Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
komp написав:Последнее ну просто про меня, 17 декабря 1980 дочка родилась, жил на ул. Иванова, весь 81 год и не помню сколько еще "ловил" молочку в гастрономе на Пушкинской и еще выше был молочный магазинчик, но в 6 уже поздновато было, могло не достаться. Я даже подумывал грузчиком в молочный пойти - всё равно с 5 околачиваешься, а там с утра разгрузил и весь день потом магазин пустой, делать всё равно нечего.
Был ребенком в то время, но помню отчетливо, что молоко не было дефицитом. Ходили за ним не в 6, когда и магазины еще закрыты, а часам к 9-10. Очереди за молоком были, но не так, чтобы страшные, вполне сравнимы с очередями на кассу в теперешних Ашанах в час пик. Молоко также развозили и продавали в бочках, где его разливали в 3-литровые бидоны (такое молоко считалось более качественным, чем в бутылках из гастронома). Почему-то запомнились очереди за курами, там да, можно было с полчаса простоять, хвост очереди не помещался в гастрономе и выходил на улицу. А еще помню очереди за дефицитными книгами, в "нагрузку" к которым заставляли покупать всякий неходовой хлам. Причем многие ценные книги было легче достать в украинском переводе, чем в русском (это к вопросу о якобы ущемлении украинского в СССР).
freeze написав:Если не секрет, где служили там ? Я до сих пор помню забавные местные названия микрорайонов Владика - Первая речка, Вторая речка, электричка как чуть ли не основной метод передвижения по городу, катера как второй важный вид городского транспорта с одного берега бухты Золотой Рог на другой берег )))
№ частини вказувати не буду, але це був авіаполк під Владивостоком. Дійсно було що і з електрички вискакував, щоб лишнє не петляти направці до частини. Декілька місяців в штабі в самому Владивостоці, також пару місяців на СКА в Хабаровську, а ще Комсомольськ, Уссурійськ. Морепродуктів було там багато, дешево і можна сказати делікатесних. Кавуни продавали ще навіть в лютому. Тоді ще було українське дротове радіо в певний час трансляції, так як освоювали Примор'я велика кількість українців.
Тут вище згадували зарплати і освіту радянську. Велика проблема освіти, що вона була спрямована на відтворення і не розвивала творчість. Науку ж певною мірою стимулювали, але не до порівняння з тим, що було прийнято на Заході, де можна було декому в стислі терміни накреативити на мільярди.
Якщо згадати 1970-ті роки, то оклад директора академічного інституту був 550 рублів, а оклад республіканського міністра і першого секретаря обкому КПРС — 450 рублів. До речі, тоді й середня заробітна плата у сфері науки була в 1,4 разу вищою, ніж середня зарплата по народному господарству всієї країни, і в 1,2 разу вищою, ніж в адміністративній сфері. Можливо, саме завдяки такому, як у Європі й США, балансу заробітних плат ми й технологічним рівнем не поступалися США, а тим більше Європі? І це означало, що верховна влада тоді більше цінувала вчених, а не тих, у кого в руках адміністративні й політичні віжки. Це й було запорукою того, що з'являлися Корольови в ракетно-космічній галузі, Глушкови — у сфері інформаційних технологій, Боголюбови — в ядерній фізиці. Наука забезпечувала пріоритет у світі в найважливіших технологічних напрямах. На жаль, коли до 1980 року ціна на нафту за десятиліття зросла більше ніж у 10 разів, та ж таки верховна влада подумала, що гроші можуть замінити інтелект і, як відомо, прикро помилилася. Найвищий коефіцієнт тарифної сітки для керівника НДІ або університету — 4,51. Тобто найвищий оклад у науково-освітній сфері України трохи більше ніж 9 тис. грн. Що ж до сфери державної служби, то там ситуація ще цікавіша.
Відповідно до тарифної сітки, оклад державного службовця першого (вищого) рангу визначається тарифним коефіцієнтом 6,81. Але база тарифної сітки для працівників державної служби законодавчо становить не один, а два прожиткові мінімуми. Тобто його заробітна плата — трохи більше ніж 27 тис. грн, тоді як у спікера парламенту України вона становить 24 тис. грн. Принаймні балансу тут, за допомогою законодавчої маніпуляції, дотримано. https://dt.ua/SCIENCE/groshi-chi-intelekt-326689_.html
Ой+ Какая зарплата была у директора института в 70-е не знаю, не интересовался. Но у рядовых научных сотрудников зарплата (ставка) была очень небольшая, как и у инженеров на заводе. У более опытных были доплаты, к примеру, за звание кандидата. Не думаю, что наличие королевых, глушковых и т.д. сильно было связано с относительно высокими зарплатами. Тем более, что у учёных такого уровня зарплаты были высокие и позже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Ой+ Какая зарплата была у директора института в 70-е не знаю, не интересовался. Но у рядовых научных сотрудников зарплата (ставка) была очень небольшая, как и у инженеров на заводе. У более опытных были доплаты, к примеру, за звание кандидата. Не думаю, что наличие королевых, глушковых и т.д. сильно было связано с относительно высокими зарплатами. Тем более, что у учёных такого уровня зарплаты были высокие и позже.
"Чистые" зарплаты (без учета хоздоговоров, которыми начали заниматься во второй половине 80-х) во время моей работы в отраслевом (с/х) НИИ 1-й категории (1976-до распада Союза): - 130 руб. мнс без степени - 300 руб. снс, кандидат наук (защитивший кандидатскую автоматом становился снс) - 400 руб. завлаб, завотд, кандидат наук - 450 руб. зам. директора, ученый секретарь, кандидат наук - 500 руб. директор, кандидат наук Докторов наук у нас не было. Где-то в 1988-1990, добавили к зарплате 10-50 руб., соответственно.
ЛАД написав:Ой+ Какая зарплата была у директора института в 70-е не знаю, не интересовался. Но у рядовых научных сотрудников зарплата (ставка) была очень небольшая, как и у инженеров на заводе. У более опытных были доплаты, к примеру, за звание кандидата. Не думаю, что наличие королевых, глушковых и т.д. сильно было связано с относительно высокими зарплатами. Тем более, что у учёных такого уровня зарплаты были высокие и позже.
Я как раз в 70м начал работать в НИИ АН, ст. лаборант 90 р. Дальше события развивались так: мнс 130, кандидат 180, снс 300, доктор 400. От начальственных должностей отказывался. "Автоматизма", как в отраслевых институтах (где было мало людей со степенью), у нас не было. Фактически мнс-а давали тому, у кого практически готова кандидатская, снс-а - докторская.
1996 - 53,000,000 (последний месяц перед введением грн) Сейчас, если бы работал на полную ставку внс - на руки 12000.
Кстати, в СССР зарплата заметно зависела от категории НИИ. При папередниках начала проходить переаттестация НИИ и отделов, что будет при зеленых с их фриком Миловановым - не знаю.