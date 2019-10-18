Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Кстати, а куда пропал наш бубочка ? Как вернулся из Латвии (или Литвы) так его не видно на публике. Только указы подписывает. "Работает с документами" А то злые языки говорят, что у ЗЕ! опять нервный срывчик.
Наверное думает, а мог бы выступать на сцене Квартала, делать веселые пародии на президента, мне бы все хлопали
Так он и так - сама Пародия; ещё и платная:
За рекламу президента платят граждане Украины из своего кармана - мечта комика..В Государственное управление делами поступили документы на оплату услуг ресторанного обслуживания мероприятия с участием Президента Украины с представителями средств массовой информации на базе Kyiv Food Market (Киев, ул. Московская, на сумму 174,396 тыс. гривен