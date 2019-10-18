Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4320432143224323> Додано: Суб 19 жов, 2019 03:09 komp написав: Последнее ну просто про меня, 17 декабря 1980 дочка родилась, жил на ул. Иванова, весь 81 год и не помню сколько еще "ловил" молочку в гастрономе на Пушкинской и еще выше был молочный магазинчик, но в 6 уже поздновато было, могло не достаться. Я даже подумывал грузчиком в молочный пойти - всё равно с 5 околачиваешься, а там с утра разгрузил и весь день потом магазин пустой, делать всё равно нечего. Последнее ну просто про меня, 17 декабря 1980 дочка родилась, жил на ул. Иванова, весь 81 год и не помню сколько еще "ловил" молочку в гастрономе на Пушкинской и еще выше был молочный магазинчик, но в 6 уже поздновато было, могло не достаться. Я даже подумывал грузчиком в молочный пойти - всё равно с 5 околачиваешься, а там с утра разгрузил и весь день потом магазин пустой, делать всё равно нечего.

Был ребенком в то время, но помню отчетливо, что молоко не было дефицитом. Ходили за ним не в 6, когда и магазины еще закрыты, а часам к 9-10. Очереди за молоком были, но не так, чтобы страшные, вполне сравнимы с очередями на кассу в теперешних Ашанах в час пик. Молоко также развозили и продавали в бочках, где его разливали в 3-литровые бидоны (такое молоко считалось более качественным, чем в бутылках из гастронома).

Почему-то запомнились очереди за курами, там да, можно было с полчаса простоять, хвост очереди не помещался в гастрономе и выходил на улицу. А еще помню очереди за дефицитными книгами, в "нагрузку" к которым заставляли покупать всякий неходовой хлам. Причем многие ценные книги было легче достать в украинском переводе, чем в русском (это к вопросу о якобы ущемлении украинского в СССР). Был ребенком в то время, но помню отчетливо, что молоко не было дефицитом. Ходили за ним не в 6, когда и магазины еще закрыты, а часам к 9-10. Очереди за молоком были, но не так, чтобы страшные, вполне сравнимы с очередями на кассу в теперешних Ашанах в час пик. Молоко также развозили и продавали в бочках, где его разливали в 3-литровые бидоны (такое молоко считалось более качественным, чем в бутылках из гастронома).Почему-то запомнились очереди за курами, там да, можно было с полчаса простоять, хвост очереди не помещался в гастрономе и выходил на улицу. А еще помню очереди за дефицитными книгами, в "нагрузку" к которым заставляли покупать всякий неходовой хлам. Причем многие ценные книги было легче достать в украинском переводе, чем в русском (это к вопросу о якобы ущемлении украинского в СССР). Tegularius Повідомлень: 977 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 05:08 Re: Політичні дискусії freeze написав: Если не секрет, где служили там ?

Я до сих пор помню забавные местные названия микрорайонов Владика - Первая речка, Вторая речка, электричка как чуть ли не основной метод передвижения по городу, катера как второй важный вид городского транспорта с одного берега бухты Золотой Рог на другой берег ))) Если не секрет, где служили там ?Я до сих пор помню забавные местные названия микрорайонов Владика - Первая речка, Вторая речка, электричка как чуть ли не основной метод передвижения по городу, катера как второй важный вид городского транспорта с одного берега бухты Золотой Рог на другой берег )))



№ частини вказувати не буду, але це був авіаполк під Владивостоком. Дійсно було що і з електрички вискакував, щоб лишнє не петляти направці до частини. Декілька місяців в штабі в самому Владивостоці, також пару місяців на СКА в Хабаровську, а ще Комсомольськ, Уссурійськ. Морепродуктів було там багато, дешево і можна сказати делікатесних. Кавуни продавали ще навіть в лютому.

Тоді ще було українське дротове радіо в певний час трансляції, так як освоювали Примор'я велика кількість українців.



Тут вище згадували зарплати і освіту радянську. Велика проблема освіти, що вона була спрямована на відтворення і не розвивала творчість. Науку ж певною мірою стимулювали, але не до порівняння з тим, що було прийнято на Заході, де можна було декому в стислі терміни накреативити на мільярди.



Найвищий коефіцієнт тарифної сітки для керівника НДІ або університету — 4,51. Тобто найвищий оклад у науково-освітній сфері України трохи більше ніж 9 тис. грн. Що ж до сфери державної служби, то там ситуація ще цікавіша.



