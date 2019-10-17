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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4317431843194320> Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:30 andrijk777

Почитайте офіційне :

https://ukrpolnauka.wordpress.com/2014/01/03/ прямі-іноземні-інвестиції-в-країнах-і/

Ну і тут ще немає , скільки боргів їм списали ... Почитайте офіційне :прямі-іноземні-інвестиції-в-країнах-і/Ну і тут ще немає , скільки боргів їм списали ... Puente Повідомлень: 1927 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:35 Волгарь написав: Набор пустопорожней ерунды. А по факту уже весной 20-го Украина через физический ревер будет получать (наконец-то) настоящий европейский газ по цене + 50-60 долларов за 1000 м3 к цене хаба на побережье Северного моря.

А главный вопрос по прежнему остается открытым - сможет ли ГТС В ПРИНЦИПЕ работать, прокачивая всего 1 млрд. м3 в месяц вместо 7,5 нынешних. Ведь для работы трубы нужно заполнить техническим газом под давлением в 55 атмосфер и стабильно поддерживать это давление. Набор пустопорожней ерунды. А по факту уже весной 20-го Украина через физический ревер будет получать (наконец-то) настоящий европейский газ по цене + 50-60 долларов за 1000 м3 к цене хаба на побережье Северного моря.А главный вопрос по прежнему остается открытым - сможет ли ГТС В ПРИНЦИПЕ работать, прокачивая всего 1 млрд. м3 в месяц вместо 7,5 нынешних. Ведь для работы трубы нужно заполнить техническим газом под давлением в 55 атмосфер и стабильно поддерживать это давление.

говорільня це якраз у вас. не даремно ваш допис видалили.

по суті щось буде сказати - по якій ціні купляє Словаччина газ в мокшандії?

Чому Німеччині продавали по 380 газ а Україні по 420 хоча до Німеччини як ви любите казати крюк в тищу кілометрів?

Чому Молдові запропонували ціну більшу ніж можна купити у Словаччини та пригнати через Україну?

На жодне питання відповіді не було. одне бла бла бла коли ваші фантазії розбили в пух і прах.



ЗІ

а стосовно роботи нашої системи не переймайтеся. аби ваша не луснула.

це в 2009 році була аварійна експлуатація. тепер це вже буде штатна. говорільня це якраз у вас. не даремно ваш допис видалили.по суті щось буде сказати - по якій ціні купляє Словаччина газ в мокшандії?Чому Німеччині продавали по 380 газ а Україні по 420 хоча до Німеччини як ви любите казати крюк в тищу кілометрів?Чому Молдові запропонували ціну більшу ніж можна купити у Словаччини та пригнати через Україну?На жодне питання відповіді не було. одне бла бла бла коли ваші фантазії розбили в пух і прах.ЗІа стосовно роботи нашої системи не переймайтеся. аби ваша не луснула.це в 2009 році була аварійна експлуатація. тепер це вже буде штатна. mephala Повідомлень: 5704 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 675 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:41 Puente написав: andrijk777

Почитайте офіційне :

https://ukrpolnauka.wordpress.com/2014/01/03/ прямі-іноземні-інвестиції-в-країнах-і/

Ну і тут ще немає , скільки боргів їм списали ... Почитайте офіційне :прямі-іноземні-інвестиції-в-країнах-і/Ну і тут ще немає , скільки боргів їм списали ...

Тобто "прямі іноземні інвестиції" ви називаєте "Захід вливав купу грошей у все".

Все зрозуміло з вашими "пізнаннями" в економіці і історії. Тобто "іноземні інвестиції" ви називаєте "Захід вливав купу грошей у все".Все зрозуміло з вашими "пізнаннями" в економіці і історії. andrijk777

Повідомлень: 1641 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:52 mephala написав: Волгарь написав: Набор пустопорожней ерунды. А по факту уже весной 20-го Украина через физический ревер будет получать (наконец-то) настоящий европейский газ по цене + 50-60 долларов за 1000 м3 к цене хаба на побережье Северного моря.

