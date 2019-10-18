Додано: Суб 19 жов, 2019 16:40

Кстати, а куда пропал наш бубочка ?

Как вернулся из Латвии (или Литвы) так его не видно на публике. Только указы подписывает. "Работает с документами"

А то злые языки говорят, что у ЗЕ! опять нервный срывчик.

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой