Про Москву 80-го и чуть позднее чистый поклёп. Москва всегда жила кучеряво. Был где-то в 1982 году, удивлялся изобилию тамошних магазинов. Конечно не сравнишь с сегодняшними Сильпо или Фуршетами, но как нынешнее АТБ вполне похоже.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:34
Про Москву 80-го и чуть позднее чистый поклёп. Москва всегда жила кучеряво. Был где-то в 1982 году, удивлялся изобилию тамошних магазинов. Конечно не сравнишь с сегодняшними Сильпо или Фуршетами, но как нынешнее АТБ вполне похоже.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:37
Был в конце 80-х во Владивостоке, запомнил в магазинах крабы камчатские, голотурии - морские огурцы, трубач - такой моллюск, типа нашей рапаны. Единственное уже тогда в конце 80-х не все могли позволить, уже дороговато было, несмотря на дальневосточные надбавки ко всем зарплатам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:52
Привіт совковий Пітекантроп, ти ще жуєш? Це добре, як справи старого провокатора? В мізках ще не висохла речовина? Яка гарна справа каламутити водичку, яка нажаль тече мимо, співчуваю. Ви жалюгідний і мені вас не шкода, від слова зовсім. Продовжуйте свою чорну справу, я навіть насолоджусь, коли таке недорозуміння марно намагається перевернути підсвідомість сучасному суспільству брехливою історією, навіть інколи викликає посмішку. І досить скиглити, це завжди писав вам ДС,звісно після бану.
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