А главный вопрос по прежнему остается открытым - сможет ли ГТС В ПРИНЦИПЕ работать, прокачивая всего 1 млрд. м3 в месяц вместо 7,5 нынешних. Ведь для работы трубы нужно заполнить техническим газом под давлением в 55 атмосфер и стабильно поддерживать это давление. Набор пустопорожней ерунды. А по факту уже весной 20-го Украина через физический ревер будет получать (наконец-то) настоящий европейский газ по цене + 50-60 долларов за 1000 м3 к цене хаба на побережье Северного моря.А главный вопрос по прежнему остается открытым - сможет ли ГТС В ПРИНЦИПЕ работать, прокачивая всего 1 млрд. м3 в месяц вместо 7,5 нынешних. Ведь для работы трубы нужно заполнить техническим газом под давлением в 55 атмосфер и стабильно поддерживать это давление.

говорільня це якраз у вас. не даремно ваш допис видалили.

по суті щось буде сказати - по якій ціні купляє Словаччина газ в мокшандії?

Чому Німеччині продавали по 380 газ а Україні по 420 хоча до Німеччини як ви любите казати крюк в тищу кілометрів?

Чому Молдові запропонували ціну більшу ніж можна купити у Словаччини та пригнати через Україну?

На жодне питання відповіді не було. одне бла бла бла коли ваші фантазії розбили в пух і прах.



ЗІ

а стосовно роботи нашої системи не переймайтеся . аби ваша не луснула.

це в 2009 році була аварійна експлуатація. тепер це вже буде штатна. говорільня це якраз у вас. не даремно ваш допис видалили.по суті щось буде сказати - по якій ціні купляє Словаччина газ в мокшандії?Чому Німеччині продавали по 380 газ а Україні по 420 хоча до Німеччини як ви любите казати крюк в тищу кілометрів?Чому Молдові запропонували ціну більшу ніж можна купити у Словаччини та пригнати через Україну?На жодне питання відповіді не було. одне бла бла бла коли ваші фантазії розбили в пух і прах.ЗІ. аби ваша не луснула.це в 2009 році була аварійна експлуатація. тепер це вже буде штатна.

ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ в штатной работе системы. Немного понимаю в этом деле, и есть серьезные сомнения - технологического газа для работы ГТС может элементарно не хватить. Не говоря уже о том, что есть предел в ежесуточных объемах газа из хранилищ - 130 млн. м3. Не дай Бог ударят морозы... ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ в штатной работе системы. Немного понимаю в этом деле, и есть серьезные сомнения - технологического газа для работы ГТС может элементарно не хватить. Не говоря уже о том, что есть предел в ежесуточных объемах газа из хранилищ - 130 млн. м3. Не дай Бог ударят морозы... Волгарь Повідомлень: 7214 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:56



Несколько цитат:



22 июля 1972

СССР закупил в США на 750 млн. долларов кормового зерна ("чтобы выполнить обещание кормить советских людей мясом"). В нашей печати, конечно, об этом ничего нет, хотя сделка, которую по величине приравнивают к ленд-лизу, беспрецедентна в истории СССР





2 января 1976

Брежнев <...> "У нас в соцстранах 16 000 танков".





6 января 1976

На Новый год моя секретарша ездила в Кострому на свадьбу дочери своего мужа. Спрашиваю:

– Как там?

– Плохо.

– Что так?

– В магазинах ничего нет.

– Как нет?

– Так вот. Ржавая селёдка. Консервы – "борщ", "щи", знаете? У нас в Москве они годами на полках валяются. Там тоже их никто не берет. Никаких колбас, вообще ничего мясного. Когда мясо появляется – давка. Сыр – только костромской, но, говорят, не тот, что в Москве. У мужа там много родных и знакомых. За неделю мы обошли несколько домов и везде угощали солеными огурцами, квашенной капустой и грибами, то есть тем, что летом запасли на огородах и в лесу. Как они там живут!

Меня этот рассказ поразил. Ведь речь идет об областном центре с 600 000 населения, в 400 км от Москвы! О каком энтузиазме может идти речь, о каких идеях?





7 ноября 1976

Пошел на прием в Кремль. Самое сильное там впечатление – роскошные жены высокопоставленных чинов: меха, бриллианты, барская манера держаться – словом, соль Земли.





5 января 1979

В Москве целые районы оказались без электричества и в холоде...

Во многих домах температура не поднималась выше 12°. Два дня в булочных не было хлеба. Не было молока.



