Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тобто "прямі іноземні інвестиції" ви називаєте "Захід вливав купу грошей у все". Все зрозуміло з вашими "пізнаннями" в економіці і історії.
Та це Ви , схоже , слабо уявляєте ... Ну і про борги в цей же період : Так, в период 1991–1994 годов Парижский клуб списал Польше половину стоимости внешнего долга (на членов клуба приходилось 60% задолженности) и 80% просроченных процентов по нему. Оставшаяся часть была реструктуризирована почти на два десятилетия с льготными периодами. В итоге только за эти три года польский бюджет сэкономил около $9 млрд (для страны Восточной Европы того периода — огромная сумма). В 1994 году практически аналогичное соглашение было достигнуто и с Лондонским клубом (общее снижение долга еще на $6,6 млрд). Что характерно, списание открыло доступ Польше к новым международным кредитам (и частным, и по линии МФО), что и послужило толчком к ускоренному росту польской экономики уже к концу 1990-х.
Це називається "Захід вливав купу грошей у все"? З тієї самої статті:
С начала деятельности и по май 2014-го в рамках Парижского клуба было достигнуто более 430 соглашений с 90 различными странами-должниками. Общая сумма урегулированного внешнего государственного долга различных стран составила более $583 млрд.
$9 млрд. - це багато? Почитайте, які суми в Греції фігурують. І уважно читайте. Польщі не списали $9 млрд., а бюджет зекономив $9 млрд. Після Яресько бюджет України також "зекономив" не один мільярд протягом 2015-18 років. "Заливали грошима" - так можна сказати тільки про Прибалтику(тому що маленька вона). Польща - типове списання "безнадійних" боргів. Нічого особливого. Короче, надоїло читати вам лекцію про економіку.
ЛАД написав:Вы знаете, мне, например, не надо рассказывать как "жили в СССР", я сам там достаточно прожил. Меня не особо интересует, как жили в Костроме, - я там не только не жил, но даже никогда не был.
В том то и дело что вы делаете вид что не понимаете - эсэссэр был у каждого разный, не только в одной стране, но даже в одном городе. У директора гастронома на Пушкинской один, у работяги с москалёвки - другой. И рубли у них были разные по покупательной способности, хоть зарплата могла иметь одинаковое число.
avax написав:Для тех кто хочет знать как на самом деле жили в СССР, рекомендую почитать Дневники 1972 -1990 г.г. Анатолия Черняева, работавшего в те годы в аппарате ЦК КПСС (легко найти в сети)
Несколько цитат: ......
Вы знаете, мне, например, не надо рассказывать как "жили в СССР", я сам там достаточно прожил. Меня не особо интересует, как жили в Костроме, - я там не только не жил, но даже никогда не был. Я пишу и говорю о жизни в Украине.
Если вам не интересны дневники очевидца как "жили в СССР", проходите мимо. Возможно, заинтересует тех, кто при совдепии не жил или не помнит. Я вот отмотал там 2/3 жизни и довелось кроме многих городов Украины бывать в Москве, Ленинграде, Кирове, Свердловске, Перми, Тюмени - все соответствует написанному Черняевым, хотя остались и приятные воспоминания о приключениях в молодости.
Кстати, Черняев помянул и Харьков:
19 декабря 1980 Сегодня день рождения Брежнева. Всенародный праздник. Вчера включил программу "Время" и обмер... Пока мазохистски смотрел передачу, меня била истерика, я исчерпал весь запас мата. При полном сборе всего "верха" Суслов вручал ему орден Октябрьской революции и говорил всякие слова о Ленине, Великом Октябре, заботе о благе народа, о всенародной любви, о мощном развитии страны и великих достижениях в строительстве коммунизма. И все это на фоне Польши, в обстановке, когда в Харькове, Ростове и т. д. и т. п. надо в 6 утра встать в очередь, чтобы достался литр молока, когда в Челябинске вообще шаром покати.
В срсрі гегемони отримували більші зарплати та і інші соцблага вищі ніж "гнила" інтелігенція. І зараз в багатьох залишилась думка, що лікар має майже безоплатно всіх лікувати, а педагог навчати і т.д. А в цей час післявиборчі реалії:
Бюджетний комітет відхилив пропозиції освітнього комітету щодо збільшення на 5,1 млрд грн видатків на оплату праці педагогів. Ці гроші мали скеровуватись у першу чергу на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників, як-то вихователі дитсадків та молоді вчителі https://wz.lviv.ua/news/399364-biudzhet ... vchyteliam
avax написав:Для тех кто хочет знать как на самом деле жили в СССР, рекомендую почитать Дневники 1972 -1990 г.г. Анатолия Черняева, работавшего в те годы в аппарате ЦК КПСС (легко найти в сети)
Несколько цитат: ......
Вы знаете, мне, например, не надо рассказывать как "жили в СССР", я сам там достаточно прожил. Меня не особо интересует, как жили в Костроме, - я там не только не жил, но даже никогда не был. Я пишу и говорю о жизни в Украине.
Если вам не интересны дневники очевидца как "жили в СССР", проходите мимо. Возможно, заинтересует тех, кто при совдепии не жил или не помнит. Я вот отмотал там 2/3 жизни и довелось кроме многих городов Украины бывать в Москве, Ленинграде, Кирове, Свердловске, Перми, Тюмени - все соответствует написанному Черняевым, хотя остались и приятные воспоминания о приключениях в молодости.
