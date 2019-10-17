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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4318431943204321 Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:34 ЛАД написав: Если Вам нравится читать сказки зам.зав.отделом ЦК о том, что в Москве в 1980 нет ни лука, ни картошки, ни колбасы, Ваше право. Но не стоит этими сказками забивать голову молодым и не очень людям, кот. в Союзе не жили или жили в детстве и ничего не помнят. Если Вам нравится читать сказки зам.зав.отделом ЦК о том, что в Москве в 1980 нет ни лука, ни картошки, ни колбасы, Ваше право. Но не стоит этими сказками забивать голову молодым и не очень людям, кот. в Союзе не жили или жили в детстве и ничего не помнят.



Про Москву 80-го и чуть позднее чистый поклёп. Москва всегда жила кучеряво. Был где-то в 1982 году, удивлялся изобилию тамошних магазинов. Конечно не сравнишь с сегодняшними Сильпо или Фуршетами, но как нынешнее АТБ вполне похоже. Про Москву 80-го и чуть позднее чистый поклёп. Москва всегда жила кучеряво. Был где-то в 1982 году, удивлялся изобилию тамошних магазинов. Конечно не сравнишь с сегодняшними Сильпо или Фуршетами, но как нынешнее АТБ вполне похоже. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13171 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3715 раз. Подякували: 5433 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:37 Клиент_ написав: Срочку служил на севере, там в "почтовых ящиках" по меркам СССР вообще "все было", аж до 1987 года, а потом стало как и везде. Срочку служил на севере, там в "почтовых ящиках" по меркам СССР вообще "все было", аж до 1987 года, а потом стало как и везде.



Был в конце 80-х во Владивостоке, запомнил в магазинах крабы камчатские, голотурии - морские огурцы, трубач - такой моллюск, типа нашей рапаны. Единственное уже тогда в конце 80-х не все могли позволить, уже дороговато было, несмотря на дальневосточные надбавки ко всем зарплатам. Был в конце 80-х во Владивостоке, запомнил в магазинах крабы камчатские, голотурии - морские огурцы, трубач - такой моллюск, типа нашей рапаны. Единственное уже тогда в конце 80-х не все могли позволить, уже дороговато было, несмотря на дальневосточные надбавки ко всем зарплатам. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13171 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3715 раз. Подякували: 5433 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:52 ЛАД написав: sequence написав: Перес де Куэльяр написав: .. бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави, а відносяться до бездіяльного непотребу, який пристосується до всього що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті, наче раба. 20% так-так %20 відсотків свідомих українців більше принесуть користі в побудові нової вільної України, ніж армія паразитів без мізків. .. бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави, а відносяться до бездіяльного непотребу, який пристосується до всього що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті, наче раба. 20% так-так %20 відсотків свідомих українців більше принесуть користі в побудові нової вільної України, ніж армія паразитів без мізків.

дико извиняюсь, видимо как раз вы активными валютными спекуляциями занимаетесь "творением истории"? Еще одно замечание - вы что-то путаете, нихера вас не 20%. Ваши 8% - как раз ваш удел нерабов с армовиром дико извиняюсь, видимо как раз вы активными валютными спекуляциями занимаетесь "творением истории"? Еще одно замечание - вы что-то путаете, нихера вас не 20%.- как раз ваш удел нерабов с армовиром

Вы преувеличиваете.

Поддержка таких "умников" 2-3%. Больше они, по-моему, ни на одних выборах не набирали.

Далеко не все "поклонники армовира" подпишутся под его хамством. Вы преувеличиваете.Поддержка таких "умников" 2-3%. Больше они, по-моему, ни на одних выборах не набирали.Далеко не все "поклонники армовира" подпишутся под его хамством. Привіт совковий Пітекантроп, ти ще жуєш? Це добре, як справи старого провокатора? В мізках ще не висохла речовина? Яка гарна справа каламутити водичку, яка нажаль тече мимо, співчуваю. Ви жалюгідний і мені вас не шкода, від слова зовсім. Продовжуйте свою чорну справу, я навіть насолоджусь, коли таке недорозуміння марно намагається перевернути підсвідомість сучасному суспільству брехливою історією, навіть інколи викликає посмішку. І досить скиглити, це завжди писав вам ДС,звісно після бану. Привіт совковий Пітекантроп, ти ще жуєш? Це добре, як справи старого провокатора? В мізках ще не висохла речовина? Яка гарна справа каламутити водичку, яка нажаль тече мимо, співчуваю. Ви жалюгідний і мені вас не шкода, від слова зовсім. Продовжуйте свою чорну справу, я навіть насолоджусь, коли таке недорозуміння марно намагається перевернути підсвідомість сучасному суспільству брехливою історією, навіть інколи викликає посмішку. І досить скиглити, це завжди писав вам,звісно після бану. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2419 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1019 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4318431943204321 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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