Відповідно до тарифної сітки, оклад державного службовця першого (вищого) рангу визначається тарифним коефіцієнтом 6,81. Але база тарифної сітки для працівників державної служби законодавчо становить не один, а два прожиткові мінімуми. Тобто його заробітна плата — трохи більше ніж 27 тис. грн, тоді як у спікера парламенту України вона становить 24 тис. грн. Принаймні балансу тут, за допомогою законодавчої маніпуляції, дотримано. https://dt.ua/SCIENCE/groshi-chi-intelekt-326689_.html

Якщо згадати 1970-ті роки, то оклад директора академічного інституту був 550 рублів, а оклад республіканського міністра і першого секретаря обкому КПРС — 450 рублів. До речі, тоді й середня заробітна плата у сфері науки була в 1,4 разу вищою, ніж середня зарплата по народному господарству всієї країни, і в 1,2 разу вищою, ніж в адміністративній сфері. Можливо, саме завдяки такому, як у Європі й США, балансу заробітних плат ми й технологічним рівнем не поступалися США, а тим більше Європі? І це означало, що верховна влада тоді більше цінувала вчених, а не тих, у кого в руках адміністративні й політичні віжки. Це й було запорукою того, що з'являлися Корольови в ракетно-космічній галузі, Глушкови — у сфері інформаційних технологій, Боголюбови — в ядерній фізиці. Наука забезпечувала пріоритет у світі в найважливіших технологічних напрямах. На жаль, коли до 1980 року ціна на нафту за десятиліття зросла більше ніж у 10 разів, та ж таки верховна влада подумала, що гроші можуть замінити інтелект і, як відомо, прикро помилилася.Найвищий коефіцієнт тарифної сітки для керівника НДІ або університету — 4,51. Тобто найвищий оклад у науково-освітній сфері України трохи більше ніж 9 тис. грн. Що ж до сфери державної служби, то там ситуація ще цікавіша.Відповідно до тарифної сітки, оклад державного службовця першого (вищого) рангу визначається тарифним коефіцієнтом 6,81. Але база тарифної сітки для працівників державної служби законодавчо становить не один, а два прожиткові мінімуми. Тобто його заробітна плата — трохи більше ніж 27 тис. грн, тоді як у спікера парламенту України вона становить 24 тис. грн. Принаймні балансу тут, за допомогою законодавчої маніпуляції, дотримано. № частини вказувати не буду, але це був авіаполк під Владивостоком. Дійсно було що і з електрички вискакував, щоб лишнє не петляти направці до частини. Декілька місяців в штабі в самому Владивостоці, також пару місяців на СКА в Хабаровську, а ще Комсомольськ, Уссурійськ. Морепродуктів було там багато, дешево і можна сказати делікатесних. Кавуни продавали ще навіть в лютому.Тоді ще було українське дротове радіо в певний час трансляції, так як освоювали Примор'я велика кількість українців.Тут вище згадували зарплати і освіту радянську. Велика проблема освіти, що вона була спрямована на відтворення і не розвивала творчість. Науку ж певною мірою стимулювали, але не до порівняння з тим, що було прийнято на Заході, де можна було декому в стислі терміни накреативити на мільярди. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2868 З нами з: 19.04.12 Подякував: 36 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 09:57 Ой+

Какая зарплата была у директора института в 70-е не знаю, не интересовался. Но у рядовых научных сотрудников зарплата (ставка) была очень небольшая, как и у инженеров на заводе. У более опытных были доплаты, к примеру, за звание кандидата.

Не думаю, что наличие королевых, глушковых и т.д. сильно было связано с относительно высокими зарплатами. Тем более, что у учёных такого уровня зарплаты были высокие и позже. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14475 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4288 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 10:26 ЛАД написав: Ой+

Какая зарплата была у директора института в 70-е не знаю, не интересовался. Но у рядовых научных сотрудников зарплата (ставка) была очень небольшая, как и у инженеров на заводе. У более опытных были доплаты, к примеру, за звание кандидата.

Не думаю, что наличие королевых, глушковых и т.д. сильно было связано с относительно высокими зарплатами. Тем более, что у учёных такого уровня зарплаты были высокие и позже. Какая зарплата была у директора института в 70-е не знаю, не интересовался. Но у рядовых научных сотрудников зарплата (ставка) была очень небольшая, как и у инженеров на заводе. У более опытных были доплаты, к примеру, за звание кандидата.Не думаю, что наличие королевых, глушковых и т.д. сильно было связано с относительно высокими зарплатами. Тем более, что у учёных такого уровня зарплаты были высокие и позже.

"Чистые" зарплаты (без учета хоздоговоров, которыми начали заниматься во второй половине 80-х) во время моей работы в отраслевом (с/х) НИИ 1-й категории (1976-до распада Союза):

- 130 руб. мнс без степени

- 300 руб. снс, кандидат наук (защитивший кандидатскую автоматом становился снс)

- 400 руб. завлаб, завотд, кандидат наук

- 450 руб. зам. директора, ученый секретарь, кандидат наук

- 500 руб. директор, кандидат наук

Докторов наук у нас не было.

