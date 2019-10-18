Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:05

Регионы по разному жили, поэтому и впечатления от усопшего СССР разные.



В Одессе крутились все, большинство по крайне мере, много моряков даже в те времена хорошо зарабатывавшие, берёзки и торгсины, немного спекуляции, кто крутился тот и жил, а кто уныло ходил инженером в НИИ, тот был может недоволен.

Думаю, что индекс счастья тогда был выше, чем сейчас, сегодня много в конец обозленных, которым никто не поможет.

Молдаване рядом неплохо жили, явно лучше чем сейчас, при средней зарплате на момент 150 рублей - копеечные ЖКХ, 4-5 коп огурцы, помидоры, арбузы, 8-9 копеек персики абрикосы, несколько видов мяса всегда в магазине, молочных товаров полно - до сих пор помню, сейчас редко уже встретишь - простокваша, варенец, Молодость в бутылках - помню такая-то кисломолочка вкусная была, всё до 20 копеек, мясо нескольких сортов.

Но вторая половина 80-х всё похерилось конечно.



А какие-то регионы возможно убого жили всё время, так называемое Нечерноземье РСФСР то был конечно трэш - Кострома, Иваново, Владимир - поездки в богатую Москву на колбасных поездах каждые выходные.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.