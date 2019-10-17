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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4317431843194320
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:54

  Puente написав:
  andrijk777 написав:
  Puente написав:andrijk777
Почитайте офіційне :
https://ukrpolnauka.wordpress.com/2014/01/03/ прямі-іноземні-інвестиції-в-країнах-і/
Ну і тут ще немає , скільки боргів їм списали ...

Тобто "прямі іноземні інвестиції" ви називаєте "Захід вливав купу грошей у все".
Все зрозуміло з вашими "пізнаннями" в економіці і історії.

Та це Ви , схоже , слабо уявляєте ...
Ну і про борги в цей же період :
Так, в период 1991–1994 годов Парижский клуб списал Польше половину стоимости внешнего долга (на членов клуба приходилось 60% задолженности) и 80% просроченных процентов по нему. Оставшаяся часть была реструктуризирована почти на два десятилетия с льготными периодами. В итоге только за эти три года польский бюджет сэкономил около $9 млрд (для страны Восточной Европы того периода — огромная сумма). В 1994 году практически аналогичное соглашение было достигнуто и с Лондонским клубом (общее снижение долга еще на $6,6 млрд). Что характерно, списание открыло доступ Польше к новым международным кредитам (и частным, и по линии МФО), что и послужило толчком к ускоренному росту польской экономики уже к концу 1990-х.

Це називається "Захід вливав купу грошей у все"?
З тієї самої статті:
С начала деятельности и по май 2014-го в рамках Парижского клуба было достигнуто более 430 соглашений с 90 различными странами-должниками. Общая сумма урегулированного внешнего государственного долга различных стран составила более $583 млрд.

$9 млрд. - це багато? Почитайте, які суми в Греції фігурують.
І уважно читайте. Польщі не списали $9 млрд., а бюджет зекономив $9 млрд.
Після Яресько бюджет України також "зекономив" не один мільярд протягом 2015-18 років.
"Заливали грошима" - так можна сказати тільки про Прибалтику(тому що маленька вона). Польща - типове списання "безнадійних" боргів. Нічого особливого.
Короче, надоїло читати вам лекцію про економіку.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:06

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Вы знаете, мне, например, не надо рассказывать как "жили в СССР", я сам там достаточно прожил.
Меня не особо интересует, как жили в Костроме, - я там не только не жил, но даже никогда не был.

В том то и дело что вы делаете вид что не понимаете - эсэссэр был у каждого разный, не только в одной стране, но даже в одном городе.
У директора гастронома на Пушкинской один, у работяги с москалёвки - другой.
И рубли у них были разные по покупательной способности, хоть зарплата могла иметь одинаковое число.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:21

  ЛАД написав:
  avax написав:Для тех кто хочет знать как на самом деле жили в СССР, рекомендую почитать Дневники 1972 -1990 г.г. Анатолия Черняева, работавшего в те годы в аппарате ЦК КПСС (легко найти в сети)

Несколько цитат:
......

Вы знаете, мне, например, не надо рассказывать как "жили в СССР", я сам там достаточно прожил.
Меня не особо интересует, как жили в Костроме, - я там не только не жил, но даже никогда не был. Я пишу и говорю о жизни в Украине.


Если вам не интересны дневники очевидца как "жили в СССР", проходите мимо.
Возможно, заинтересует тех, кто при совдепии не жил или не помнит.
Я вот отмотал там 2/3 жизни и довелось кроме многих городов Украины бывать в Москве, Ленинграде, Кирове, Свердловске, Перми, Тюмени - все соответствует написанному Черняевым, хотя остались и приятные воспоминания о приключениях в молодости.

Кстати, Черняев помянул и Харьков:

19 декабря 1980
Сегодня день рождения Брежнева. Всенародный праздник. Вчера включил программу "Время" и обмер... Пока мазохистски смотрел передачу, меня била истерика, я исчерпал весь запас мата. При полном сборе всего "верха" Суслов вручал ему орден Октябрьской революции и говорил всякие слова о Ленине, Великом Октябре, заботе о благе народа, о всенародной любви, о мощном развитии страны и великих достижениях в строительстве коммунизма.
И все это на фоне Польши, в обстановке, когда в Харькове, Ростове и т. д. и т. п. надо в 6 утра встать в очередь, чтобы достался литр молока, когда в Челябинске вообще шаром покати.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:24

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2019-10-18

1) Гладковскому сообщили о подозрении
Так, указанное лицо обеспечило включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317)

Кроме того, выяснилось, что Гладковський не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы

Столько шума, а реально накропали по мелочи. По последней статье, большинство гос.чиновников и депутатов можно усадить. Да хоть самого ЗЕ!, за виллу в Италии

2) Минус 20 миллиардов: Рада предварительно поддержала снижение доходов госбюджета-2019
Про бюджет будем посмотреть

3) «Газпром» требует от «Нафтогаза» отказаться от победы в Стокгольме и предлагает «дешевый» газ
Что тут на форуме говорилось ? что никакой победы Нафтогоаза в суде нет, а Коболев получил премию необоснованно.
То есть, никакой победы нет, но вы откажитесь от той победы, которой нет :) Л - логика

4) «Нафтогаз» будет требовать от «Газпрома» $11 миллиардов за возможное прекращение транзита
И ответ со стороны Украины.

5) Тысячи онкобольных украинцев остались без лекарств: в чем причина
Ну ладно папередники. Но нынешние вообще не отдупляют. Вроде как лекарства закуплены, вроде есть на складах, но на местах лекарств нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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