1 января 1980

Встречали Новый уныло. В магазинах пусто, и даже на почте в последние дни исчезли марки и конверты: сам наблюдал скандал на Центральном телеграфе по этому поводу





19 сентября 1980

Дела у нас с продовольствием очень плохи. Особенно бросается в глаза после олимпийского периода. Очереди увеличились. Но нет ни картошки, ни капусты, ни лука, ни моркови, ни сыра. Колбасу, как только появляется, расхватывают иногородние, которые вновь наводнили столицу. <...> План выполнили едва на 50 %.





2 апреля 1982

68 % колхозов и совхозов – убыточны, на дотации. <...> Сейчас государственные дотации на мясо, молоко, масло – 30 млрд. рублей. В два раза дороже обходится их производство, чем продажа. <...> Потери при транспортировке, хранении – 8-10 млрд. рублей. Это только учтенные. <...> Западная печать сообщила, что мы закупили на этот год 42 млн. тонн зерна. Одновременно печать полна сообщений, что наши валютно-финансовые резервы аховые. Мы потеряли огромные суммы из-за падения цен на нефть (наш главный экспорт), на золото, алмазы...





13 марта 1983

Пока Андропов был полтора месяца болен, повысились цены на многие вещи, в том числе на газ в три раза, на телефон раз в 10, за электричество, на металлические изделия, на кое-какую еду, на мебель еще в два раза, на бензин и т. д. <...> Восторги первых дней после Брежнева испарились.





4 июня 1984

Сегодня была военная учеба. Для всего аппарата ЦК заместитель начальника Генштаба маршал Ахромеев прочитал лекцию "О характере современной войны" и показали два натовско-американских документальных фильма об их вооружениях. Маршал предельно четко изложил международную обстановку и нашу военную доктрину, а также, как готовятся к войне американцы. В выводах он апеллировал к аудитории - многие де из присутствующих прикосновенны к делам обороны. И это звучало как жалоба на то, что не все еще в республиках, в обкомах, в других гражданских подразделениях общества делают все необходимое по превращению страны в военный лагерь. Он не сказал этих слов, но видно было, что идеал жизни страны он видит именно в этом.

(Между прочим, любопытную цифру привел: 430 000 призывников за год пришлось отказать в военной службе по причине здоровья).

А потом фильмы. Они потрясают: ракеты, которые за сотни и тысячи километров сами находят цель, авианосцы, подводные лодки, танки, способные на все, крылатые ракеты, которые как в мультфильмах идут по каньону и за 2500 км. могут поразить цель величиной в 10 метров диаметром. Фантастические достижения современного гениального ума и умения. И, конечно, немыслимые расходы. Я смотрел и думал: но ведь столько же, даже больше должны на подобное тратить и мы. И все для чего? Чтобы готовить самоубийство человечества. Какое-то безумие! Забываясь, хотелось вскочить и спросить маршала: "Ну а что, если взять и ликвидировать все это оружие, которое у нас тоже, наверно, не хуже и не глупее. И сказать на весь мир: с нас хватит, все, баста! Мы обрели нормальное зрение и здравый смысл! Что будет?.. Сразу американцы пойдут нас захватывать?.."

Но это уже неэвклидова геометрия! Вот тогда-то, в твоем звании заместителя заведующего Международным отделом ЦК, и впрямь сочтут тебя спятившим.





6 апреля 1985

В четверг ПБ обсуждало опять - о пьянстве. Докладывал Соломенцев. 9 млн. подбирают на улицах. Полтора млн. - на принудительном лечении. Женщины составляют более трети пьяниц и алкоголиков. Молодежь - половину. В то время, как в царской России - женщин-пьяниц почти не было, а молодежи и вовсе. По потреблению алкоголя на душу, мы превзошли дореволюционную Россию в два с половиной раза. 30 млрд. в год прямого убытка, а если считать косвенные последствия - все 80 млрд.1 В то время, как от продажи водки - доход 5 млрд.

Намечены меры: отменяется совсем производство "бормотухи", резко сокращается производство водки, за самогон - штрафы не 100-200 рублей, а 1000 -на первый случай. Ликвидировать все подсобные ресторанчики при райкомах и обкомах - для начальства. Запретить банкеты по многим случаям. Для руководителей всех рангов в пьяном виде на работе - беспощадное и немедленное снятие, вплоть до исключения из партии. И публиковать в печати все такие случаи.

