли несколько домов и везде угощали солеными огурцами, квашенной капустой и грибами, то есть тем, что летом запасли на огородах и в лесу. Как они там живут!
Меня этот рассказ поразил. Ведь речь идет об областном центре с 600 000 населения, в 400 км от Москвы! О каком энтузиазме может идти речь, о каких идеях?


7 ноября 1976
Пошел на прием в Кремль. Самое сильное там впечатление – роскошные жены высокопоставленных чинов: меха, бриллианты, барская манера держаться – словом, соль Земли.


5 января 1979
В Москве целые районы оказались без электричества и в холоде...
Во многих домах температура не поднималась выше 12°. Два дня в булочных не было хлеба. Не было молока.


1 января 1980
Встречали Новый уныло. В магазинах пусто, и даже на почте в последние дни исчезли марки и конверты: сам наблюдал скандал на Центральном телеграфе по этому поводу


19 сентября 1980
Дела у нас с продовольствием очень плохи. Особенно бросается в глаза после олимпийского периода. Очереди увеличились. Но нет ни картошки, ни капусты, ни лука, ни моркови, ни сыра. Колбасу, как только появляется, расхватывают иногородние, которые вновь наводнили столицу. <...> План выполнили едва на 50 %.


2 апреля 1982
68 % колхозов и совхозов – убыточны, на дотации. <...> Сейчас государственные дотации на мясо, молоко, масло – 30 млрд. рублей. В два раза дороже обходится их производство, чем продажа. <...> Потери при транспортировке, хранении – 8-10 млрд. рублей. Это только учтенные. <...> Западная печать сообщила, что мы закупили на этот год 42 млн. тонн зерна. Одновременно печать полна сообщений, что наши валютно-финансовые резервы аховые. Мы потеряли огромные суммы из-за падения цен на нефть (наш главный экспорт), на золото, алмазы...


13 марта 1983
Пока Андропов был полтора месяца болен, повысились цены на многие вещи, в том числе на газ в три раза, на телефон раз в 10, за электричество, на металлические изделия, на кое-какую еду, на мебель еще в два раза, на бензин и т. д. <...> Восторги первых дней после Брежнева испарились.


4 июня 1984
Сегодня была военная учеба. Для всего аппарата ЦК заместитель начальника Генштаба маршал Ахромеев прочитал лекцию "О характере современной войны" и показали два натовско-американских документальных фильма об их вооружениях. Маршал предельно четко изложил международную обстановку и нашу военную доктрину, а также, как готовятся к войне американцы. В выводах он апеллировал к аудитории - многие де из присутствующих прикосновенны к делам обороны. И это звучало как жалоба на то, что не все еще в республиках, в обкомах, в других гражданских подразделениях общества делают все необходимое по превращению страны в военный лагерь. Он не сказал этих слов, но видно было, что идеал жизни страны он видит именно в этом.
(Между прочим, любопытную цифру привел: 430 000 призывников за год пришлось отказать в военной службе по причине здоровья).
А потом фильмы. Они потрясают: ракеты, которые за сотни и тысячи километров сами находят цель, авианосцы, подводные лодки, танки, способные на все, крылатые ракеты, которые как в мультфильмах идут по каньону и за 2500 км. могут поразить цель величиной в 10 метров диаметром. Фантастические достижения современного гениального ума и умения. И, конечно, немыслимые расходы. Я смотрел и думал: но ведь столько же, даже больше должны на подобное тратить и мы. И все для чего? Чтобы готовить самоубийство человечества. Какое-то безумие! Забываясь, хотелось вскочить и спросить маршала: "Ну а что, если взять и ликвидировать все это оружие, которое у нас тоже, наверно, не хуже и не глупее. И сказать на весь мир: с нас хватит, все, баста! Мы обрели нормальное зрение и здравый смысл! Что будет?.. Сразу американцы пойдут нас захватывать?.."
Но это уже неэвклидова геометрия! Вот тогда-то, в твоем звании заместителя заведующего Международным отделом ЦК, и впрямь сочтут тебя спятившим.


6 апреля 1985
В четверг ПБ обсуждало опять - о пьянстве. Докладывал Соломенцев. 9 млн. подбирают на улицах. Полтора млн. - на принудительном лечении. Женщины составляют более трети пьяниц и алкоголиков. Молодежь - половину. В то время, как в царской России - женщин-пьяниц почти не было, а молодежи и вовсе. По потреблению алкоголя на душу, мы превзошли дореволюционную Россию в два с половиной раза. 30 млрд. в год прямого убытка, а если считать косвенные последствия - все 80 млрд.1 В то время, как от продажи водки - доход 5 млрд.
Намечены меры: отменяется совсем производство "бормотухи", резко сокращается производство водки, за самогон - штрафы не 100-200 рублей, а 1000 -на первый случай. Ликвидировать все подсобные ресторанчики при райкомах и обкомах - для начальства. Запретить банкеты по многим случаям. Для руководителей всех рангов в пьяном виде на работе - беспощадное и немедленное снятие, вплоть до исключения из партии. И публиковать в печати все такие случаи.
Однако, многие в ПБ (вопрос обсуждался в течение двух часов) напомнили, что в 1973 году было принято не менее грозное постановление. Год, два что-то делали, а потом стало еще хуже: потребление алкоголя с тех пор удвоилось.


