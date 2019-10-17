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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4318431943204321>
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:54

  Puente написав:
  andrijk777 написав:
  Puente написав:andrijk777
Почитайте офіційне :
https://ukrpolnauka.wordpress.com/2014/01/03/ прямі-іноземні-інвестиції-в-країнах-і/
Ну і тут ще немає , скільки боргів їм списали ...

Тобто "прямі іноземні інвестиції" ви називаєте "Захід вливав купу грошей у все".
Все зрозуміло з вашими "пізнаннями" в економіці і історії.

Та це Ви , схоже , слабо уявляєте ...
Ну і про борги в цей же період :
Так, в период 1991–1994 годов Парижский клуб списал Польше половину стоимости внешнего долга (на членов клуба приходилось 60% задолженности) и 80% просроченных процентов по нему. Оставшаяся часть была реструктуризирована почти на два десятилетия с льготными периодами. В итоге только за эти три года польский бюджет сэкономил около $9 млрд (для страны Восточной Европы того периода — огромная сумма). В 1994 году практически аналогичное соглашение было достигнуто и с Лондонским клубом (общее снижение долга еще на $6,6 млрд). Что характерно, списание открыло доступ Польше к новым международным кредитам (и частным, и по линии МФО), что и послужило толчком к ускоренному росту польской экономики уже к концу 1990-х.

Це називається "Захід вливав купу грошей у все"?
З тієї самої статті:
С начала деятельности и по май 2014-го в рамках Парижского клуба было достигнуто более 430 соглашений с 90 различными странами-должниками. Общая сумма урегулированного внешнего государственного долга различных стран составила более $583 млрд.

$9 млрд. - це багато? Почитайте, які суми в Греції фігурують.
І уважно читайте. Польщі не списали $9 млрд., а бюджет зекономив $9 млрд.
Після Яресько бюджет України також "зекономив" не один мільярд протягом 2015-18 років.
"Заливали грошима" - так можна сказати тільки про Прибалтику(тому що маленька вона). Польща - типове списання "безнадійних" боргів. Нічого особливого.
Короче, надоїло читати вам лекцію про економіку.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:06

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Вы знаете, мне, например, не надо рассказывать как "жили в СССР", я сам там достаточно прожил.
Меня не особо интересует, как жили в Костроме, - я там не только не жил, но даже никогда не был.

В том то и дело что вы делаете вид что не понимаете - эсэссэр был у каждого разный, не только в одной стране, но даже в одном городе.
У директора гастронома на Пушкинской один, у работяги с москалёвки - другой.
И рубли у них были разные по покупательной способности, хоть зарплата могла иметь одинаковое число.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:21

  ЛАД написав:
  avax написав:Для тех кто хочет знать как на самом деле жили в СССР, рекомендую почитать Дневники 1972 -1990 г.г. Анатолия Черняева, работавшего в те годы в аппарате ЦК КПСС (легко найти в сети)

Несколько цитат:
......

Вы знаете, мне, например, не надо рассказывать как "жили в СССР", я сам там достаточно прожил.
Меня не особо интересует, как жили в Костроме, - я там не только не жил, но даже никогда не был. Я пишу и говорю о жизни в Украине.


Если вам не интересны дневники очевидца как "жили в СССР", проходите мимо.
Возможно, заинтересует тех, кто при совдепии не жил или не помнит.
Я вот отмотал там 2/3 жизни и довелось кроме многих городов Украины бывать в Москве, Ленинграде, Кирове, Свердловске, Перми, Тюмени - все соответствует написанному Черняевым, хотя остались и приятные воспоминания о приключениях в молодости.

