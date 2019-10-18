komp написав:Последнее ну просто про меня, 17 декабря 1980 дочка родилась, жил на ул. Иванова, весь 81 год и не помню сколько еще "ловил" молочку в гастрономе на Пушкинской и еще выше был молочный магазинчик, но в 6 уже поздновато было, могло не достаться. Я даже подумывал грузчиком в молочный пойти - всё равно с 5 околачиваешься, а там с утра разгрузил и весь день потом магазин пустой, делать всё равно нечего.
Был ребенком в то время, но помню отчетливо, что молоко не было дефицитом. Ходили за ним не в 6, когда и магазины еще закрыты, а часам к 9-10. Очереди за молоком были, но не так, чтобы страшные, вполне сравнимы с очередями на кассу в теперешних Ашанах в час пик. Молоко также развозили и продавали в бочках, где его разливали в 3-литровые бидоны (такое молоко считалось более качественным, чем в бутылках из гастронома).
Почему-то запомнились очереди за курами, там да, можно было с полчаса простоять, хвост очереди не помещался в гастрономе и выходил на улицу. А еще помню очереди за дефицитными книгами, в "нагрузку" к которым заставляли покупать всякий неходовой хлам. Причем многие ценные книги было легче достать в украинском переводе, чем в русском (это к вопросу о якобы ущемлении украинского в СССР).