2 февраля 1986
Что спасало страну (при Брежневе)? "Нефть + водка + терпение народа".
Бюрократизация аппарата, партийного, особенно с 1975 года. Все захламлено, загнило, не разберешь где что, кто к чему и зачем... Завал полный - особенно в мыслях о человеке (исчезновение социальной политики).
Впрочем, говорили всегда правильно (возьмите любую речь Брежнева). А делали... Да вообще ничего не делали. Только под себя!
"Власть" сейчас самое доходное дело. Поэтому все рвутся к власти, а дорвавшись - удельные князьки.


5 мая 90 г.
1 мая на Красной площади. Исторический день. Впервые на площади митинг, а потом шествие, но с требованиями и предупреждениями, вместо "ура, да здравствует" После того, как сошла первая, официальная волна демонстрантов, на площадь ввалилась вторая волна "московских клубов избирателей" с лозунгами "Долой Горбачева", "Долой КПСС - эксплуататора и грабителя народа", "Долой социализм", "Долой фашистскую красную империю", "Свободу Литве", "Партия Ленина прочь с дороги" и т.п. Горбачев и другие стали спускаться с Мавзолея под улюлюканье и хохот, сопровождаемыми криками: "Позор", "Пошляки". Красную площадь покрыл оглушительный свист. Вот такая ненависть. 30 тысяч. Пусть, как говорит Бакатин, только 7 тысяч среди них активистов, но остальные-то 23 тысячи ведь рядом, значит, вместе.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:03

  andrijk777 написав:
  Puente написав:andrijk777
Почитайте офіційне :
https://ukrpolnauka.wordpress.com/2014/01/03/ прямі-іноземні-інвестиції-в-країнах-і/
Ну і тут ще немає , скільки боргів їм списали ...

Тобто "прямі іноземні інвестиції" ви називаєте "Захід вливав купу грошей у все".
Все зрозуміло з вашими "пізнаннями" в економіці і історії.

Та це Ви , схоже , слабо уявляєте ...
Ну і про борги в цей же період :
Так, в период 1991–1994 годов Парижский клуб списал Польше половину стоимости внешнего долга (на членов клуба приходилось 60% задолженности) и 80% просроченных процентов по нему. Оставшаяся часть была реструктуризирована почти на два десятилетия с льготными периодами. В итоге только за эти три года польский бюджет сэкономил около $9 млрд (для страны Восточной Европы того периода — огромная сумма). В 1994 году практически аналогичное соглашение было достигнуто и с Лондонским клубом (общее снижение долга еще на $6,6 млрд). Что характерно, списание открыло доступ Польше к новым международным кредитам (и частным, и по линии МФО), что и послужило толчком к ускоренному росту польской экономики уже к концу 1990-х.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:04

  Волгарь написав:
  mephala написав:
  Волгарь написав:Набор пустопорожней ерунды. А по факту уже весной 20-го Украина через физический ревер будет получать (наконец-то) настоящий европейский газ по цене + 50-60 долларов за 1000 м3 к цене хаба на побережье Северного моря.
А главный вопрос по прежнему остается открытым - сможет ли ГТС В ПРИНЦИПЕ работать, прокачивая всего 1 млрд. м3 в месяц вместо 7,5 нынешних. Ведь для работы трубы нужно заполнить техническим газом под давлением в 55 атмосфер и стабильно поддерживать это давление.

говорільня це якраз у вас. не даремно ваш допис видалили.
по суті щось буде сказати - по якій ціні купляє Словаччина газ в мокшандії?
Чому Німеччині продавали по 380 газ а Україні по 420 хоча до Німеччини як ви любите казати крюк в тищу кілометрів?
Чому Молдові запропонували ціну більшу ніж можна купити у Словаччини та пригнати через Україну?
На жодне питання відповіді не було. одне бла бла бла коли ваші фантазії розбили в пух і прах.

ЗІ
а стосовно роботи нашої системи не переймайтеся. аби ваша не луснула.
це в 2009 році була аварійна експлуатація. тепер це вже буде штатна.

ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ в штатной работе системы. Немного понимаю в этом деле, и есть серьезные сомнения - технологического газа для работы ГТС может элементарно не хватить. Не говоря уже о том, что есть предел в ежесуточных объемах газа из хранилищ - 130 млн. м3. Не дай Бог ударят морозы...

так турбуєтеся про нас. так турбуєтеся.
а відповіді на питання де? по тихому по тихому та вбік? :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:55

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:так турбуєтеся про нас. так турбуєтеся.
а відповіді на питання де? по тихому по тихому та вбік? :lol:

А чому дивуватися - "адинарот", спочатку висмоктали нафту та газ з України, українці розбудували їм видобуток по Сибірам, а тепер вони дорожче ніж Европі "знижку" пропонують!
komp
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