Кстати, Черняев помянул и Харьков:

19 декабря 1980
Сегодня день рождения Брежнева. Всенародный праздник. Вчера включил программу "Время" и обмер... Пока мазохистски смотрел передачу, меня била истерика, я исчерпал весь запас мата. При полном сборе всего "верха" Суслов вручал ему орден Октябрьской революции и говорил всякие слова о Ленине, Великом Октябре, заботе о благе народа, о всенародной любви, о мощном развитии страны и великих достижениях в строительстве коммунизма.
И все это на фоне Польши, в обстановке, когда в Харькове, Ростове и т. д. и т. п. надо в 6 утра встать в очередь, чтобы достался литр молока, когда в Челябинске вообще шаром покати.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:24

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2019-10-18

1) Гладковскому сообщили о подозрении
Так, указанное лицо обеспечило включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317)

Кроме того, выяснилось, что Гладковський не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы

Столько шума, а реально накропали по мелочи. По последней статье, большинство гос.чиновников и депутатов можно усадить. Да хоть самого ЗЕ!, за виллу в Италии

2) Минус 20 миллиардов: Рада предварительно поддержала снижение доходов госбюджета-2019
Про бюджет будем посмотреть

3) «Газпром» требует от «Нафтогаза» отказаться от победы в Стокгольме и предлагает «дешевый» газ
Что тут на форуме говорилось ? что никакой победы Нафтогоаза в суде нет, а Коболев получил премию необоснованно.
То есть, никакой победы нет, но вы откажитесь от той победы, которой нет :) Л - логика

4) «Нафтогаз» будет требовать от «Газпрома» $11 миллиардов за возможное прекращение транзита
И ответ со стороны Украины.

5) Тысячи онкобольных украинцев остались без лекарств: в чем причина
Ну ладно папередники. Но нынешние вообще не отдупляют. Вроде как лекарства закуплены, вроде есть на складах, но на местах лекарств нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:38

Re: Політичні дискусії

В срсрі гегемони отримували більші зарплати та і інші соцблага вищі ніж "гнила" інтелігенція. І зараз в багатьох залишилась думка, що лікар має майже безоплатно всіх лікувати, а педагог навчати і т.д.
А в цей час післявиборчі реалії:
Бюджетний комітет відхилив пропозиції освітнього комітету щодо збільшення на 5,1 млрд грн видатків на оплату праці педагогів. Ці гроші мали скеровуватись у першу чергу на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників, як-то вихователі дитсадків та молоді вчителі https://wz.lviv.ua/news/399364-biudzhet ... vchyteliam
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:43

  avax написав:
  ЛАД написав:
  avax написав:Для тех кто хочет знать как на самом деле жили в СССР, рекомендую почитать Дневники 1972 -1990 г.г. Анатолия Черняева, работавшего в те годы в аппарате ЦК КПСС (легко найти в сети)

Несколько цитат:
......

Вы знаете, мне, например, не надо рассказывать как "жили в СССР", я сам там достаточно прожил.
Меня не особо интересует, как жили в Костроме, - я там не только не жил, но даже никогда не был. Я пишу и говорю о жизни в Украине.


Если вам не интересны дневники очевидца как "жили в СССР", проходите мимо.
Возможно, заинтересует тех, кто при совдепии не жил или не помнит.
Я вот отмотал там 2/3 жизни и довелось кроме многих городов Украины бывать в Москве, Ленинграде, Кирове, Свердловске, Перми, Тюмени - все соответствует написанному Черняевым, хотя остались и приятные воспоминания о приключениях в молодости.

Кстати, Черняев помянул и Харьков:

19 декабря 1980
Сегодня день рождения Брежнева. Всенародный праздник. Вчера включил программу "Время" и обмер... Пока мазохистски смотрел передачу, меня била истерика, я исчерпал весь запас мата. При полном сборе всего "верха" Суслов вручал ему орден Октябрьской революции и говорил всякие слова о Ленине, Великом Октябре, заботе о благе народа, о всенародной любви, о мощном развитии страны и великих достижениях в строительстве коммунизма.
И все это на фоне Польши, в обстановке, когда в Харькове, Ростове и т. д. и т. п. надо в 6 утра встать в очередь, чтобы достался литр молока, когда в Челябинске вообще шаром покати.

Последнее ну просто про меня, 17 декабря 1980 дочка родилась, жил на ул. Иванова, весь 81 год и не помню сколько еще "ловил" молочку в гастрономе на Пушкинской и еще выше был молочный магазинчик, но в 6 уже поздновато было, могло не достаться. Я даже подумывал грузчиком в молочный пойти - всё равно с 5 околачиваешься, а там с утра разгрузил и весь день потом магазин пустой, делать всё равно нечего.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:05

Регионы по разному жили, поэтому и впечатления от усопшего СССР разные.

