Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Для прикладу нещасна Північна Корея, в якій навіть комп'ютерів немає, а на тих що є - 95 вінда стоїть
В Пхеньяне сейчас компьютеры есть у подавляющего большинства домохозяйств, но они должны быть обязательно зарегистрированы в полиции, которая имеет право периодически проверять содержание компов. Винда-95 давно нигде не стоит. Там используется северокорейский вариант Linux Красная Звезда, обязательный к использованию, с функцией периодического копирования данных, копии пользователь самостоятельно удалить не может, опять же это с целью периодического просматривания полицией при проверке.
Ну одні фантазери на цьому форумі. *Вінду-95 я особисто бачив в репортажі на ютубі десь рік-два тому. Самі корейці її не використовують, але журналісту дали, бо йому той їх Лінукс не підходить, очевидно чому. Це прямо говорить про їх "рівень". Могли хоча б Windows XP поставити, але напевно "залізо" не дозволяє.
andrijk777 написав:Ну одні фантазери на цьому форумі. *Вінду-95 я особисто бачив в репортажі на ютубі десь рік-два тому. Самі корейці її не використовують, але журналісту дали, бо йому той їх Лінукс не підходить, очевидно чому. Це прямо говорить про їх "рівень". Могли хоча б Windows XP поставити, але напевно "залізо" не дозволяє.
Специально для изучения в детском садике предлагается подробная статья Как устроен интернет в Северной Корее.