Кстати, Черняев помянул и Харьков:
19 декабря 1980 Сегодня день рождения Брежнева. Всенародный праздник. Вчера включил программу "Время" и обмер... Пока мазохистски смотрел передачу, меня била истерика, я исчерпал весь запас мата. При полном сборе всего "верха" Суслов вручал ему орден Октябрьской революции и говорил всякие слова о Ленине, Великом Октябре, заботе о благе народа, о всенародной любви, о мощном развитии страны и великих достижениях в строительстве коммунизма. И все это на фоне Польши, в обстановке, когда в Харькове, Ростове и т. д. и т. п. надо в 6 утра встать в очередь, чтобы достался литр молока, когда в Челябинске вообще шаром покати.
Последнее ну просто про меня, 17 декабря 1980 дочка родилась, жил на ул. Иванова, весь 81 год и не помню сколько еще "ловил" молочку в гастрономе на Пушкинской и еще выше был молочный магазинчик, но в 6 уже поздновато было, могло не достаться. Я даже подумывал грузчиком в молочный пойти - всё равно с 5 околачиваешься, а там с утра разгрузил и весь день потом магазин пустой, делать всё равно нечего.
Регионы по разному жили, поэтому и впечатления от усопшего СССР разные.
В Одессе крутились все, большинство по крайне мере, много моряков даже в те времена хорошо зарабатывавшие, берёзки и торгсины, немного спекуляции, кто крутился тот и жил, а кто уныло ходил инженером в НИИ, тот был может недоволен. Думаю, что индекс счастья тогда был выше, чем сейчас, сегодня много в конец обозленных, которым никто не поможет. Молдаване рядом неплохо жили, явно лучше чем сейчас, при средней зарплате на момент 150 рублей - копеечные ЖКХ, 4-5 коп огурцы, помидоры, арбузы, 8-9 копеек персики абрикосы, несколько видов мяса всегда в магазине, молочных товаров полно - до сих пор помню, сейчас редко уже встретишь - простокваша, варенец, Молодость в бутылках - помню такая-то кисломолочка вкусная была, всё до 20 копеек, мясо нескольких сортов. Но вторая половина 80-х всё похерилось конечно.
А какие-то регионы возможно убого жили всё время, так называемое Нечерноземье РСФСР то был конечно трэш - Кострома, Иваново, Владимир - поездки в богатую Москву на колбасных поездах каждые выходные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Вы знаете, мне, например, не надо рассказывать как "жили в СССР", я сам там достаточно прожил. Меня не особо интересует, как жили в Костроме, - я там не только не жил, но даже никогда не был.
В том то и дело что вы делаете вид что не понимаете - эсэссэр был у каждого разный, не только в одной стране, но даже в одном городе. У директора гастронома на Пушкинской один, у работяги с москалёвки - другой. И рубли у них были разные по покупательной способности, хоть зарплата могла иметь одинаковое число.
В этом смысле я был = работяге с Москалевки. Так что никакого вида я не делаю.
avax
Я вот отмотал там 2/3 жизни
С советских времён прошло уже 30 лет. Простите, Вам уже 90? Если Вам нравится читать сказки зам.зав.отделом ЦК о том, что в Москве в 1980 нет ни лука, ни картошки, ни колбасы, Ваше право. Но не стоит этими сказками забивать голову молодым и не очень людям, кот. в Союзе не жили или жили в детстве и ничего не помнят.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Перес де Куэльяр написав:.. бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави, а відносяться до бездіяльного непотребу, який пристосується до всього що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті, наче раба. 20% так-так %20 відсотків свідомих українців більше принесуть користі в побудові нової вільної України, ніж армія паразитів без мізків.
дико извиняюсь, видимо как раз вы активными валютными спекуляциями занимаетесь "творением истории"? Еще одно замечание - вы что-то путаете, нихера вас не 20%. Ваши 8% - как раз ваш удел нерабов с армовиром
Теж вибачайте, хочу вам особисто дати відповідь. Я трохи помиляюся у відсотках, бо кожного дня все додає і скоро ви це побачите, коли потрібно буде рятувати Країну і навіть не здивуюсь якщо 51% зрозуміють що вони українці, а не біомаса. Коли постане питання байбутнього дітей, а також цілісність Держави, то навіть націоналіст потоваришує з Порошенком, та іншими проєвропейськими політичними силами і українськими лідерами. Тому дарма ви дупу надриваєте, погано знаєте українців,бо коли загроза виникає, то всі об"єднуються. Бувай те.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 18 жов, 2019 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Снабжение было неравномерным, это точно. Я жил в небольшом шахтерском городке на востоке Дон.обл. Вот с чем никогда точно проблем не было, так это с легендарной колбасой по 2.20, а также 2.10 и 3.10. За мясом приходилось выстаивать очереди в магазинах, а также за многими другими продуктами, хотя на рынке все это было, но дороже. А рядом в Ростовской обл. все было куда печальнее. На выходных в "базарные" дни в город массово приезжали жители Ростовской обл. и "выметали" ту же колбасу из магазинов. Срочку служил на севере, там в "почтовых ящиках" по меркам СССР вообще "все было", аж до 1987 года, а потом стало как и везде.