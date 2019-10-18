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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4320432143224323
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:31

Re: Політичні дискусії

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:46

  freeze написав:
  andrijk777 написав:Для прикладу нещасна Північна Корея, в якій навіть комп'ютерів немає, а на тих що є - 95 вінда стоїть


В Пхеньяне сейчас компьютеры есть у подавляющего большинства домохозяйств, но они должны быть обязательно зарегистрированы в полиции, которая имеет право периодически проверять содержание компов.
Винда-95 давно нигде не стоит. Там используется северокорейский вариант Linux Красная Звезда, обязательный к использованию, с функцией периодического копирования данных, копии пользователь самостоятельно удалить не может, опять же это с целью периодического просматривания полицией при проверке.

Ну одні фантазери на цьому форумі.
*Вінду-95 я особисто бачив в репортажі на ютубі десь рік-два тому. Самі корейці її не використовують, але журналісту дали, бо йому той їх Лінукс не підходить, очевидно чому. Це прямо говорить про їх "рівень". Могли хоча б Windows XP поставити, але напевно "залізо" не дозволяє.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:58

  andrijk777 написав:Ну одні фантазери на цьому форумі.
*Вінду-95 я особисто бачив в репортажі на ютубі десь рік-два тому. Самі корейці її не використовують, але журналісту дали, бо йому той їх Лінукс не підходить, очевидно чому. Це прямо говорить про їх "рівень". Могли хоча б Windows XP поставити, але напевно "залізо" не дозволяє.


Специально для изучения в детском садике предлагается подробная статья Как устроен интернет в Северной Корее.

https://theins.ru/opinions/andrej-lankov/144437
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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