Где-то в 1988-1990, добавили к зарплате 10-50 руб., соответственно. "Чистые" зарплаты (без учета хоздоговоров, которыми начали заниматься во второй половине 80-х) во время моей работы в отраслевом (с/х) НИИ 1-й категории (1976-до распада Союза):- 130 руб. мнс без степени- 300 руб. снс, кандидат наук (защитивший кандидатскую автоматом становился снс)- 400 руб. завлаб, завотд, кандидат наук- 450 руб. зам. директора, ученый секретарь, кандидат наук- 500 руб. директор, кандидат наукДокторов наук у нас не было.Где-то в 1988-1990, добавили к зарплате 10-50 руб., соответственно. yanyura Повідомлень: 4955 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 10:38 ЛАД написав: Ой+

Какая зарплата была у директора института в 70-е не знаю, не интересовался. Но у рядовых научных сотрудников зарплата (ставка) была очень небольшая, как и у инженеров на заводе. У более опытных были доплаты, к примеру, за звание кандидата.

Не думаю, что наличие королевых, глушковых и т.д. сильно было связано с относительно высокими зарплатами. Тем более, что у учёных такого уровня зарплаты были высокие и позже. Какая зарплата была у директора института в 70-е не знаю, не интересовался. Но у рядовых научных сотрудников зарплата (ставка) была очень небольшая, как и у инженеров на заводе. У более опытных были доплаты, к примеру, за звание кандидата.Не думаю, что наличие королевых, глушковых и т.д. сильно было связано с относительно высокими зарплатами. Тем более, что у учёных такого уровня зарплаты были высокие и позже.

Я как раз в 70м начал работать в НИИ АН, ст. лаборант 90 р.

Дальше события развивались так: мнс 130, кандидат 180, снс 300, доктор 400. От начальственных должностей отказывался. "Автоматизма", как в отраслевых институтах (где было мало людей со степенью), у нас не было. Фактически мнс-а давали тому, у кого практически готова кандидатская, снс-а - докторская.



1996 - 53,000,000 (последний месяц перед введением грн)

Сейчас, если бы работал на полную ставку внс - на руки 12000.



Кстати, в СССР зарплата заметно зависела от категории НИИ.

При папередниках начала проходить переаттестация НИИ и отделов, что будет при зеленых с их фриком Миловановым - не знаю. Я как раз в 70м начал работать в НИИ АН, ст. лаборант 90 р.Дальше события развивались так: мнс 130, кандидат 180, снс 300, доктор 400. От начальственных должностей отказывался. "Автоматизма", как в отраслевых институтах (где было мало людей со степенью), у нас не было. Фактически мнс-а давали тому, у кого практически готова кандидатская, снс-а - докторская.1996 - 53,000,000 (последний месяц перед введением грн)Сейчас, если бы работал на полную ставку внс - на руки 12000.Кстати, в СССР зарплата заметно зависела от категории НИИ.При папередниках начала проходить переаттестация НИИ и отделов, что будет при зеленых с их фриком Миловановым - не знаю. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16312 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1547 раз. Подякували: 2523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 11:53 Re: Політичні дискусії Starikan написав: 1996 - 53,000,000 (последний месяц перед введением грн)

Сейчас, если бы работал на полную ставку внс - на руки 12000. 1996 - 53,000,000 (последний месяц перед введением грн)Сейчас, если бы работал на полную ставку внс - на руки 12000.



В 96 - 4 середньоукраїнські зарплати

зараз - 1,1

ось така тенденція



І по бігусу:



Отже, Бігус розповідав нам, що від "схем Гладковського" на контрабанді деталей з РФ завдано 250 млн грн збитків.

Сьогодні Гладковському вручена підозра: "державі було завдано понад 10,62 мільйона грн збитків.".



Було 250 млн, стало 10 млн.

"Схема століття" по мародерству в армії здулася в 25 разів.



Але й ці "збитки" не на тому, що розповідав Бігус. Це не контрабанда деталей із РФ, яка завдяки Бігусу тепер зупинена, як і зупинене відновлення техніки для армії. Це "завищена ціна МАЗів".

Стоп. А де схеми про контрабанду? Наші полномочія всьо? Закончілісь?

Ще там недекларування Гладковським начебто доходів дружини від здачі житла в аренду, але то вже взагалі клоунада.

Вигадані переписки Бігуса, яких немає в матеріалах слідства, вони довести не змогли. Підозр по цьому пришити Гладковському вони теж не змогли.