Однако, многие в ПБ (вопрос обсуждался в течение двух часов) напомнили, что в 1973 году было принято не менее грозное постановление. Год, два что-то делали, а потом стало еще хуже: потребление алкоголя с тех пор удвоилось.





2 февраля 1986

Что спасало страну (при Брежневе)? "Нефть + водка + терпение народа".

Бюрократизация аппарата, партийного, особенно с 1975 года. Все захламлено, загнило, не разберешь где что, кто к чему и зачем... Завал полный - особенно в мыслях о человеке (исчезновение социальной политики).

Впрочем, говорили всегда правильно (возьмите любую речь Брежнева). А делали... Да вообще ничего не делали. Только под себя!

"Власть" сейчас самое доходное дело. Поэтому все рвутся к власти, а дорвавшись - удельные князьки.





5 мая 90 г.

1 мая на Красной площади. Исторический день. Впервые на площади митинг, а потом шествие, но с требованиями и предупреждениями, вместо "ура, да здравствует" После того, как сошла первая, официальная волна демонстрантов, на площадь ввалилась вторая волна "московских клубов избирателей" с лозунгами "Долой Горбачева", "Долой КПСС - эксплуататора и грабителя народа", "Долой социализм", "Долой фашистскую красную империю", "Свободу Литве", "Партия Ленина прочь с дороги" и т.п. Горбачев и другие стали спускаться с Мавзолея под улюлюканье и хохот, сопровождаемыми криками: "Позор", "Пошляки". Красную площадь покрыл оглушительный свист. Вот такая ненависть. 30 тысяч. Пусть, как говорит Бакатин, только 7 тысяч среди них активистов, но остальные-то 23 тысячи ведь рядом, значит, вместе.

Для тех кто хочет знать как на самом деле жили в СССР, рекомендую почитать Дневники 1972 -1990 г.г. Анатолия Черняева, работавшего в те годы в аппарате ЦК КПСС (легко найти в сети)Несколько цитат: avax Повідомлень: 1376 З нами з: 16.09.09 Подякував: 42 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:03 andrijk777 написав: Puente написав: andrijk777

Почитайте офіційне :

https://ukrpolnauka.wordpress.com/2014/01/03/ прямі-іноземні-інвестиції-в-країнах-і/

Ну і тут ще немає , скільки боргів їм списали ... Почитайте офіційне :прямі-іноземні-інвестиції-в-країнах-і/Ну і тут ще немає , скільки боргів їм списали ...

Тобто "прямі іноземні інвестиції" ви називаєте "Захід вливав купу грошей у все".

Все зрозуміло з вашими "пізнаннями" в економіці і історії. Тобто "іноземні інвестиції" ви називаєте "Захід вливав купу грошей у все".Все зрозуміло з вашими "пізнаннями" в економіці і історії.

Та це Ви , схоже , слабо уявляєте ...

Ну і про борги в цей же період :

Так, в период 1991–1994 годов Парижский клуб списал Польше половину стоимости внешнего долга (на членов клуба приходилось 60% задолженности) и 80% просроченных процентов по нему. Оставшаяся часть была реструктуризирована почти на два десятилетия с льготными периодами. В итоге только за эти три года польский бюджет сэкономил около $9 млрд (для страны Восточной Европы того периода — огромная сумма). В 1994 году практически аналогичное соглашение было достигнуто и с Лондонским клубом (общее снижение долга еще на $6,6 млрд). Что характерно, списание открыло доступ Польше к новым международным кредитам (и частным, и по линии МФО), что и послужило толчком к ускоренному росту польской экономики уже к концу 1990-х. Та це Ви , схоже , слабо уявляєте ...Ну і про борги в цей же період :Так, в период 1991–1994 годов Парижский клуб списал Польше половину стоимости внешнего долга (на членов клуба приходилось 60% задолженности) и 80% просроченных процентов по нему. Оставшаяся часть была реструктуризирована почти на два десятилетия с льготными периодами. В итоге только за эти три года польский бюджет сэкономил около $9 млрд (для страны Восточной Европы того периода — огромная сумма). В 1994 году практически аналогичное соглашение было достигнуто и с Лондонским клубом (общее снижение долга еще на $6,6 млрд). Что характерно, списание открыло доступ Польше к новым международным кредитам (и частным, и по линии МФО), что и послужило толчком к ускоренному росту польской экономики уже к концу 1990-х. Puente Повідомлень: 1927 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:04 Волгарь написав: mephala написав: Волгарь написав: Набор пустопорожней ерунды. А по факту уже весной 20-го Украина через физический ревер будет получать (наконец-то) настоящий европейский газ по цене + 50-60 долларов за 1000 м3 к цене хаба на побережье Северного моря.