В Одессе крутились все, большинство по крайне мере, много моряков даже в те времена хорошо зарабатывавшие, берёзки и торгсины, немного спекуляции, кто крутился тот и жил, а кто уныло ходил инженером в НИИ, тот был может недоволен.
Думаю, что индекс счастья тогда был выше, чем сейчас, сегодня много в конец обозленных, которым никто не поможет.
Молдаване рядом неплохо жили, явно лучше чем сейчас, при средней зарплате на момент 150 рублей - копеечные ЖКХ, 4-5 коп огурцы, помидоры, арбузы, 8-9 копеек персики абрикосы, несколько видов мяса всегда в магазине, молочных товаров полно - до сих пор помню, сейчас редко уже встретишь - простокваша, варенец, Молодость в бутылках - помню такая-то кисломолочка вкусная была, всё до 20 копеек, мясо нескольких сортов.
Но вторая половина 80-х всё похерилось конечно.

А какие-то регионы возможно убого жили всё время, так называемое Нечерноземье РСФСР то был конечно трэш - Кострома, Иваново, Владимир - поездки в богатую Москву на колбасных поездах каждые выходные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:21

  komp написав:
  ЛАД написав:Вы знаете, мне, например, не надо рассказывать как "жили в СССР", я сам там достаточно прожил.
Меня не особо интересует, как жили в Костроме, - я там не только не жил, но даже никогда не был.

В том то и дело что вы делаете вид что не понимаете - эсэссэр был у каждого разный, не только в одной стране, но даже в одном городе.
У директора гастронома на Пушкинской один, у работяги с москалёвки - другой.
И рубли у них были разные по покупательной способности, хоть зарплата могла иметь одинаковое число.

В этом смысле я был = работяге с Москалевки. :D
Так что никакого вида я не делаю.

avax
Я вот отмотал там 2/3 жизни

С советских времён прошло уже 30 лет.
Простите, Вам уже 90? :)
Если Вам нравится читать сказки зам.зав.отделом ЦК о том, что в Москве в 1980 нет ни лука, ни картошки, ни колбасы, Ваше право. Но не стоит этими сказками забивать голову молодым и не очень людям, кот. в Союзе не жили или жили в детстве и ничего не помнят.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:22

  sequence написав:
  Перес де Куэльяр написав:.. бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави, а відносяться до бездіяльного непотребу, який пристосується до всього що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті, наче раба. 20% так-так %20 відсотків свідомих українців більше принесуть користі в побудові нової вільної України, ніж армія паразитів без мізків.

дико извиняюсь, видимо как раз вы активными валютными спекуляциями занимаетесь "творением истории"? Еще одно замечание - вы что-то путаете, нихера вас не 20%. Ваши 8% - как раз ваш удел нерабов с армовиром
Теж вибачайте, хочу вам особисто дати відповідь. Я трохи помиляюся у відсотках, бо кожного дня все додає і скоро ви це побачите, коли потрібно буде рятувати Країну і навіть не здивуюсь якщо 51% зрозуміють що вони українці, а не біомаса. Коли постане питання байбутнього дітей, а також цілісність Держави, то навіть націоналіст потоваришує з Порошенком, та іншими проєвропейськими політичними силами і українськими лідерами. Тому дарма ви дупу надриваєте, погано знаєте українців,бо коли загроза виникає, то всі об"єднуються. Бувай те.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 18 жов, 2019 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:32

Снабжение было неравномерным, это точно.
Я жил в небольшом шахтерском городке на востоке Дон.обл.
Вот с чем никогда точно проблем не было, так это с легендарной колбасой по 2.20, а также 2.10 и 3.10. За мясом приходилось выстаивать очереди в магазинах, а также за многими другими продуктами, хотя на рынке все это было, но дороже.
А рядом в Ростовской обл. все было куда печальнее. На выходных в "базарные" дни в город массово приезжали жители Ростовской обл. и "выметали" ту же колбасу из магазинов.
Срочку служил на севере, там в "почтовых ящиках" по меркам СССР вообще "все было", аж до 1987 года, а потом стало как и везде.
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