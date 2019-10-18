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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4318431943204321
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:34

  ЛАД написав:Если Вам нравится читать сказки зам.зав.отделом ЦК о том, что в Москве в 1980 нет ни лука, ни картошки, ни колбасы, Ваше право. Но не стоит этими сказками забивать голову молодым и не очень людям, кот. в Союзе не жили или жили в детстве и ничего не помнят.


Про Москву 80-го и чуть позднее чистый поклёп. Москва всегда жила кучеряво. Был где-то в 1982 году, удивлялся изобилию тамошних магазинов. Конечно не сравнишь с сегодняшними Сильпо или Фуршетами, но как нынешнее АТБ вполне похоже.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:37

  Клиент_ написав:Срочку служил на севере, там в "почтовых ящиках" по меркам СССР вообще "все было", аж до 1987 года, а потом стало как и везде.


Был в конце 80-х во Владивостоке, запомнил в магазинах крабы камчатские, голотурии - морские огурцы, трубач - такой моллюск, типа нашей рапаны. Единственное уже тогда в конце 80-х не все могли позволить, уже дороговато было, несмотря на дальневосточные надбавки ко всем зарплатам.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:52

  ЛАД написав:
  sequence написав:
  Перес де Куэльяр написав:.. бо не вони творять їсторію, виграють війни, боронячи кордони Держави, а відносяться до бездіяльного непотребу, який пристосується до всього що йому нав"яжуть і в кінці обують в лапті, наче раба. 20% так-так %20 відсотків свідомих українців більше принесуть користі в побудові нової вільної України, ніж армія паразитів без мізків.

дико извиняюсь, видимо как раз вы активными валютными спекуляциями занимаетесь "творением истории"? Еще одно замечание - вы что-то путаете, нихера вас не 20%. Ваши 8% - как раз ваш удел нерабов с армовиром

Вы преувеличиваете. :)
Поддержка таких "умников" 2-3%. Больше они, по-моему, ни на одних выборах не набирали.
Далеко не все "поклонники армовира" подпишутся под его хамством.
Привіт совковий Пітекантроп, ти ще жуєш? Це добре, як справи старого провокатора? В мізках ще не висохла речовина? Яка гарна справа каламутити водичку, яка нажаль тече мимо, співчуваю. Ви жалюгідний і мені вас не шкода, від слова зовсім. Продовжуйте свою чорну справу, я навіть насолоджусь, коли таке недорозуміння марно намагається перевернути підсвідомість сучасному суспільству брехливою історією, навіть інколи викликає посмішку. І досить скиглити, це завжди писав вам ДС,звісно після бану.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:14

  Перес де Куэльяр написав:
  ЛАД написав:
  sequence написав: дико извиняюсь, видимо как раз вы активными валютными спекуляциями занимаетесь "творением истории"? Еще одно замечание - вы что-то путаете, нихера вас не 20%. Ваши 8% - как раз ваш удел нерабов с армовиром

Вы преувеличиваете. :)
Поддержка таких "умников" 2-3%. Больше они, по-моему, ни на одних выборах не набирали.
Далеко не все "поклонники армовира" подпишутся под его хамством.

Привіт совковий Пітекантроп, ти ще жуєш? Це добре, як справи старого провокатора? В мізках ще не висохла речовина? Яка гарна справа каламутити водичку, яка нажаль тече мимо, співчуваю. Ви жалюгідний і мені вас не шкода, від слова зовсім. Продовжуйте свою чорну справу, я навіть насолоджусь, коли таке недорозуміння марно намагається перевернути підсвідомість сучасному суспільству брехливою історією, навіть інколи викликає посмішку. І досить скиглити, це завжди писав вам ДС,звісно після бану.

ЛимПоПо! 8)
Хватить подмазываться и строить из себя "украинца"!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:26

Re: Політичні дискусії

  Аlександр написав:Хватить подмазываться и строить из себя "украинца"!
Чудова реакція, спалився голубчику піда рашкінський. Я в Україні, так кого я повинен представляти? Звісно українця. Це "птичка" для Модератора.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:31

Ирочка, такие посты Переса - viewtopic.php?p=4774245#p4774245 - Вас устраивают?
Это не "разжигание", не хамство, не флуд и соответствуют Вашим полит. взглядам?
И правилам форума тоже. :mrgreen:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:41

Re: Політичні дискусії

freeze написав: Нечерноземье РСФСР то был конечно трэш - Кострома, Иваново, Владимир - поездки в богатую Москву на колбасных поездах каждые выходные.


Загадка тех времен.
Длинная, зелёная, колбасой воняет. (электричка):) . Пару раз довелось проехаться. Полный треш. Что штурм при посадке, что езда на одной ноге.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:21

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Был в конце 80-х во Владивостоке


Там і з промтоварами було покраще - служив срочну основному у Владивостоці. Причому було маса європейського барахла і що вражало навіть закрутки з Болгарії. Примор'я була закрита зона. А після служби шок - мило по талонам і т.д.
У Хабаровськ на пересилку їхав поїздом з Харкова - то всю дорогу з вагону-ресторану продавали горілку, якою були затарені під зав'язку по всім зупинкам. Потім бачив неймовірну чергу за цим продуктом у морозному Хабаровську.
Але вертаємося в сьогодення - чеки в в найбільших інтернет магазинах майже ніхто не видає, ФОПи той же офшор, а хочемо жити як в Європі, то:
Ніде в світі ви не зможете купити нічого ні у кого без чека. Кружка глінтвейну в Кракові - з чеком, ковбаска в Дрездені - чек, квиток в автобусі - чек, пучок зелені на ринку - чек. https://gazeta.ua/blog/52373/ne-platish ... ij-ne-bude


І на закуску
Неделю назад, господин Нефедов, подчиненный министра финансов Маркаровой, на одной из украинских таможен попался на схеме завоза контрабандных товаров на сумму в 2 млн грн. Об этом сегодня заявил депутат от фракции «Слуга народа», Александр Дубинский.
https://enovosty.com/news_politics/full ... skij-video
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:27

  Перес де Куэльяр написав:
  Аlександр написав:ЛимПоПо 8)
Хватить подмазываться и строить из себя "украинца"!

Чудова реакція, спалився голубчику піда рашкінський. Я в Україні, так кого я повинен представляти? Звісно українця.

ЛимПоПо! Лучше в Зимбабве зимбабвейца представляй, вдруг и прокатит. А украинец из тебя как-то хр*ново получается, вернее совсем никак :(
  Перес де Куэльяр написав:Це "птичка" для Модератора.

А это pork для Модератора.
ЗЫ. Angry Birds 8)
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