А главный вопрос по прежнему остается открытым - сможет ли ГТС В ПРИНЦИПЕ работать, прокачивая всего 1 млрд. м3 в месяц вместо 7,5 нынешних. Ведь для работы трубы нужно заполнить техническим газом под давлением в 55 атмосфер и стабильно поддерживать это давление. Набор пустопорожней ерунды. А по факту уже весной 20-го Украина через физический ревер будет получать (наконец-то) настоящий европейский газ по цене + 50-60 долларов за 1000 м3 к цене хаба на побережье Северного моря.А главный вопрос по прежнему остается открытым - сможет ли ГТС В ПРИНЦИПЕ работать, прокачивая всего 1 млрд. м3 в месяц вместо 7,5 нынешних. Ведь для работы трубы нужно заполнить техническим газом под давлением в 55 атмосфер и стабильно поддерживать это давление.

говорільня це якраз у вас. не даремно ваш допис видалили.

по суті щось буде сказати - по якій ціні купляє Словаччина газ в мокшандії?

Чому Німеччині продавали по 380 газ а Україні по 420 хоча до Німеччини як ви любите казати крюк в тищу кілометрів?

Чому Молдові запропонували ціну більшу ніж можна купити у Словаччини та пригнати через Україну?

На жодне питання відповіді не було. одне бла бла бла коли ваші фантазії розбили в пух і прах.



ЗІ

а стосовно роботи нашої системи не переймайтеся . аби ваша не луснула.

це в 2009 році була аварійна експлуатація. тепер це вже буде штатна. говорільня це якраз у вас. не даремно ваш допис видалили.по суті щось буде сказати - по якій ціні купляє Словаччина газ в мокшандії?Чому Німеччині продавали по 380 газ а Україні по 420 хоча до Німеччини як ви любите казати крюк в тищу кілометрів?Чому Молдові запропонували ціну більшу ніж можна купити у Словаччини та пригнати через Україну?На жодне питання відповіді не було. одне бла бла бла коли ваші фантазії розбили в пух і прах.ЗІ. аби ваша не луснула.це в 2009 році була аварійна експлуатація. тепер це вже буде штатна.

ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ в штатной работе системы. Немного понимаю в этом деле, и есть серьезные сомнения - технологического газа для работы ГТС может элементарно не хватить. Не говоря уже о том, что есть предел в ежесуточных объемах газа из хранилищ - 130 млн. м3. Не дай Бог ударят морозы... ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ в штатной работе системы. Немного понимаю в этом деле, и есть серьезные сомнения - технологического газа для работы ГТС может элементарно не хватить. Не говоря уже о том, что есть предел в ежесуточных объемах газа из хранилищ - 130 млн. м3. Не дай Бог ударят морозы...

так турбуєтеся про нас. так турбуєтеся.

а відповіді на питання де? по тихому по тихому та вбік? так турбуєтеся про нас. так турбуєтеся.а відповіді на питання де? по тихому по тихому та вбік? mephala Повідомлень: 5704 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 675 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:55 Re: Політичні дискусії mephala написав: так турбуєтеся про нас. так турбуєтеся.

а відповіді на питання де? по тихому по тихому та вбік? так турбуєтеся про нас. так турбуєтеся.а відповіді на питання де? по тихому по тихому та вбік?

А чому дивуватися - "адинарот", спочатку висмоктали нафту та газ з України, українці розбудували їм видобуток по Сибірам, а тепер вони дорожче ніж Европі "знижку" пропонують! А чому дивуватися - "адинарот", спочатку висмоктали нафту та газ з України, українці розбудували їм видобуток по Сибірам, а тепер вони дорожче ніж Европі "знижку" пропонують! komp 1 Повідомлень: 7940 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3083 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:23 avax написав: Для тех кто хочет знать как на самом деле жили в СССР, рекомендую почитать Дневники 1972 -1990 г.г. Анатолия Черняева, работавшего в те годы в аппарате ЦК КПСС (легко найти в сети)



Несколько цитат:

......

