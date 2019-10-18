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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4319432043214322 Додано: Суб 19 жов, 2019 03:09 komp написав: Последнее ну просто про меня, 17 декабря 1980 дочка родилась, жил на ул. Иванова, весь 81 год и не помню сколько еще "ловил" молочку в гастрономе на Пушкинской и еще выше был молочный магазинчик, но в 6 уже поздновато было, могло не достаться. Я даже подумывал грузчиком в молочный пойти - всё равно с 5 околачиваешься, а там с утра разгрузил и весь день потом магазин пустой, делать всё равно нечего. Последнее ну просто про меня, 17 декабря 1980 дочка родилась, жил на ул. Иванова, весь 81 год и не помню сколько еще "ловил" молочку в гастрономе на Пушкинской и еще выше был молочный магазинчик, но в 6 уже поздновато было, могло не достаться. Я даже подумывал грузчиком в молочный пойти - всё равно с 5 околачиваешься, а там с утра разгрузил и весь день потом магазин пустой, делать всё равно нечего.

Был ребенком в то время, но помню отчетливо, что молоко не было дефицитом. Ходили за ним не в 6, когда и магазины еще закрыты, а часам к 9-10. Очереди за молоком были, но не так, чтобы страшные, вполне сравнимы с очередями на кассу в теперешних Ашанах в час пик. Молоко также развозили и продавали в бочках, где его разливали в 3-литровые бидоны (такое молоко считалось более качественным, чем в бутылках из гастронома).

Почему-то запомнились очереди за курами, там да, можно было с полчаса простоять, хвост очереди не помещался в гастрономе и выходил на улицу. А еще помню очереди за дефицитными книгами, в "нагрузку" к которым заставляли покупать всякий неходовой хлам. Причем многие ценные книги было легче достать в украинском переводе, чем в русском (это к вопросу о якобы ущемлении украинского в СССР). Был ребенком в то время, но помню отчетливо, что молоко не было дефицитом. Ходили за ним не в 6, когда и магазины еще закрыты, а часам к 9-10. Очереди за молоком были, но не так, чтобы страшные, вполне сравнимы с очередями на кассу в теперешних Ашанах в час пик. Молоко также развозили и продавали в бочках, где его разливали в 3-литровые бидоны (такое молоко считалось более качественным, чем в бутылках из гастронома).Почему-то запомнились очереди за курами, там да, можно было с полчаса простоять, хвост очереди не помещался в гастрономе и выходил на улицу. А еще помню очереди за дефицитными книгами, в "нагрузку" к которым заставляли покупать всякий неходовой хлам. Причем многие ценные книги было легче достать в украинском переводе, чем в русском (это к вопросу о якобы ущемлении украинского в СССР). Tegularius Повідомлень: 977 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 05:08 Re: Політичні дискусії freeze написав: Если не секрет, где служили там ?

Я до сих пор помню забавные местные названия микрорайонов Владика - Первая речка, Вторая речка, электричка как чуть ли не основной метод передвижения по городу, катера как второй важный вид городского транспорта с одного берега бухты Золотой Рог на другой берег ))) Если не секрет, где служили там ?Я до сих пор помню забавные местные названия микрорайонов Владика - Первая речка, Вторая речка, электричка как чуть ли не основной метод передвижения по городу, катера как второй важный вид городского транспорта с одного берега бухты Золотой Рог на другой берег )))



№ частини вказувати не буду, але це був авіаполк під Владивостоком. Дійсно було що і з електрички вискакував, щоб лишнє не петляти направці до частини. Декілька місяців в штабі в самому Владивостоці, також пару місяців на СКА в Хабаровську, а ще Комсомольськ, Уссурійськ. Морепродуктів було там багато, дешево і можна сказати делікатесних. Кавуни продавали ще навіть в лютому.

Тоді ще було українське дротове радіо в певний час трансляції, так як освоювали Примор'я велика кількість українців.



Тут вище згадували зарплати і освіту радянську. Велика проблема освіти, що вона була спрямована на відтворення і не розвивала творчість. Науку ж певною мірою стимулювали, але не до порівняння з тим, що було прийнято на Заході, де можна було декому в стислі терміни накреативити на мільярди.



Найвищий коефіцієнт тарифної сітки для керівника НДІ або університету — 4,51. Тобто найвищий оклад у науково-освітній сфері України трохи більше ніж 9 тис. грн. Що ж до сфери державної служби, то там ситуація ще цікавіша.



Відповідно до тарифної сітки, оклад державного службовця першого (вищого) рангу визначається тарифним коефіцієнтом 6,81. Але база тарифної сітки для працівників державної служби законодавчо становить не один, а два прожиткові мінімуми. Тобто його заробітна плата — трохи більше ніж 27 тис. грн, тоді як у спікера парламенту України вона становить 24 тис. грн. Принаймні балансу тут, за допомогою законодавчої маніпуляції, дотримано. https://dt.ua/SCIENCE/groshi-chi-intelekt-326689_.html

Якщо згадати 1970-ті роки, то оклад директора академічного інституту був 550 рублів, а оклад республіканського міністра і першого секретаря обкому КПРС — 450 рублів. До речі, тоді й середня заробітна плата у сфері науки була в 1,4 разу вищою, ніж середня зарплата по народному господарству всієї країни, і в 1,2 разу вищою, ніж в адміністративній сфері. Можливо, саме завдяки такому, як у Європі й США, балансу заробітних плат ми й технологічним рівнем не поступалися США, а тим більше Європі? І це означало, що верховна влада тоді більше цінувала вчених, а не тих, у кого в руках адміністративні й політичні віжки. Це й було запорукою того, що з'являлися Корольови в ракетно-космічній галузі, Глушкови — у сфері інформаційних технологій, Боголюбови — в ядерній фізиці. Наука забезпечувала пріоритет у світі в найважливіших технологічних напрямах. На жаль, коли до 1980 року ціна на нафту за десятиліття зросла більше ніж у 10 разів, та ж таки верховна влада подумала, що гроші можуть замінити інтелект і, як відомо, прикро помилилася.Найвищий коефіцієнт тарифної сітки для керівника НДІ або університету — 4,51. Тобто найвищий оклад у науково-освітній сфері України трохи більше ніж 9 тис. грн. Що ж до сфери державної служби, то там ситуація ще цікавіша.Відповідно до тарифної сітки, оклад державного службовця першого (вищого) рангу визначається тарифним коефіцієнтом 6,81. Але база тарифної сітки для працівників державної служби законодавчо становить не один, а два прожиткові мінімуми. Тобто його заробітна плата — трохи більше ніж 27 тис. грн, тоді як у спікера парламенту України вона становить 24 тис. грн. Принаймні балансу тут, за допомогою законодавчої маніпуляції, дотримано. № частини вказувати не буду, але це був авіаполк під Владивостоком. Дійсно було що і з електрички вискакував, щоб лишнє не петляти направці до частини. Декілька місяців в штабі в самому Владивостоці, також пару місяців на СКА в Хабаровську, а ще Комсомольськ, Уссурійськ. Морепродуктів було там багато, дешево і можна сказати делікатесних. Кавуни продавали ще навіть в лютому.Тоді ще було українське дротове радіо в певний час трансляції, так як освоювали Примор'я велика кількість українців.Тут вище згадували зарплати і освіту радянську. Велика проблема освіти, що вона була спрямована на відтворення і не розвивала творчість. Науку ж певною мірою стимулювали, але не до порівняння з тим, що було прийнято на Заході, де можна було декому в стислі терміни накреативити на мільярди. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2865 З нами з: 19.04.12 Подякував: 36 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4319432043214322 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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