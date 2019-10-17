Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тобто "прямі іноземні інвестиції" ви називаєте "Захід вливав купу грошей у все". Все зрозуміло з вашими "пізнаннями" в економіці і історії.
Та це Ви , схоже , слабо уявляєте ... Ну і про борги в цей же період : Так, в период 1991–1994 годов Парижский клуб списал Польше половину стоимости внешнего долга (на членов клуба приходилось 60% задолженности) и 80% просроченных процентов по нему. Оставшаяся часть была реструктуризирована почти на два десятилетия с льготными периодами. В итоге только за эти три года польский бюджет сэкономил около $9 млрд (для страны Восточной Европы того периода — огромная сумма). В 1994 году практически аналогичное соглашение было достигнуто и с Лондонским клубом (общее снижение долга еще на $6,6 млрд). Что характерно, списание открыло доступ Польше к новым международным кредитам (и частным, и по линии МФО), что и послужило толчком к ускоренному росту польской экономики уже к концу 1990-х.
Це називається "Захід вливав купу грошей у все"? З тієї самої статті:
С начала деятельности и по май 2014-го в рамках Парижского клуба было достигнуто более 430 соглашений с 90 различными странами-должниками. Общая сумма урегулированного внешнего государственного долга различных стран составила более $583 млрд.
$9 млрд. - це багато? Почитайте, які суми в Греції фігурують. І уважно читайте. Польщі не списали $9 млрд., а бюджет зекономив $9 млрд. Після Яресько бюджет України також "зекономив" не один мільярд протягом 2015-18 років. "Заливали грошима" - так можна сказати тільки про Прибалтику(тому що маленька вона). Польща - типове списання "безнадійних" боргів. Нічого особливого. Короче, надоїло читати вам лекцію про економіку.
ЛАД написав:Вы знаете, мне, например, не надо рассказывать как "жили в СССР", я сам там достаточно прожил. Меня не особо интересует, как жили в Костроме, - я там не только не жил, но даже никогда не был.
В том то и дело что вы делаете вид что не понимаете - эсэссэр был у каждого разный, не только в одной стране, но даже в одном городе. У директора гастронома на Пушкинской один, у работяги с москалёвки - другой. И рубли у них были разные по покупательной способности, хоть зарплата могла иметь одинаковое число.
avax написав:Для тех кто хочет знать как на самом деле жили в СССР, рекомендую почитать Дневники 1972 -1990 г.г. Анатолия Черняева, работавшего в те годы в аппарате ЦК КПСС (легко найти в сети)
Несколько цитат: ......
Вы знаете, мне, например, не надо рассказывать как "жили в СССР", я сам там достаточно прожил. Меня не особо интересует, как жили в Костроме, - я там не только не жил, но даже никогда не был. Я пишу и говорю о жизни в Украине.
Если вам не интересны дневники очевидца как "жили в СССР", проходите мимо. Возможно, заинтересует тех, кто при совдепии не жил или не помнит. Я вот отмотал там 2/3 жизни и довелось кроме многих городов Украины бывать в Москве, Ленинграде, Кирове, Свердловске, Перми, Тюмени - все соответствует написанному Черняевым, хотя остались и приятные воспоминания о приключениях в молодости.
Кстати, Черняев помянул и Харьков:
19 декабря 1980 Сегодня день рождения Брежнева. Всенародный праздник. Вчера включил программу "Время" и обмер... Пока мазохистски смотрел передачу, меня била истерика, я исчерпал весь запас мата. При полном сборе всего "верха" Суслов вручал ему орден Октябрьской революции и говорил всякие слова о Ленине, Великом Октябре, заботе о благе народа, о всенародной любви, о мощном развитии страны и великих достижениях в строительстве коммунизма. И все это на фоне Польши, в обстановке, когда в Харькове, Ростове и т. д. и т. п. надо в 6 утра встать в очередь, чтобы достался литр молока, когда в Челябинске вообще шаром покати.