Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Для прикладу нещасна Північна Корея, в якій навіть комп'ютерів немає, а на тих що є - 95 вінда стоїть
В Пхеньяне сейчас компьютеры есть у подавляющего большинства домохозяйств, но они должны быть обязательно зарегистрированы в полиции, которая имеет право периодически проверять содержание компов. Винда-95 давно нигде не стоит. Там используется северокорейский вариант Linux Красная Звезда, обязательный к использованию, с функцией периодического копирования данных, копии пользователь самостоятельно удалить не может, опять же это с целью периодического просматривания полицией при проверке.
Ну одні фантазери на цьому форумі. *Вінду-95 я особисто бачив в репортажі на ютубі десь рік-два тому. Самі корейці її не використовують, але журналісту дали, бо йому той їх Лінукс не підходить, очевидно чому. Це прямо говорить про їх "рівень". Могли хоча б Windows XP поставити, але напевно "залізо" не дозволяє.
andrijk777 написав:Ну одні фантазери на цьому форумі. *Вінду-95 я особисто бачив в репортажі на ютубі десь рік-два тому. Самі корейці її не використовують, але журналісту дали, бо йому той їх Лінукс не підходить, очевидно чому. Це прямо говорить про їх "рівень". Могли хоча б Windows XP поставити, але напевно "залізо" не дозволяє.
Специально для изучения в детском садике предлагается подробная статья Как устроен интернет в Северной Корее.
komp написав:Последнее ну просто про меня, 17 декабря 1980 дочка родилась, жил на ул. Иванова, весь 81 год и не помню сколько еще "ловил" молочку в гастрономе на Пушкинской и еще выше был молочный магазинчик, но в 6 уже поздновато было, могло не достаться. Я даже подумывал грузчиком в молочный пойти - всё равно с 5 околачиваешься, а там с утра разгрузил и весь день потом магазин пустой, делать всё равно нечего.
Был ребенком в то время, но помню отчетливо, что молоко не было дефицитом. Ходили за ним не в 6, когда и магазины еще закрыты, а часам к 9-10. Очереди за молоком были, но не так, чтобы страшные, вполне сравнимы с очередями на кассу в теперешних Ашанах в час пик. Молоко также развозили и продавали в бочках, где его разливали в 3-литровые бидоны (такое молоко считалось более качественным, чем в бутылках из гастронома). Почему-то запомнились очереди за курами, там да, можно было с полчаса простоять, хвост очереди не помещался в гастрономе и выходил на улицу. А еще помню очереди за дефицитными книгами, в "нагрузку" к которым заставляли покупать всякий неходовой хлам. Причем многие ценные книги было легче достать в украинском переводе, чем в русском (это к вопросу о якобы ущемлении украинского в СССР).
АГА. привозили сметанку й молоко годин в 9-10 які розмітали до обіду. і другий раз вже не привозили. книги було легше дістати на українській через русифікацію - не модно було тримати українську бібліотеку. всі ганялися за російськомовними варіантами.
Кстати, а куда пропал наш бубочка ? Как вернулся из Латвии (или Литвы) так его не видно на публике. Только указы подписывает. "Работает с документами" А то злые языки говорят, что у ЗЕ! опять нервный срывчик.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Стаття для таких наївних(або проплачених), як ви. Правди там ще менше ніж в російські пропаганді. Подивіться хоча б якийсь відосик про них. *Щоб не бути голословним - зразу шукайте там хоча б одного з 5 мільйонів які говорять по мобільному.
Стаття для таких наївних(або проплачених), як ви. Правди там ще менше ніж в російські пропаганді. Подивіться хоча б якийсь відосик про них. *Щоб не бути голословним - зразу шукайте там хоча б одного з 5 мільйонів які говорять по мобільному.
Специально для ясельной группы - это статья профессора Сеульского университета, который изучал эту тему подробно. Там российской пропаганды примерно столько сколько мозга у некоторых. Сайт Insider специализируется на развенчании российской пропаганды, он например первым опубликовал данные Баширова-Петрова-отравителей Скрипалей и вместе с Bellingcat участвует в расследовании крушения малайзийского Боинга в ОРДЛО.
Но чтобы это знать надо иметь хотя бы минимальное базовое образование и эрудицию. Учитесь, читайте больше.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.