Вони вигадали нові справи.

А казочки Бігуса закінчилися з закінченням епохи брехні.

Прівєт, остолопам! https://xn--80adsaya8d.com.ua/%D0%9D%D0 ... 1%96%D0%B2 "Схема століття" по мародерству в армії здулася в 25 разівОтже, Бігус розповідав нам, що від "схем Гладковського" на контрабанді деталей з РФ завдано 250 млн грн збитків.Сьогодні Гладковському вручена підозра: "державі було завдано понад 10,62 мільйона грн збитків.".Було 250 млн, стало 10 млн."Схема століття" по мародерству в армії здулася в 25 разів.Але й ці "збитки" не на тому, що розповідав Бігус. Це не контрабанда деталей із РФ, яка завдяки Бігусу тепер зупинена, як і зупинене відновлення техніки для армії. Це "завищена ціна МАЗів".Стоп. А де схеми про контрабанду? Наші полномочія всьо? Закончілісь?Ще там недекларування Гладковським начебто доходів дружини від здачі житла в аренду, але то вже взагалі клоунада.Вигадані переписки Бігуса, яких немає в матеріалах слідства, вони довести не змогли. Підозр по цьому пришити Гладковському вони теж не змогли.Вони вигадали нові справи.А казочки Бігуса закінчилися з закінченням епохи брехні.Прівєт, остолопам! В 96 - 4 середньоукраїнські зарплатизараз - 1,1ось така тенденціяІ по бігусу: Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2868 З нами з: 19.04.12 Подякував: 36 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 12:55 yanyura, Starikan

Вы, собственно, подтвердили цифрами, что в Союзе у рядовых ученых не было высоких зарплат.

И успехи в науке обусловлены не этим. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14475 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4288 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 13:13 ЛАД написав: yanyura, Starikan

Вы, собственно, подтвердили цифрами, что в Союзе у рядовых ученых не было высоких зарплат.

И успехи в науке обусловлены не этим. Вы, собственно, подтвердили цифрами, что в Союзе у рядовых ученых не было высоких зарплат.И успехи в науке обусловлены не этим.

"успехи в науке СССР обусловлены" одним і тільки одним - неможливістю виїхати(втекти) з СССР.

Для прикладу нещасна Північна Корея, в якій навіть комп'ютерів немає, а на тих що є - 95 вінда стоїть , зуміли створити атомну зброю. А Україні з її ученими, готовими технологіями, купою діючих реакторів, готовими ракетоносіями ДУУУЖЕ тяжко і дорого створити атомну зброю. "успехи в науке СССР обусловлены" одним і тільки одним - неможливістю виїхати(втекти) з СССР.Для прикладу нещасна Північна Корея, в якій навіть комп'ютерів немає, а на тих що є - 95 вінда стоїть, зуміли створити атомну зброю. А Україні з її ученими, готовими технологіями, купою діючих реакторів, готовими ракетоносіями ДУУУЖЕ тяжко і дорого створити атомну зброю. andrijk777

Повідомлень: 1644 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 13:38 andrijk777 написав: Для прикладу нещасна Північна Корея, в якій навіть комп'ютерів немає, а на тих що є - 95 вінда стоїть Для прикладу нещасна Північна Корея, в якій навіть комп'ютерів немає, а на тих що є - 95 вінда стоїть



В Пхеньяне сейчас компьютеры есть у подавляющего большинства домохозяйств, но они должны быть обязательно зарегистрированы в полиции, которая имеет право периодически проверять содержание компов.

Винда-95 давно нигде не стоит. Там используется северокорейский вариант Linux Красная Звезда, обязательный к использованию, с функцией периодического копирования данных, копии пользователь самостоятельно удалить не может, опять же это с целью периодического просматривания полицией при проверке. В Пхеньяне сейчас компьютеры есть у подавляющего большинства домохозяйств, но они должны быть обязательно зарегистрированы в полиции, которая имеет право периодически проверять содержание компов.Винда-95 давно нигде не стоит. Там используется северокорейский вариант Linux Красная Звезда, обязательный к использованию, с функцией периодического копирования данных, копии пользователь самостоятельно удалить не может, опять же это с целью периодического просматривания полицией при проверке. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13183 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3718 раз. Подякували: 5438 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 13:53 https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html

19.10.2019 г.



Игнорирование командованием ВСУ данных (наших и не только) о развертывании артиллерийских подразделений РФ дорого обошлось вчера украинским подразделениям.

За 18.10.2019 г. Обстрелов 32 Ранено 6 (4 тяжело), убито 1. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7131 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4320432143224323> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм