Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Если Вам нравится читать сказки зам.зав.отделом ЦК о том, что в Москве в 1980 нет ни лука, ни картошки, ни колбасы, Ваше право. Но не стоит этими сказками забивать голову молодым и не очень людям, кот. в Союзе не жили или жили в детстве и ничего не помнят.
Про Москву 80-го и чуть позднее чистый поклёп. Москва всегда жила кучеряво. Был где-то в 1982 году, удивлялся изобилию тамошних магазинов. Конечно не сравнишь с сегодняшними Сильпо или Фуршетами, но как нынешнее АТБ вполне похоже.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Клиент_ написав:Срочку служил на севере, там в "почтовых ящиках" по меркам СССР вообще "все было", аж до 1987 года, а потом стало как и везде.
Был в конце 80-х во Владивостоке, запомнил в магазинах крабы камчатские, голотурии - морские огурцы, трубач - такой моллюск, типа нашей рапаны. Единственное уже тогда в конце 80-х не все могли позволить, уже дороговато было, несмотря на дальневосточные надбавки ко всем зарплатам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Перес де Куэльяр написав:.. бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави, а відносяться до бездіяльного непотребу, який пристосується до всього що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті, наче раба. 20% так-так %20 відсотків свідомих українців більше принесуть користі в побудові нової вільної України, ніж армія паразитів без мізків.
дико извиняюсь, видимо как раз вы активными валютными спекуляциями занимаетесь "творением истории"? Еще одно замечание - вы что-то путаете, нихера вас не 20%. Ваши 8% - как раз ваш удел нерабов с армовиром
Вы преувеличиваете. Поддержка таких "умников" 2-3%. Больше они, по-моему, ни на одних выборах не набирали. Далеко не все "поклонники армовира" подпишутся под его хамством.
Привіт совковий Пітекантроп, ти ще жуєш? Це добре, як справи старого провокатора? В мізках ще не висохла речовина? Яка гарна справа каламутити водичку, яка нажаль тече мимо, співчуваю. Ви жалюгідний і мені вас не шкода, від слова зовсім. Продовжуйте свою чорну справу, я навіть насолоджусь, коли таке недорозуміння марно намагається перевернути підсвідомість сучасному суспільству брехливою історією, навіть інколи викликає посмішку. І досить скиглити, це завжди писав вам ДС,звісно після бану.
sequence написав: дико извиняюсь, видимо как раз вы активными валютными спекуляциями занимаетесь "творением истории"? Еще одно замечание - вы что-то путаете, нихера вас не 20%. Ваши 8% - как раз ваш удел нерабов с армовиром
Вы преувеличиваете. Поддержка таких "умников" 2-3%. Больше они, по-моему, ни на одних выборах не набирали. Далеко не все "поклонники армовира" подпишутся под его хамством.
Привіт совковий Пітекантроп, ти ще жуєш? Це добре, як справи старого провокатора? В мізках ще не висохла речовина? Яка гарна справа каламутити водичку, яка нажаль тече мимо, співчуваю. Ви жалюгідний і мені вас не шкода, від слова зовсім. Продовжуйте свою чорну справу, я навіть насолоджусь, коли таке недорозуміння марно намагається перевернути підсвідомість сучасному суспільству брехливою історією, навіть інколи викликає посмішку. І досить скиглити, це завжди писав вам ДС,звісно після бану.
ЛимПоПо! Хватить подмазываться и строить из себя "украинца"!
Там і з промтоварами було покраще - служив срочну основному у Владивостоці. Причому було маса європейського барахла і що вражало навіть закрутки з Болгарії. Примор'я була закрита зона. А після служби шок - мило по талонам і т.д. У Хабаровськ на пересилку їхав поїздом з Харкова - то всю дорогу з вагону-ресторану продавали горілку, якою були затарені під зав'язку по всім зупинкам. Потім бачив неймовірну чергу за цим продуктом у морозному Хабаровську. Але вертаємося в сьогодення - чеки в в найбільших інтернет магазинах майже ніхто не видає, ФОПи той же офшор, а хочемо жити як в Європі, то:
Неделю назад, господин Нефедов, подчиненный министра финансов Маркаровой, на одной из украинских таможен попался на схеме завоза контрабандных товаров на сумму в 2 млн грн. Об этом сегодня заявил депутат от фракции «Слуга народа», Александр Дубинский. https://enovosty.com/news_politics/full ... skij-video