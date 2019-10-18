freeze написав:
В Пхеньяне сейчас компьютеры есть у подавляющего большинства домохозяйств, но они должны быть обязательно зарегистрированы в полиции, которая имеет право периодически проверять содержание компов.
Винда-95 давно нигде не стоит. Там используется северокорейский вариант Linux Красная Звезда, обязательный к использованию, с функцией периодического копирования данных, копии пользователь самостоятельно удалить не может, опять же это с целью периодического просматривания полицией при проверке.
Ну одні фантазери на цьому форумі.
*Вінду-95 я особисто бачив в репортажі на ютубі десь рік-два тому. Самі корейці її не використовують, але журналісту дали, бо йому той їх Лінукс не підходить, очевидно чому. Це прямо говорить про їх "рівень". Могли хоча б Windows XP поставити, але напевно "залізо" не дозволяє.