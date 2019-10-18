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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:44

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:57

Естественный отбор ...отрицательный!

  freeze написав:
Ser Fil написав:
  pesikot написав:Кстати, а куда пропал наш бубочка ?
Как вернулся из Латвии (или Литвы) так его не видно на публике. Только указы подписывает. "Работает с документами"
А то злые языки говорят, что у ЗЕ! опять нервный срывчик.


Бубенчик обнаружен в странной позе... :oops: :mrgreen: https://twitter.com/tZEinform/status/1185389393395273729

Зображення


Наверное думает, а мог бы выступать на сцене Квартала, делать веселые пародии на президента, мне бы все хлопали

Так он и так - сама Пародия; ещё и платная:
За рекламу президента платят граждане Украины из своего кармана - мечта комика..В Государственное управление делами поступили документы на оплату услуг ресторанного обслуживания мероприятия с участием Президента Украины с представителями средств массовой информации на базе Kyiv Food Market (Киев, ул. Московская, 8) на сумму 174,396 тыс. гривен
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:15

Большая статья, не буду сюда перепостить

Перец в обмен на танки: как обворовывали украинскую армию
Украина продавала тяжелое вооружение за границу по бартеру, получая взамен перец и лавровый лист
https://apostrophe.ua/article/politics/2019-10-18/perets-v-obmen-na-tanki-kak-obvorovyivali-ukrainskuyu-armiyu/28591
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:18

  freeze написав:Наверное думает, а мог бы выступать на сцене Квартала, делать веселые пародии на президента, мне бы все хлопали

Коллега freeze, я вас не узнаю в гриме :)
Вы стали ещё бОльшим противником ЗЕ!, чем я сам :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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