Для тех кто хочет знать как на самом деле жили в СССР, рекомендую почитать Дневники 1972 -1990 г.г. Анатолия Черняева, работавшего в те годы в аппарате ЦК КПСС (легко найти в сети)Несколько цитат:......

Вы знаете, мне, например, не надо рассказывать как "жили в СССР", я сам там достаточно прожил.

Меня не особо интересует, как жили в Костроме, - я там не только не жил, но даже никогда не был. Я пишу и говорю о жизни в Украине.

Но когда какой-то сказочник начинает рассказывать об отсутствии в Москве картошки и колбасы ...

Вот благодаря таким "коммунистам" как этот зам. зав. Международным отделом ЦК Союз и развалился. И более чем уверен, что он и при Ельцине и при Пу (если дожил) неплохо устроился. Вы знаете, мне, например, не надо рассказывать как "жили в СССР", я сам там достаточно прожил.Меня не особо интересует, как жили в Костроме, - я там не только не жил, но даже никогда не был. Я пишу и говорю о жизни в Украине.Но когда какой-то сказочник начинает рассказывать об отсутствии вкартошки и колбасы ...Вот благодаря таким "коммунистам" как этот зам. зав.Союз и развалился. И более чем уверен, что он и при Ельцине и при Пу (если дожил) неплохо устроился. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14468 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:39 Волгарь написав: ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ в штатной работе системы. Немного понимаю в этом деле, и есть серьезные сомнения - технологического газа для работы ГТС может элементарно не хватить. Не говоря уже о том, что есть предел в ежесуточных объемах газа из хранилищ - 130 млн. м3. Не дай Бог ударят морозы... ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ в штатной работе системы. Немного понимаю в этом деле, и есть серьезные сомнения - технологического газа для работы ГТС может элементарно не хватить. Не говоря уже о том, что есть предел в ежесуточных объемах газа из хранилищ - 130 млн. м3. Не дай Бог ударят морозы... А що газпромівський акціонер не в стані порахувати обєм газу необхідний для заповнення однієї нитки труби довжиною в 1200км(1,2млн м .п) і січенням 1.5 м2 ???

Сучасний магістральний газопровід споруджується із сталевих труб діаметром до 1 420 мм на робочий тиск 7,5 МПа(=75 атм)

1 На пальцях ( в реалі трошки менше в залежності від температури газу)

1,2 млн м * 1,5 м2 * 75 =135 млн м3 газу , що при нашому

видобутку 20 млрд м3/рік=2,5 дні видобутку (0,675%)

2 При видобутку в 60 млн м3 в день і можливості підняти 130 млн м3 в день , при середньодобовому споживанні зимою 120 млн м3 в день - я якось проблем не бачу

3 В замкнутому просторі(а труба є замкнутим простором) не залежно від того прокачується в ньому газ чи ні,отримати 75 атмосфер робочого тиску можна разово закачавши 0,135 млрд м3, станом на сьогодні в сховищах 20 млрд м3

Що заважає вважати газову трубу сховищем і тримати там 0,135 млрд м3? А що газпромівський акціонер не в стані порахувати обєм газу необхідний для заповнення однієї нитки труби довжиною в 1200км(1,2млн м .п) і січенням 1.5 м2 ???1 На пальцях ( в реалі трошки менше в залежності від температури газу)1,2 млн м * 1,5 м2 * 75 =135 млн м3 газу , що при нашомувидобутку 20 млрд м3/рік=2,5 дні видобутку (0,675%)2 При видобутку в 60 млн м3 в день і можливості підняти 130 млн м3 в день , при середньодобовому споживанні зимою 120 млн м3 в день - я якось проблем не бачу3 В замкнутому просторі(а труба є замкнутим простором) не залежно від того прокачується в ньому газ чи ні,отримати 75 атмосфер робочого тиску можна разово закачавши 0,135 млрд м3, станом на сьогодні в сховищах 20 млрд м3Що заважає вважати газову трубу сховищем і тримати там 0,135 млрд м3? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

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